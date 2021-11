Gualinga on maailmalla tunnettu ilmastoaktivisti, jota on verrattu Greta Thunbergiin.

Glasgow’n Ilmastoneuvotteluista odotetaan päätöksiä vasta viikon lopulla, mutta nuorten kesken vallalla on jo pettymys.

“On surullista nähdä, että tämä on melkein kuin teatteria, taas vain yksi tapahtuma lisää. Se turhauttaa monia nuoria”, sanoo ilmastoaktivisti Sumak Helena Sirén Gualinga.

Gualinga, 19, on kasvanut puoliksi Suomessa, puoliksi Amazonin sademetsässä Ecuadorissa. Ympäristöaktivisti kutsuttiin puhumaan nuorten ilmasto­huippukokoukseen, joka järjestettiin kaksi päivää ennen valtioiden huippukokousta Glasgow’ssa.

Nyt hän pystyy hädin tuskin puhumaan, sillä ääni on mennyt viikonlopun mielenosoituksissa.

Glasgow’ssa nuoret tuntuvat hänestä ottaneen päättäjien roolin: he vaativat ilmastokriisin ottamista tosissaan, todellisia päästövähennyksiä ja järjestelmän muuttamista. Heillehän on toitotettu, että nyt on tosi kyseessä ja Glasgow on viimeinen paikka toimia.

Samalla he seuraavat näytöiltä, kuinka aikuiset poliitikot mainostavat korulausein kokouksen ”mukavaa ilmapiiriä”.

“Meidän pitää vaatia vanhempia ihmisiä nousemaan meidän tasollemme eikä toisin päin. Täällä puhutaan ’johtajien huippukokouksesta’, mutta ei heitä voi kutsua johtajiksi ilmastoasioissa.”

Kokouksen osanottajista lähinnä tutkijat ja ilmastoasiantuntijat tuntuvat puhuvan nuorten kanssa samaa kieltä, Gualinga sanoo.

”Nuoret kuvataan usein radikaaleina, mutta minusta nyt tarvitaan sitä pientä työntöä, että pääsisimme pidemmälle.”

” ”Nyt on niiden ihmisten vuoro toimia, jotka eivät ole kantaneet vastuutaan.”

Ilmastoaktivisti Helena Gualinga osallistui mielenosoitukseen kokouskeskuksen porteilla Glasgow’ssa tiistaina.

Glasgow’ssa suuren yleisön vetänyt Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama osoitti puolet puheestaan suoraan nuorille.

”Kaikkein tärkein energia tässä huoneessa tulee nuorilta. Heille planeetan tuhoutuminen on henkilökohtaista”, hän sanoi.

Obama pyysi nuoria kouluttamaan vanhempiaan mutta samalla ymmärtämään heitä: he kun eivät ole kasvaneet ilmastokysymysten kanssa, eivätkä he oikein pysy muutoksessa mukana.

Suomalaisnuoret tunnistavat varmasti, mistä Obama puhuu, mutta Gualingan kokemus Amazonilta on toinen.

”Yhteisöni on ymmärtänyt nämä asiat jo pitkään. Ja nimenomaan yhteisön vanhimmat, äitini sukupolvi”, hän sanoo.

“Me olemme taistelleet ympäristömme puolesta ja osittain onnistuneet pelastamaan sen. Nyt on niiden ihmisten vuoro toimia, jotka eivät ole kantaneet vastuutaan.”

” ”Tulen Amazonilta, mutta tulen myös Suomesta. Voin olla silta yhteisölleni.”

Ilmastoaktivisti Helena Gualinga on puoliksi suomalainen ja puoliksi kichwa.

Gualingalla on harvinainen kyky katsoa ilmastokriisiä kahdesta täysin erilaisesta näkökulmasta. Suomalaisesta vinkkelistä kyse on abstraktista päästölaskennasta ja siitä, miten paljon talous kärsii. Amazonilla ilmastonmuutos on jo läsnä, ja niin on myös saastuttava teollisuus.

”Se on olennainen ero. Suomella on yhä etuoikeus puhua ilmastonmuutoksesta kuin se tapahtuisi joskus tulevaisuudessa”, Gualinga sanoo.

”Tulen Amazonilta, mutta tulen myös Suomesta. Uskon, että osaan siksi kertoa kokemuksistani niin, että molemmat ymmärtävät. Voin olla silta yhteisölleni.”

