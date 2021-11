Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Talviolympialaiset

Ulkomaisia toimittajia estetty raportoimasta Pekingin olympia­paikoilta, kirjeen­vaihtaja­yhdistys huolissaan – Kiina vetoaa korona­varotoimiin

Toimittajia on seurattu ja heille on ilmoitettu tapahtumista niin myöhään, etteivät he ole päässeet paikalle.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Kun olympiatuli saapui Pekingiin 20. lokakuuta, tilaisuutta pääsi seuraamaan vain pieni osa halukkaista kansainvälisistä kirjeenvaihtajista.

Kiina on vaikeuttanut ulkomaisten kirjeenvaihtajien raportointia Pekingin helmikuisten olympialaisten valmisteluista. Heidän on ollut vaikea päästä sekä tuleville talvikisapaikoille että Kiinassa pidettyihin tapahtuman ennakkotilaisuuksiin. Näin valittaa Pekingissä toimiva Ulkomaisten kirjeenvaihtajien yhdistys (FCCC) tiedotteessaan. ”Toistuvat pyyntöni päästä kuvaamaan olympialaisten hiihtopaikkoja on evätty vuodesta 2020 alkaen. Kaikkiin haastattelupyyntöihini urheilijoille, heidän valmentajilleen ja virkailijoille on sanottu ei. Meiltä kiellettiin pääsy talvilajien testikilpailuihin. Olemme päässeet kuvaamaan ainoastaan tyhjää luistelukaukaloa”, sanoo nimetön eurooppalainen televisiotoimittaja yhdessä FCCC:n keräämistä lukuisista lausunnoista. Lausunnoissa kerrotaan, kuinka tulevien olympialaisten tapahtumapaikoille menneitä toimittajia on seurattu ja usealta pääsy niihin on estetty kokonaan. Kirjeenvaihtajat valittavat, että olympiakisoja organisoiva komitea on evännyt monilta pääsyn testikisoihin. Kaikkiin pyyntöihin komitea ei ole vastannut ollenkaan, ja yhteystietojen saaminen komitealle oli aluksi kiven alla. Jopa olympiatulen saapumista Pekingiin pääsi seuraamaan vain pieni osa halukkaista kansainvälisistä toimittajista. Osasta tapahtumista on ilmoitettu niin myöhään, etteivät he ole ehtineet niihin – tai he eivät olisi ehtineet tehdä vaadittua covid-testiä. FCCC muistuttaa, että hakiessaan Pekingin-kisoja Kiina lupasi medialle vapauden raportoida kisoista ja kisavalmisteluista. Se vaatii sekä Pekingin kisajärjestäjiltä että Kansainväliseltä olympiakomitealta parannusta toimittajien kohteluun. Kiinan ulkoministeriö kielsi tiistaina päivittäisessä tiedotustilaisuudessaan, että ennakkotapahtumien avoimuudessa olisi ollut puutteita. Tiedottaja Wang Wenbin selitti osallistumisrajoituksia koronavarotoimilla, joiden takia tapahtumissa on rajoitetusti tilaa. Wangin mukaan etusija annetaan uutistoimistoille ja lähimenneisyyden tai -tulevaisuuden olympiaisäntämaiden toimittajille. Hän myös huomautti, ettei Kiina tunnusta FCCC:n oikeutta edustaa ulkomaisia toimittajia Kiinassa. Kirjeenvaihtajat ovat ihmetelleet keskenään, miksi heidän on ollut niin vaikea päästä olympialaisten tapahtumapaikoille. Pekingin kisapaikat ovat valmistuneet hyvissä ajoin ja saaneet kiitosta esimerkiksi Kansainväliseltä hiihtoliitolta. Kiinalainen media on kehunut niitä ympäristöystävällisiksi. Sinänsä Kiinassa ei ole harvinaista, että ulkomaisia toimittajia seurataan heidän raportointimatkoillaan ja että pääsy haastateltavien luo estetään. Toimittajien työ on vaikeutunut entisestään viime vuosina. Kiina on tottunut kontrolloimaan oman maansa mediaa, eikä Kiinalle ole mieleen ulkomaisten toimittajien tapa kertoa vapaasti siitä, mitä he näkevät ja kuulevat. Kiina ottaa sekä koronatilanteen kurissa pitämisen että olympialaiset erittäin vakavasti. Ne ovat Kiinan johtavalle kommunistiselle puolueelle merkittäviä paikkoja maineensa kohottamiseksi oman kansan ja maailmanlaajuisen yleisön silmissä. Kiina ilmoitti aiemmin, ettei ulkomaisia katsojia päästetä itse kisoihin lainkaan pandemian vuoksi. Urheilijat pysyvät Pekingin kisoissa kisakyliensä ja tapahtumapaikkojensa kuplissa. Talvikisat ovat olleet ikävässä julkisessa valossa aiemminkin, koska erityisesti ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet Pekingin kisojen boikotointia Xinjiangin maakunnan ihmisoikeusloukkausten vuoksi.