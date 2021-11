Republikaanit näyttävät nyt onnistuvan pitämällä etäisyyttä Trumpiin: puolueen ehdokas voitti kuvernööri­vaalin Virginiassa, New Jerseyssäkin äänestys on tiukka

Demokraattien hallussa olleiden osavaltioiden tulokset enteilevät, että ensi vuoden välivaalit vaikeuttavat Joe Bidenin presidenttikautta entisestään.

Yhdysvalloissa tiistain vaalipäivän tulokset tietävät vaikeuksia demokraatti­puolueelle.

Vaa’ankieliosavaltio Virginiassa republikaani Glenn Youngkin voitti istuvan demokraatti­kuvernöörin Terry McAuliffen. Kyseessä on osavaltion ensimmäinen republikaanivoitto sitten vuoden 2009.

Lisäksi demokraattien perinteisesti hallitsemassa New Jerseyn osavaltiossa puolueen istuva kuvernööri Phil Murphy oli keskiviikko­iltapäivänä käytännössä tasoissa republikaanikilpailija Jack Ciattarellin kanssa. Ääntenlaskenta oli kesken kello 17 Suomen aikaan, jolloin Murphy johti ääniosuuksin 49,78–49,48.

Republikaanien menestyksen osasyiksi arvellaan ainakin entisen presidentin Donald Trumpin pientä roolia sekä tunteita kuumentavat opetus­suunnitelmat. Aiheesta raportoivat uutistoimistot AFP ja Reuters sekä BBC, The New York Times ja The Washington Post.

Häviö ja lähes tasapeli kielivät siitä, että ensi vuoden välivaalit voivat tehdä presidentti Joe Bidenin aloitteiden läpimenosta vielä nykyistäkin vaikeampaa. Demokraateilla on kongressissa vain hienoinen enemmistö, ja mikäli puolue häviää vaaleissa, voi se kaventua vähemmistöksi.

Bidenin kannatus on laskenut presidenttikauden ensimmäisen vuoden aikana, mikä sekin vaikuttaa tuloksiin Virginiassa ja New Jerseyssä.

Myös entisellä presidentillä arvellaan olleen roolinsa vaaleissa. BBC:n ja The Washington Postin artikkeleissa kuvataan, että Virginian voittaja Youngkin piti Trumpiin juuri sopivaa, käsivarren mittaista etäisyyttä.

Youngkinin laki ja järjestys -henkinen agenda puhutteli luultavasti Trumpin tukijoita, mutta Trumpia karsastaneet saatiin mukaan jättämällä pois liika ärhäkkyys, älyttömimmät valheet – ja Trump itse. Youngkin ei kutsunut Trumpia Virginiaan puhumaan puolestaan.

Vastaehdokas McAuliffe sen sijaan yritti toistuvasti ja turhaan verrata Youngkiniä entiseen presidenttiin, mikä heikensi lopulta demokraattipoliitikon omia asemia.

McAuliffe totesi, että poliittisesta näkökulmasta olisi ollut parempi, jos Trump ei olisi saanut lähtöpasseja Twitteristä. Tällöin Trump olisi voinut ikään kuin sijoittaa itsensä osavaltion vaalitaistoon.

Virginian kuvernöörin tehtävästä kilpailleet Terry McAuliffe ja Glenn Youngkin vaaliväittelyssä Grundyssa 16. syyskuuta.

McAuliffen nähdään myös epäonnistuneen koulutusteeman käsittelyssä. Etenkin yksi hänen sitaattinsa tarjosi vastustajalle mahdollisuuden kosiskella koululaisten huolestuneita vanhempia.

”En usko, että vanhempien pitäisi kertoa kouluille, mitä heidän pitää opettaa,” McAuliffe sanoi vaaliväittelyssä viime viikolla.

McAuliffen sitaatti oli vastaus republikaaniehdokas Youngkinille, joka sanoi, että vanhempien pitäisi olla vahvemmin mukana kouluihin liittyvien päätösten tekemisessä.

Virginiassa ollaan oltu pettyneitä osavaltion toimiin koronavirukseen ja kouluihin liittyen. Taustalla on myös laajempi huoli siitä, miten lapsille puhutaan esimerkiksi rotuun liittyvistä aiheista: maassa on runsaasti konservatiiveja, jotka pelkäävät, että kouluissa opetetaan heidän lastensa olevan rasisteja.

Samoin New Jerseyssä republikaani Ciattarelli vetosi koululaisiin. Hän syytti istuvaa kuvernööri Murphyä siitä, että hän vaati kasvomaskien käyttöä kouluissa ja päiväkodeissa.

Sen lisäksi Ciattarelli vetosi äänestäjiin lupaamalla vero­leikkauksia ja lainvalvonta­panostuksia.

Myös Ciattarelli on nähtävästi onnistunut etäännyttämään Trumpia sopivasti. Paikallismedian mukaan Ciattarelli oli vielä marraskuussa 2020 entisen presidentin kanssa vaalivilppiä väittäneessä ”Stop the Steal” -mielenosoituksessa, mutta on sittemmin myöntänyt Bidenin voittaneen presidentinvaalit rehellisesti.