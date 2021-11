Reutersin toimittaja matkusti rokottajien kanssa Perun sademetsiin – Kolmen päivän jälkeen he tapasivat yhteisön, joka ei ollut kuullut koronaviruksesta

Rokotuskattavuus on selvästi heikompaa Perun alkuperäiskansojen yhteisöissä kuin koko maassa. Eristäytyneiden yhteisöjen asukkaat kaipaavat erityisesti nykyistä parempia perusterveyspalveluja.

Perun Mangualissa asuva paikallisyhteisön johtaja Mariano Quisto kuuli koronaviruksesta ensimmäisen kerran vuoden 2021 lokakuussa. Eristäytyneeseen kylään saapui tuolloin rokotusryhmä, johon kuului valtion terveysviranomaisia ja kansainvälisen Punaisen Ristin työntekijöitä.

Mukanaan heillä oli sininen kylmälaukku, jossa oli 800 annosta Kiinan Sinopharm-rokotetta.

“Me emme tienneet koronaviruksesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me kuulemme siitä”, Quisto sanoi kääntäjän avulla rokotusryhmän mukana matkustaneelle uutistoimisto Reutersin toimittajalle.

Mangual sijaitsee Perun pohjoisosassa, harvaan asutussa Loreton maakunnassa. Kylä on keskellä tiheää Amazonin sademetsää, ja sen asukkaat kuuluvat urarina-alkuperäiskansan yhteisöihin.

Urarina-alkuperäiskansaan kuuluu vain noin 5 800 ihmistä, ja yhteisöt kuuluvat Perun eristyneimpiin ryhmiin.

Rokotusryhmän matka Mangualiin toi esiin, kuinka vaikeaa eristyksissä asuvien alkuperäiskansojen yhteisöjen rokottaminen voi olla. Alueiden hankala saavutettavuus näkyy matalana rokotuskattavuutena.

Noin puolella perulaisista on täysi rokotesuoja, mutta alkuperäiskansojen yhteisöissä, etenkin Amazonin sademetsässä, luku on selvästi matalampi. Vain vajaa viidennes heistä on saanut täyden rokotesuojan, kertoo Julio Mendigure, joka vastaa alkuperäiskansojen terveyspolitiikasta Perun terveysministeriössä.

“Näitä lukuja tarkasteltaessa on muistettava, että molempien rokoteannosten antamiseksi rokotustiimien on matkustettava neljästä viiteen tuntiin. Ja se on parhaassa mahdollisessa tilanteessa”, Mendigure sanoo.

Lääkäri Neuson Juran Apaza teki terveystarkastuksen urarina-yhteisöön kuuluville lapsille Mangualissa 11. lokakuuta.

Joidenkin alueiden tavoittaminen on vielä paljon vaikeampaa. Mangual sijaitsee korkealla joen yläjuoksulla. Venematka sinne kesti yhteensä 26 tuntia, ja rokotustiimiltä kului sen taittamiseen kolme vuorokautta.

Kulkua vaikeuttivat kaatuneet puunrungot ja kuivuneet joenpätkät. Marraskuussa rokotusryhmä toistaa matkan toisen rokoteannoksen jakamiseksi.

Mangualin asukkaat ovat eläneet niin pitkään eristyksistä muusta maailmasta, että esimerkiksi paikallinen kieli on kehittynyt täysin irrallaan muiden kielten vaikutukselta.

“Prikaatit eivät ole tulleet tänne moneen vuoteen. Nämä yhteisöt ovat täysin unohdettuja”, sanoi urarina-yhteisöjen oikeuksia ajavan Fepiurcha-järjestön puheenjohtaja Gilberto Inuma.

Veneen miehistö työnsi venettä irti kaatuneesta puunrungosta Perun Amazonin sademetsässä lähellä Nueva Pucunaa 11. lokakuuta. Rokotusryhmä kulki veneellä tapaamaan alkuperäiskansojen jäseniä jakaakseen koronarokotteita ja levittääkseen tietoisuutta pandemiasta.

Eristyksestä huolimatta ainakin viisi urarina-yhteisöjen jäsentä on Inuman mukaan kuollut koronavirukseen. Ihmiset pelkäävät ulkopuolisten mukanaan tuomia tauteja.

“Päätin ottaa rokotteen, jotta en tule kipeäksi”, yksi paikallinen nainen kertoi. “Koska on mahdollista, että jos kauppiaat saapuvat vierailulle, he tuovat taudin mukanaan ja levittävät sitä.”

Nainen pyysi, ettei uutistoimisto mainitse hänen nimeään, sillä yhteisön jäsenet eivät tavallisesti puhu ulkopuolisille.

KorONAVIRUS ei ole Amazonin sademetsissä ainut tai edes keskeisin terveyshuoli. Monien alkuperäiskansojen jäsenten on vaikea saada hoitoa perussairauksiin, kuten ripuliin, päänsärkyyn, malariaan ja sidekalvojen tulehdukseen.

Mangualissa ei ole yhtään lääkäriä. Monet kylässä asuvat alkuperäiskansojen jäsenet kertoivat Reutersille, että erityisesti he kaipaavat nykyistä parempia jatkuvasti saavutettavia terveydenhuollon palveluja.

“Me emme tiedä, kuinka pitää huolta potilaistamme”, yhteisöjohtaja Quisto totesi. ”Se huolestuttaa meitä.”