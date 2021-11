Kriitikoiden mukaan lupaus siirtyä pois saastuttavimmasta polttoaineesta 2030–2040-luvuilla ei ole tarpeeksi.

Puola on yksi maista, joka on luvannut luopua hiilen käytöstä energiantuotannossa. Kuvassa hiilivoimaa käyttävä Turowin voimalaitos Bogatyniassa 15. kesäkuuta.

Yhteensä 190 eri tahoa lupaa Glasgow’n ilmastokokouksessa lopettaa asteittain hiilen käytön energiantuotannossa. Mukana on 40 valtiota sekä yli 100 rahoituslaitosta ja muuta organisaatiota.

Ne luopuisivat hiilen käytöstä vaiheittain, vauraat valtiot 2030-luvulla ja köyhemmät valtiot 2040-luvulla. Julistuksen allekirjoittajat sitoutuvat myös lopettamaan kaikki sijoitukset uuteen hiilivoiman tuotantoon kotimaassa ja ulkomailla.

Julistuksesta uutisoivat muun muassa BBC ja The Guardian.

Hiilen jättäminen historiaan on ollut yksi ilmastokokouksen isäntämaan Britannian tärkeimmistä tavoitteista. Hiilen käyttö on suurin yksittäinen ilmastonmuutoksen aiheuttaja.

Allekirjoittajien joukossa on monia hiiltä paljon hyödyntäviä maita, kuten Kanada, Puola, Ukraina ja Vietnam.

Sopimuksesta jäivät kuitenkin ulkopuolelle maailman merkittävimmät ja vauraimmat hiiliriippuvaiset valtiot, kuten Australia, Kiina, Intia ja Yhdysvallat.

Talous- ja energia-asioihin perehtynyt oppositioparlamentaarikko Ed Miliband kritisoikin päätöstä toteamalla, että se ”päästää muut pälkähästä”, viitaten esimerkiksi Kiinan kaltaisiin maihin.

Lisäksi Miliband huomautti, että päätöksessä ei ole mukana asteittaista luopumista öljystä ja kaasusta.

The Guardianille puhuneet ympäristöjärjestöjen edustajat pitävät sopimuksen aikataulua hiilestä luopumiselle aivan liian hitaana. Esimerkiksi ympäristöjärjestöjen verkosto Friends of the Earthin kampanjapäällikkö Jamie Peters sanoo sen olevan ristiriidassa pääministeri Boris Johnsonin kunnianhimoisen avajaispuheenvuoron kanssa.

”Tärkein asia tässä pettymyksen aiheuttavassa julistuksessa on se, että hiilen [käytön] annetaan jatkua normaalisti vielä vuosia”, Peters sanoo The Guardianille.

Greenpeacen ilmastokokousdelegaatiota johtava Juan Pablo Osornio totesi myös päätöksen riittämättömyyden.

”Julistus ei kokonaisuudessaan vastaa sitä kunnianhimoa, mikä fossiilisiin polttoaineisiin liittyen tällä kriittisellä vuosikymmenellä tarvitaan”, Osornio sanoi BBC:n mukaan.

Osornion mukaan sopimuksen yksityiskohdat antavat myös maille valtavan liikkumavaran valita oman aikataulunsa hiilestä luopumiseen.