Glasgow’hun Gualinga on tullut useiden kichwa-yhteisönsä jäsenten kanssa edustamaan Amazonin kansoja. Heidän pääviestinsä on yksinkertainen: öljyntuotanto ja fossiilisten polttoaineiden käyttö pitää lopettaa. Kichwat elävät Ecuadorissa, joka aikoo tuplata öljyteollisuutensa.

Pohjoismaillakin on näppinsä pelissä. Gualinga tietää ainakin ruotsalaisen ja norjalaisen kaivosyhtiön operoivan Amazonilla.

”He tietenkin väittävät, kuten pohjoismaiset yritykset aina, että heillä on muita paremmat standardit. Mutta ei ole olemassa mitään puhdasta kaivosteollisuutta, ei se niin toimi”, hän sanoo.

Suomi taas rahoittaa Amazonilla ongelmallisia päästöhyvitysprojekteja.

”Uskon, että tarkoitus on hyvä, mutta on jo todistettu, etteivät nämä projektit toimi. Ne myös johtavat konflikteihin yhteisöjemme sisällä.”

Metsää hakkaavat yritykset käytännössä rahoittavat metsänsuojeluhanketta yhdellä alueella ja hakkaavat metsää viereisellä, Gualinga sanoo.

”Jos Suomi todella haluaisi olla johtaja ilmastoasioissa, se lopettaisi näiden hankkeiden rahoittamisen.”

Pohjoismaat voisivat Gualingan mielestä miettiä, missä kaikkialla niiden kulutuksen päästöt todella syntyvät.

Hän arvelee, että harva suomalainen on tietoinen siitä, mitä suomalaiset ja Suomessa kauppaa käyvät yritykset tekevät maailmalla. Suomalaiset ovat siksi sokeita aiheuttamalleen ympäristötuholle.

”Nämä tuotantoketjut ja rahoitus ovat hallitusten ja suurten yritysten käsissä, eivät tavallisten suomalaisten ja ruotsalaisten. Yhteisöni on kamppaillut tämän kanssa jo ennen syntymääni. Tunnen velvollisuutta yrittää tuoda tätä viestiä Suomeen.”

Gualingaa on kutsuttu Amazonin Greta Thunbergiksi, ja Etelä-Amerikassa hän on paikoin Thunbergia tunnetumpi. Itse hän ei nimityksestä välitä.

”En liitä itseäni Gretaan. Meillä on eri kokemukset”, Gualinga sanoo.

”Meidän täytyy lopettaa nuorten vertaaminen pelkästään häneen. Kun puhutaan vaikka alkuperäiskansojen nuorista, pitäisi puhua vain heistä.”

Glasgow’ssa alkuperäiskansojen nuoret ovatkin ottaneet tilaa haltuunsa. He johtivat nuorten ilmastomarssia ja esiintyivät sen päälavalla kaikkein näkyvimmin.

Silti he eivät päässeet otsikoihin. Alkuperäiskansat eivät tunnu kelpaavan aiheeksi.

”Kukaan ei raportoinut meistä”, Gualinga sanoo.

”Tulin todella vihaiseksi, kun huomasin, kuinka näkymättömäksi meidät tehdään. Eturivissä itsensä likoon laittavat ihmiset eivät saa tilaa puhua.”

Gualinga twiittasi asiasta, ja se kannatti. Twiitti levisi viraaliksi.

Gualingan mielestä ilmastohuippukokous epäonnistuu, koska valta on kokouksessakin suurilla saastuttajilla ja poliitikoilla, jotka ovat heidän lieassaan. Saastuttajat ovat myös rahoittaneet kokousta.

Gualinga onkin aloittanut kahden muun nuoren aktivistinaisen kanssa liikkeen nimeltä Polluters out eli Saastuttajat ulos.

”Heidän pitäisikin maksaa ilmastotoimet, mutta ei tällä tavalla. Ei niin, että he saavat valtaa neuvottelupöydässä. Kaikki maatkaan eivät täällä halua toimia ilmaston hyväksi. Emme tarvitse lisää sellaisia tahoja.”

Ilmastohuippukokouksessa huomio on keskittynyt Gualingan mielestä muutenkin liiaksi länsimaisiin, markkinatalouden ehdoilla toimiviin ratkaisuihin, kuten tänä vuonna päästökauppaan. Alkuperäiskansojen näkökulmasta ne tuntuvat vierailta.

”Täällä neuvotellaan valheellisista ratkaisuista.”

