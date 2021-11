WHO antoi hätä­käyttö­luvan intialaiselle korona­rokotteelle

Maailman terveysjärjestö WHO on antanut hätäkäyttöluvan intialaiselle koronarokotteelle. WHO ilmoitti keskiviikkona hyväksyneensä Bharat Biotechin kehittämän Covaxin-rokotteen.

YK:n alainen järjestö totesi, että tämä rokote on hyvin sopiva matala- ja keskitulotason maihin helppojen säilytysvaatimusten vuoksi.

Rokotteen tehoksi oireista koronatautia vastaan todettiin 78 prosenttia kahden annoksen jälkeen, jotka annettiin neljän viikon välein.

Covaxin on kahdeksas hyväksytty koronarokote WHO:n listalla. Hyväksyttyjen rokotteiden joukossa on myös toinen Intiassa kehitetty koronarokote Covishield.