Entinen sissi Doris Suárez ryhtyi panimoyrittäjäksi, mutta tuhannet toverit ovat palanneet aseisiin Kolumbian hallitusta vastaan.

’O sole mio!

Pontevat sävelet kajahtivat Kolumbian hallituspalatsissa viisi vuotta sitten. Presidentti Juan Manuel Santos hehkui intoa, hän oli yllättänyt arvovieraansa. Kaukaisen Suomen pääministerin Juha Sipilän valtuuskunta istui salissa lounaalla.

Yllättäen osa kolumbialaisista oli noussut pöydistään ja alkanut laulaa, he olivatkin oopperalaulajia eivätkä virkamiehiä.

Tunnelma oli hilpeä, ja Kolumbia juhli. Presidentti Santos oli luotsannut päätökseen vuosien tuskalliset rauhanneuvottelut Farc-sissijärjestön kanssa. Kolumbiasta tuli salonkikelpoinen kansainvälisen kaupan ja politiikan pöytiin, ja Suomikin avasi suurlähetystön.

Etelä-Amerikan suurin ja vanhin sissijärjestö, Kolumbian kumoukselliset asevoimat eli Farc, oli luvannut luovuttaa aseensa YK:n valvomassa operaatiossa. Ideologialtaan marxilais-leninistiseen Farciin oli kuulunut vahvimmillaan noin 25 000 aseistettua sissiä parikymmentä vuotta sitten. Myös EU oli luokitellut sen terroristijärjestöksi.

Valtio sitoutui siihen, että sissien rikoksiin ei sovellettu rikoslakia. Heille neuvoteltiin lyhyet rangaistukset, ja he saivat oikeuden asettua ehdolle vaaleissa.

Maan päästyä kompuroiden rauhan tielle piti vielä keksiä, miten silloiset noin 7 000 sissiä, jotka eivät juuri siviilielämää tunteneet, integroitaisiin yhteiskuntaan. Vangit vapautettiin asteittain.

Yksi heistä oli Doris Suárez, joka oli liittynyt Farciin kolmekymmentä vuotta aiemmin, 24-vuotiaana, motiivinaan vasemmistoon kohdistuneet joukkomurhat.

”Kun ystäviäni ammuttiin kuoliaiksi, nuoria poikia, se oli viimeinen pisara.”

Suárez vietti viisitoista vuotta sissinä vuorilla ja neljätoista vuotta ja yhden päivän vankilassa.

”Che Guevaran sanoin: vankila oli minulle työtapaturma. Aloin heti toimia vankien olosuhteiden hyväksi. Luin paljon, kirjallisuus oli suojani ja pakopaikkani. Olin viidessä eri vankilassa. Se luultavasti pelasti minut ajautumasta vankiloiden paheisiin”, Suárez sanoo.

Vankilan portti avautui hänelle samoina päivinä, jolloin Suomen pääministeri vieraili Kolumbiassa.

”Rauhansopimuksen jälkeen vapaus tuntui ihmeelliseltä. Söin hedelmiä, nautin väreistä, mauista ja kaikesta näkemästäni suunnattomasti.”

Nyt Suárez, 59, seisoo tiskin takana La Trocha -olutravintolassa Bogotán keskustassa. Se sijaitsee rauhantaloksi kutsutussa kulttuurikeskuksessa. Hän vääntää hanasta artesaaniolutta asiakkaan lasiin.

Suárez johtaa ravintolaa, joka avattiin seitsemän kuukautta sitten. Alaisia hänellä on yhdeksän, kaikki miehiä ja entisiä sissejä. Hän on panimoyrityksen ainoa nainen.

La Trocha -olutravintola toimii rauhantaloksi kutsutussa kulttuurikeskuksessa Bogotássa.

La Trochan entiset sissit, nykyiset yrittäjät, kuuluvat tarinan voittajiin. Tie liipaisimelta oluthanalle on ollut kuoppainen ja ansoja täynnä. Siitä olut ja kapakka saivatkin nimensä. Trocha tarkoittaa Kolumbiassa huonokuntoista hiekkatietä, joita maa on täynnä. Vain yksi trooppinen myrsky, ja sellainen tie on poikki.

”Mietimme pitkään, mikä ala meille sopisi. Rauhantalossa myydään sissien tuottamia elintarvikkeita ja vaatteita. Mutta oluesta pitävät kaikki. Myös presidentti Santos joi rauhan maljan Farcin kanssa oluttuoppi kädessään. Se kuva jäi kaikkien mieliin”, Suárez muistuttaa.

”La Trochan baarissa voi väitellä politiikasta oluen ääressä, vaikka oltaisiin eri mieltä. Ketään ei tarvitse tappaa.”

Ennen pandemiaa Kolumbiassa virisi pienapanimobuumi. Maan olutmonopoli oli yhden yrityksen nimissä ja käsityöläisoluen tuottaminen kallista. Mutta kuuman maan asukkaat pitävät oluesta, ja artesaaniolut tuo vaihtelua tuttujen merkkien rinnalle.

La Trochan uusi olut kelpasi myös kauppaketjuille. Sitä myydään jo eri puolilla maata.

”Luottoa ja pankkitiliä emme saaneet, meitä pidettiin rikollisina. Sisseihin liitetty stigma on yhä vahva, koemme vainoa. Kuluneiden viiden vuoden aikana lähes 300 entistä sissiä on tapettu kostoksi”, Suárez kertoo.

