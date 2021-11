Seitsemän kymmenestä yhdysvaltalaisesta ajattelee, että maa on menossa väärään suuntaan.

Washington

Tasan vuosi sitten Yhdysvalloissa herättiin presidentinvaalipäivään. Demokraatti Joe Biden sai yli 51 prosenttia äänistä. Republikaani Donald Trumpin saalis jäi alle 47 prosentin. Kaduilla tanssittiin.

Vuosi vaalien jälkeen on koittanut arki. Otsikot julistavat Bidenin kannatuksen sukeltavan. Enää 43 prosenttia amerikkalaisista on sitä mieltä, että presidentti tekee hyvää työtä. 51 prosenttia on häneen tyytymättömiä.

Biden menettää kannattajia joka puolelta.

Reutersin viikonloppuna julkaisemassa mielipidekyselyssä presidentin kannatus oli viime kuukausina laskenut miesten ja naisten, pienituloisten ja varakkaiden, valkoisten ja vähemmistöjen, nuorten ja vanhojen keskuudessa. Se on laskenut keskellä maata ja rannikoilla, kaupungeissa, maalla ja esikaupungeissa.

Tämän uskotaan vaikuttaneen myös tiistaina pidetyissä osavaltiovaaleissa, jotka eivät lupaa demokraateille hyvää. Ilmapuntarina pidetyssä Virginiassa demokraatti Terry McAuliffe hävisi kuvernöörivaalin republikaani Glenn Youngkinille.

Vastaavaa ei ole tapahtunut sitten vuoden 2009. Vuotta myöhemmin demokraatit kokivat rökäletappion kongressivaaleissa.

Presidentinvaalien vuosipäivän alla soitin yhdelle vaa’ankieliosavaltion liikkuvalle äänestäjälle. Asianajaja Yasser Sanchez on entinen republikaani ja kovan linjan konservatiivi Arizonasta. Viime syksynä hän kampanjoi ahkerasti Bidenin puolesta, koska piti Trumpia uhkana Yhdysvaltain demokratialle.

Yasser Sanchez kotipihallaan lokakuussa 2020 ennen presidentinvaaleja.

Sanchez kertoi olevansa yhä tyytyväinen siihen, että vaihtoi puoluetta. Hän sanoo, ettei ole tavannut yhtään Bidenia äänestänyttä republikaania, joka katuisi valintaansa.

”Tiesin, että meillä olisi mielipide-eroja”, Sanchez sanoo Bidenista.

”Mutta enpähän joudu murehtimaan sitä, että hän tuhoaisi amerikkalaiset instituutiot ja perustuslain.”

Kaikki eivät ole samaa mieltä. Sanchez kertoo juuri nähneensä Facebookissa kuvan ystävästään, jolla oli päässään Trump 2024 -hattu. Entistä presidenttiä kannatetaan yhä kiihkeästi.

Bidenin laskevien gallup-lukujen taustalla on amerikkalaisten yleinen pessimismi. Pandemia ei ole vieläkään ohi. Hinnat nousevat. Talous kasvaa, mutta samalla tavaroista ja työntekijöistä on pulaa.

”Tankkasin juuri autoni ja ymmärrän, että ihmisiä ottaa päähän”, Sanchez sanoo.

Keskimäärin bensa on 1,5 kertaa kalliimpaa kuin vuosi sitten. Sanchez ei syytä hinnannoususta presidenttiä mutta tietää, että monet syyttävät.

” ”Amerikkaan kuuluu, että haluamme aina vaihtaa suuntaa.”

NBC-kanavan mielipidekyselyn mukaan 71 prosenttia amerikkalaisesta ajattelee maan olevan ylipäätään menossa väärään suuntaan. Näin on siitä huolimatta, että useampi kertoo taloudellisen tilanteensa viime aikoina parantuneen kuin huonontuneen.

”Amerikkaan kuuluu, että haluamme aina vaihtaa suuntaa”, Sanchez kuittaa.

”Milloin gallup muka kertoi, että olisimme sitä mieltä, että maa on menossa oikeaan suuntaan?”

Sanchez on oikeassa. Yhdysvaltalaisten enemmistö ei ole ollut sitä mieltä ainakaan kymmeneen vuoteen.

Amerikkalainen politiikan uutisointi on kuukausia keskittynyt demokraattien sisäisiin taisteluihin. Bidenin uudistukset ovat jumittuneet kongressiin, koska puolue ei pääse sopuun kahdesta valtavasta lakiesityksestä, joihin on kasattu kaikki mahdollinen ilmastopolitiikasta päivähoitoon.

Onko niin, että amerikkalaiset eivät sittenkään halua hyvinvointivaltiosta tuttua politiikkaa vai siitä, että he ovat turhautuneet muutoksen hitauteen?

Sitä on vaikea sanoa, sillä suurin osa amerikkalaisista ei tiedä, mitä Bidenin lakipaketit sisältävät.

ABC-kanavan viikonloppuna julkaistussa kyselyssä seitsemän kymmenestä sanoi, ettei kovin hyvin tunne lakiuudistusten sisältöä. Toisen kyselyn mukaan vain noin kolmannes äänestäjistä uskoo, että lakipaketeista olisi apua heidän omaan elämäntilanteeseensa.

Silti moni yksittäisistä uudistuksista on valtavan suosittuja.

Huimat 88 prosenttia yhdysvaltalaisista kannattaa reseptilääkkeiden hintojen alentamista, CBS-kanavan kysely kertoo. 73 prosenttia toivoo palkallista perhevapaata ja sairauslomaa. Kaksi kolmesta tukee subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen.

” ”Aina silloin tällöin pitää tehdä jotain isoa. Tämä on Amerikka.”

Amerikkalaisten suuri enemmistö tukee myös tapaa, jolla Biden toivoi rahoittavansa uudistukset: veronkorotuksia varakkaille ja yrityksille sekä verojen keräämisen tehostamista. Kyselyissä he toivovat myös vahvempaa ilmastopolitiikkaa.

Kansa tukee uudistuksia mutta ei tiedä, että Biden on niitä tekemässä. Demokraatit ovat jälleen epäonnistuneet viestinnässä.

Palataan vielä Arizonaan. Bidenia äänestänyt Sanchez kannattaa lakiuudistuksia, vaikka niiden hintalappu hirvittää.

”Aina silloin tällöin pitää tehdä jotain isoa. Tämä on Amerikka.”

Hän uskoo, että presidentin kannatus kääntyy nousuun viimeistään, kun biljoonan dollarin infrastruktuuripaketti hyväksytään. Sille on puoluerajat ylittävä tuki ja Sanchez uskoo, että se siivittää talouden kiitoon.

Jos käy toisin ja kansa pysyy tyytymättömänä, he rankaisevat presidentin puoluetta vaaliuurnilla jatkossakin. Niin pitää hänestä demokratiassa ollakin.

”Tiedätkö muuten, kuka on tällä hetkellä Yhdysvaltain suosituin kärkipoliitikko?” Sanchez kysyy.

Se on Joe Biden. Muut jäävät gallupeissa taakse.