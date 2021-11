Neuvottelut kiihtyvät loppua kohti YK:n ilmastohuippukokouksessa Glasgow’ssa.

YK:n ilmastohuippukokous jatkuu Glasgow’ssa nyt toista viikkoa. Se tarkoittaa, että huomio siirtyy valtiojohtajien julistuksista itse neuvotteluihin: millaisia päätöksiä saadaan aikaan?

Suomen ääntä edustaa tämän vuoden kokouksessa uusi pääneuvottelija Marjo Nummelin. Ummikosta ei kuitenkaan ole kyse: Nummelin on ollut mukana monissa aiemmissa neuvotteluissa ja tuurannut pääneuvottelijaa.

Glasgow’n neuvotteluagendaa ei voi kehua erityisen mediaseksikkääksi, mutta Nummelinin mukaan neuvottelijoille on luvassa sitäkin vaikeampi puristus. Kokouksessa päätetään monista vaikeista teknisistä kysymyksistä: kansainvälisen markkinamekanismin säännöistä, ilmastorahoituksesta, aikatauluista ja raportoinnista.

”Tiesin kyllä, mitä on tulossa. Mutta agenda on pitkä, ja odotukset ovat todella kovat”, Nummelin sanoo.

Merkittävimpiä päätöksiä neuvotteluista odotetaan vasta viimeisille päiville. Sillä välin virkamiehet puurtavat Nummelinin johdolla kymmenissä kokouksissa, joiden aiheet tuskin päätyvät missään vaiheessa otsikoihin.

”Julkisuudessa näkyy vaan osa kokonaisuudesta. Hyvin paljon siitä, mitä tehdään, on sopimuksen toimeenpanoon liittyvää house keepingiä.”

Suomeksi siis kodinhoitoa, arkisiivousta. Sitä ollaan Nummelinin mukaan jo saatu hyvin eteenpäin.

Teknisten yksityiskohtien päällä loimottaa kuitenkin se isoin kysymys: onko Pariisissa alun perin sovittu tavoite enintään 1,5 asteen lämpenemisestä enää ylipäätään saavutettavissa?

Lähtöasetelma ei ole mairitteleva. Nykyisellään sitoumukset eivät edes teoriassa riitä tavoitteessa pysymiseen.

”Keskustelua 1,5 asteen saavuttamisesta käydään täällä jo muutenkin täyden agendan päälle”, Nummelin sanoo.

”Joudumme toteamaan, että juuri nyt emme ole sillä polulla. Mutta Suomi yrittää ajaa lisätoimia, että sille päästäisiin.”

Glasgow on monien asiantuntijoiden mielestä se viimeinen kokous, jossa 1,5 asteen tavoitteelle ehtii vielä antaa tekohengitystä. Nummelinin mukaan tämä on yksi Suomen tärkeimmistä tavoitteista neuvotteluissa.

”Nimenomaan meitä tarvitaan korostamaan 1,5 asteen tavoitetta, koska kaikki maat eivät sitä tee.”

Perinteisesti Suomi on Nummelinin mukaan tuonut ilmastokokouksissa esiin myös ihmisoikeuksia, gender- eli sukupuolinäkökulmaa ja alkuperäiskansojen näkökulmaa.

Glasgow’n kokous on saanut juuri alkuperäiskansoilta ja nuorilta kitkerää kritiikkiä: kokous on elitistinen, valkoinen ja korruptoitunut, eikä ympäristötuhoa voi ratkaista nyt neuvotteluissa olevan päästökaupan turvin. Päättäjät juoksevat väärään suuntaan.

Nummelin sanoo ymmärtävänsä kritiikin mutta puolustaa kuitenkin neuvotteluprosessia.

”Täällä täytyy saada päätöksiä aikaan yksimielisesti”, hän sanoo.

”En missään nimessä allekirjoita, että menemme väärään suuntaan, mutta etenemme kyllä aivan liian hitaasti.”

Hitaudesta huolimatta Nummelin kehuu kokouksen tunnelmaa. Hänestä ilmassa on todellista ”tekemisen meininkiä”, jota ei pidä vähätellä.

”Olen seurannut ilmastopäätöksentekoa vuosia. Voin sanoa, että viime vuosina on tapahtunut paljon, erityisesti EU:ssa.”

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) kiittää sitä, että isäntämaa Britannia on tehnyt ilmastoaloitteita.

Ympäristöministeri kehuu Intiaa ja isäntämaa Britanniaa

Nummelinin lailla Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) kehuu kokouksen ilmapiiriä ”varovaisen positiiviseksi”. Kun viimeksi Madridissa käydyt neuvottelut ajautuivat pahasti umpikujaan, Glasgow’ssa ne etenevät toistaiseksi suunnitelman mukaan.

”Viimeksi tuloksia ei syntynyt. Nyt isäntämaa Britannia on ottanut neuvotteluprosessin huomattavasti vahvemmin käsiinsä ja laittanut myös paljon aloitteita liikkeelle”, Mikkonen kertoo.

Suomi on mukana esimerkiksi metaanijulkilausumassa ja metsäjulistuksessa. Suomelle on myös tärkeää saada sovittua keinoista, joilla ilmastotoimien kunnianhimoa kiritetään vuosittain.

Mikkonen on lisäksi pyydetty mukaan neuvottelemaan EU:n puolesta sopeutumisesta, joka on noussut yhdeksi Glasgow’n kokouksen tärkeimmistä teemoista. Käytännössä ilmastonmuutos on edennyt jo niin pitkälle, että monien maiden on pakko suunnata ilmastorahojaan yhä enemmän sään ääri-ilmiöiltä suojautumiseen.

Mikkonen pitää hyvänä alkuna, että useat maat ilmoittivat kokouksen ensimmäisinä päivinä uusista päästösitoumuksista. Niiden innoittamana esimerkiksi Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että lämpeneminen voitaisiin sittenkin rajata alle kahteen asteeseen.

”Nämä ovat tietysti vielä lupauksia. Itse olisin paljon varovaisempi arviossa siitä, mikä on niiden vaikutus todellisiin päästövähennyksiin lyhyellä aikavälillä”, Mikkonen toppuuttelee.

Ministerin mielestä on merkittävää, että Intia on nyt tehnyt omia, myös lyhyemmän aikavälin lupauksia.

”Intia on aiemmin ollut Kiinan selän takana piilossa. Myös Yhdysvallat on tullut takaisin aktiivisesti.”

Alisuoriutujiakin on. Mikkosen mukaan kokouksessa puhutaan paljon siitä, miten Venäjä ja Kiina saataisiin sitoutumaan.

”Ja Saudi-Arabia on ollut yhtä vaikea kuin aiemminkin.”