Doris Suárez liittyi Farc-sissijärjestöön 24-vuotiaana, nyt hän pyörittää panimoravintolaa. ”La Trochan baarissa voi väitellä politiikasta oluen ääressä, vaikka oltaisiin eri mieltä. Ketään ei tarvitse tappaa.”

La Trochan panimo on Ubatéssa Bogotán lähellä.

”Siellä asiantuntijat opettivat meille hyvän oluen salat. Kolumbian valtionyliopisto Universidad Nacional loi koulutuksen. He sparrasivat. Yliopisto myönsi tutkintotodistukset”, Doris Suárez kuvaa polkuaan sissistä siviiliin.

”Vaan sitten tie tyssäsi taas. Kukaan ei halunnut vuokrata meille ravintolatilaa. Lopulta sosiaalisen median videokampanja tuotti tuloksen, ja löysimme baaripaikan rauhantalosta.”

Rauhansopimus takasi jokaiselle Farcin sissille 2 000 dollaria uuden elinkeinon hankintaan ja lisukkeeksi yrittäjäkoulutusta.

”Aluksi saimme tukea, sitten se loppui. Valtion tuki oli väärin ajoitettu, eikä koulutus riittänyt. Joillekin muutos tuli liian äkkiä, se oli šokki”, Doris Suárez sanoo.

”Ajatelkaa, he eivät koskaan olleet viettäneet normaalia siviilielämää. Kuvitelkaa, millaista on, kun ei osaa elää arkea, käydä kaupassa, apteekissa eikä ole ammattia. Ja koko ajan pitää pelätä kostoa.”

La Trochan sissit sijoittivat kukin parin tuhannen dollarin pääomansa yhteiseen yritykseen.

”Kollektiivinen yrittäjyys oli luontevaa, sillä yhteisöllisen ajattelun opimme jo vuorilla.”

Suárez kuuluu 54 prosenttiin Farcin entisistä taistelijoista, jotka YK:n mukaan osasivat hyötyä yksilö- ja yhteisörahoituksista ja hankkia koulutusta. Kolumbian valtio on rahoittanut kaikkiaan noin sataa sissien yritystä. Noin 6 000 entistä sissiä ja heidän perheenjäsentään saa niistä elantonsa.

Mutta eivät kaikki. Riskinä on, että he tarttuvat uudelleen aseisiin.

”Suurin osa sisseistä noudattaa rauhansopimusta”, muistuttaa Suárez.

Hän on oikeassa. YK:n mukaan 95 prosenttia Farcin jäsenistä on pitänyt kiinni rauhansopimuksesta.

Jokin rauhansopimuksen toteutuksessa on mennyt silti pieleen, sillä osa Farcista on palannut aseisiin. Viranomaiset arvioivat marraskuussa Farc-kapinallisten määräksi 5 000.

Tunteeko Doris Suárez aseisiin palanneita sissejä? Siitä hän ei puhu. Aihe on vaarallinen.

”Sissit ovat köyhiä ja maalta, heidän koulutustasonsa on heikko. Jotkut eivät osaa lukea. Sellaisella taustalla yrityksen perustaminen on vaikeaa”, Suárez arvioi yleisellä tasolla.

”Maalla kokapensaan viljely on tavallista. Se on huumekaupan ensimmäinen linkki, mutta viljelijä saa sentään ruoan pöytään. Hallitus ei ole tukenut riittävästi sissien kouluttamista vaihtoehtoisiin viljelylajeihin.”

YK:n mukaan korvaavien lajikkeiden ohjelmista saa elantonsa 100 000 perhettä eli 400 000 kolumbialaista. Luku ei ole järin suuri 50 miljoonan asukkaan maassa.

Aseisiin palanneet sissit ovat hajallaan ja vailla yhtä johtajaa, mutta on selvää, että he ovat yhä uhka.

Tunnetuin heistä on Iván Márquez, 66, oikealta nimeltään Luciano Marín. Hän oli itse allekirjoittamassa rauhansopimusta presidentti Santosin kanssa vuonna 2016, mutta kolme vuotta myöhemmin hän pakkasi laukkunsa ja palasi sissien riveihin. Hän ei ole ottanut vastaan vaaleissa saamaansa kansanedustajan paikkaa. Häntä syytetään kymmenistä huumerikoksista, ja hänen ehdonalainen tuomionsa on mitätöity.

Marraskuussa Márquez tuli yllättäen julkisuuteen. Hänen arvellaan olevan Venezuelassa. Hän ehdotti ”täyttä rauhaa” eli oikeiston palkka-armeijoiden hajottamista ja pienen ELN-sissijärjestön tuloa neuvotteluihin. Niin ikään kommunistinen ELN ei osallistunut aiempaan rauhanprosessiin.

Kolumbiassa järjestetään toukokuussa presidentinvaalit, joissa istuva presidentti Iván Duque ei voi pyrkiä jatkokaudelle. Sissijohtaja Márquez on ehdottanut jo etukäteen uutta neuvottelua, joka alkaisi tulevan presidentin johdolla elokuussa, sekä ohjelmaa köyhyyden, nälän ja lukutaidottomuuden poistamiseksi. Asemansa takaamiseksi hän ei luovu aseista.

Maan korkea rauhankomissaari Juan Camilo Restrepo vastasi sanoen, että Márquez on rikollinen, pakoilee lakia ja elää huumekaupalla.

Yhdysvallat on etsintäkuuluttanut Márquezin ja luvannut hänestä kymmenen miljoonan dollarin palkkion.