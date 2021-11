Diktaattori Kim Jong-unin johtama valtio on kärsinyt jo pitkään ruokapulasta, jota koronapandemia on pahentanut entisestään.

Pohjois-Korean valtiollinen yleisradioyhtiö mainostaa, että mustajoutsen on ”herkullista ja sillä on lääketieteellistä arvoa”, kertoo uutistoimisto Reuters. Mustajoutsen on alun perin Australiasta ja Uudesta-Seelannista kotoisin oleva lintulaji. Muualla maailmassa se elää tarhoissa.

Pohjois-Korean tv-yhtiö esitteli viime viikolla Hamgyongin maakunnassa sijaitsevaa joutsenmaatilaa. Tiettävästi valtio on tutkinut joutsenten kasvattamista ravinnoksi jo usean vuoden ajan.

Diktaattori Kim Jong-unin johtama valtio on kärsinyt jo pitkään ruokapulasta, jota koronapandemia on pahentanut entisestään, Reuters kertoo. YK on varoittanut nälänhädän uhkaavan tuhansia pohjoiskorealaisia.

Kim on tunnustanut ruokatilanteen olevan ”kireä” ja hän on pahoitellut kansalaisten uhrauksia koronaviruksen puhkeamisen estämiseksi. Hänen mukaansa maan taloustilanne on kuitenkin kohentunut kuluvan vuoden aikana.