Tuoreiden rajoitusten toivotaan nostavan rokotuskattavuutta.

Tallinnassa supermarketin parkkipaikan reunaan pystytetyn valkoisen muoviteltan ovikangas heilahtaa, kun Valentinne astuu ulos tuuliseen syysiltaan Haaberstin lähiössä. Trendikkääseen kalastajahattuun sonnustautunut nuori mies on juuri saanut ensimmäisen annoksensa Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta.

Koska elämä ilman koronapassia alkoi vaikuttaa hankalalta, päätti ihmisiä päivittäin työssään tapaava Valentinne tulla hoitamaan asian kuntoon.

”Haluan olla vapaa menemään mihin vain, kylpylöihin ja kaikkialle. Koronapassin kanssa se onnistuu”, hän toteaa valkoisen maskinsa takaa STT:lle. Hän ei halua kertoa sukunimeään.

Koronarokotteen saaminen on Virossa ollut mahdollista kaikille 12 vuotta täyttäneille kesäkuun puolivälistä lähtien, mutta maan rokotuskattavuus on jäänyt hieman päälle 57 prosenttiin.

Suomessa vastaava rokotuskattavuus on tiistain tietojen mukaan noin 79 prosenttia.

Virossa koronatartuntojen lukumäärä, sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä sekä virukseen liittyvät kuolemat ovat kaikki lisääntyneet viime viikkojen aikana rajusti. Monella mittarilla mitattuna Viron koronavirustilanne on tällä hetkellä The New York Times -lehden mukaan vaikeimpia maailmassa.

Viron terveysviranomaisten tilastojen mukaan uusien tapausten ilmaantuvuus oli kuluneen kahden viikon aikana 1 694 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Lokakuun ensimmäisellä viikolla luku oli 690. Suomessa uusien tapausten ilmaantuvuusluku viimeiseltä kahdelta viikolta oli tiistaina 138.

Maanantaina Virossa sairaalahoidossa oli 571 covid-potilasta, joista 54 tehohoidossa. Sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä on yli kaksinkertainen lokakuun alkuun verrattuna.

Koronavirukseen liittyvien kuolemien lukumäärä 69 oli viime viikolla korkein sitten kevään. Kaikkiaan 1,3 miljoonan asukkaan Virossa on rekisteröity 1 540 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Tällä hetkellä valtaosa Viron koronapotilaista, kaikkiaan 70 prosenttia, on rokottamattomia.

Viikko takaperin Viron hallitus asetti voimaan nipun rajoituksia, joiden toivotaan nostavan mataamaan jäänyttä rokotusintoa sekä helpottavan tartuntatilannetta.

Rokottamattomana ei pääse ravintoloihin, baareihin tai kahviloihin, eikä pelkkä negatiivinen testitulos avaa ovia myöskään konsertteihin, elokuviin, teattereihin, museoihin, näyttelyihin tai kokouksiin.

Rokotusinnon osalta taktiikka vaikuttaa toimineen. Viime viikon aikana yli 14 000 virolaista otti ensimmäisen koronarokotteensa, mikä on korkein lukema kuukausiin.

On keskipäivä, mutta ihmisiä saapuu tasaisesti lääkärikeskus Confidon rokotusklinikalle, joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Tallinnan keskustasta. Rokotuskoordinaattori Erki Limbakin mukaan osa asiakkaista on jo ehtinyt valittaa ruuhkasta.

”He saapuvat tänne työpäivänsä päätteeksi ja ihmettelevät, etteivät pääse rokottautumaan suorin tein. Minä puolestani kysyisin, missä he ovat viipyneet tähän saakka?”, Limbak sanoo ja lisää olevansa tietenkin vain tyytyväinen siihen, että ihmiset haluavat ottaa rokotteen.

Selityksen matalaan rokoteprosenttiin sairaanhoitajan koulutuksen saanut Limbak uskoo ainakin osaltaan löytyvän salaliitto­teorioita levittävien sosiaalisen median tilien ja valeuutissivustojen suosiosta.