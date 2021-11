Presidentti puhui pikemminkin metsäteollisuuden kuin metsien puolesta ja unohti, että metsien taloudellinen hyödyntäminen on heikentänyt metsäluonnon monimuotoisuutta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti tiistaina Glasgow’n ilmastokokouksessa puheen metsä- ja maankäyttösektoria koskevassa valtionjohtajien kokouksessa.

Jo ennakkoon Niinistö totesi toimittajille, että hänen tarkoituksenaan on ”markkinoida metsäajattelua, jota Suomeen kannattaa tulla opettelemaan.”

Presidentin puhe ei oikeastaan ollut puhe suomalaisten metsien vaan metsäteollisuuden puolesta. Presidentti kannusti kuulijoita sijoittamaan metsiin, siis metsäteollisuuteen.

Puheessa metsäluonto samastettiin puustoon ja annettiin ymmärtää, että puuston kokonaistilavuuden kasvu Suomessa tarkoittaisi sitä, että metsäluonnossa kaikki olisi hyvin.

Puuston kokonaistilavuus kasvaa lähes kaikkialla Euroopassa, joten Suomi ei tässä suhteessa ole välttämättä mikään positiivinen poikkeus.

Puheen alussa presidentti totesi aivan oikein, että metsät ovat keskiössä, kun etsitään ratkaisuja kahteen jättimäiseen ongelmaan, ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen.

Korostaessaan metsien taloudellisen hyödyntämisen merkitystä Suomelle Niinistö unohti sen, että nimenomaan metsäteollisuus on Suomessa tärkein syy satojen metsälajien uhanalaisuuteen.

Lisäksi monet metsätyypit, kuten korvet, lehdot ja vanhat kangasmetsät ovat uhattuina voimaperäisen metsäteollisuuden vuoksi.

Kun suomalaiset ovat puristaneet puustoa kasvamaan metsäteollisuuden käyttöön, on samalla pilattu valtavat alueet suoluontoa, monimuotoisuuden keitaita. Tämän presidentti jätti puheessaan mainitsematta.

Vaikka Suomen pinta-alasta 75 prosenttia on luokiteltu metsämaaksi, luonnontilaisista metsistä on vain rippeet jäljillä. Samalla on kadonnut elinpiirejä niiltä lajeilta, jotka ovat sopeutuneet elämään ympäristöissä, joita ihminen ei voimakkaasti käsittele.

Myös valtio osallistuu Metsähallituksen eli suomalaisten yhteisesti omistamien luonnontilaisten tai niiden kaltaisten metsärippeiden hävittämiseen.

Metsien taloudellisella hyödyntämisellä on kiistatta ollut suuri merkitys Suomen taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Näin tulee varmasti olemaan myös jatkossa.

Metsien hyödyntämisellä voi olla, aivan niin kuin presidentti Niinistö totesi, myös positiivisia ilmastovaikutuksia.

Mutta lyhyessä puheessaan presidentti unohti sen, että suomalaiseen ”metsäajatteluun” liittyy kiistanalaisuuksia.

Monet suomalaiset, mukaan lukien metsäasiantuntijat, ovat perustellusti huolissaan metsäteollisuuden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen tilaan.

Koska presidentti kertoi suomalaisten olevan valmiita jakamaan asiantuntemusta metsistä, kansainvälisten kumppanien olisi syytä kuunnella myös kriittisiä äänenpainoja.

Suomen metsien koko tarina ei ole välttämättä se tuhkimotarina, jota presidentti Niinistö Glasgow’ssa markkinoi.

Lue lisää: Ari Aalto käveli läpi valtion metsät ja etsi niistä suojeluun kelpaavia kohteita – Johtopäätös: ”Nyt hakkaillaan viimeisiä rippeitä”

Lue lisää: Harvalla on kokemusta Suomen luonnosta sellaisena kuin se voisi olla – ei tiedetä, mitä on menetetty, kun sitä ei koskaan ole nähty

Lue lisää: Luonnolta loppuu tila – hätkähdyttävät grafiikat näyttävät, kuinka ihminen dominoi planeetta Maata