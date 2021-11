Merckin koronalääke hyväksyttiin Britanniassa käyttöön vakavan koronataudin riskiryhmille.

Britanniassa on hyväksytty käyttöön lääkeyhtiö Merckin koronaviruslääke, kertoo maan lääkkeiden ja terveystuotteiden sääntelyvirasto MHRA.

Merckin koronalääkettä voidaan käyttää lievien ja kohtalaisten koronatapausten hoidossa.

”Tänään on historiallinen päivä maallemme, sillä Britannia on nyt ensimmäinen maa maailmassa, joka on hyväksynyt kotona otettavan viruslääkkeen koronavirusta vastaan”, sanoi terveysministeri Sajid Javid.

Javid kuvaili lääkkeen olevan käänteentekevä koronalle alttiimmille ja immuunipuutteisille.

Lääke hyväksyttiin käyttöön ihmisille, joilla on ainakin yksi vakavalle taudille altistava riskitekijä, kuten korkea ikä, lihavuus, diabetes tai sydäntauti.

MHRA:n mukaan Merckin koronalääke on osoittautunut turvalliseksi ja tehokkaaksi sairaalahoidon tarpeen ja kuolemien estämisessä lievissä ja kohtalaisissa koronavirustapauksissa sellaisilla ihmisillä, joilla on kohonnut riski vakavaan koronatautiin.

Kliinisen tutkimuksen tietojen perusteella lääke on tehokkain, kun se otetaan infektion varhaisessa vaiheessa. MHRA suosittelee, että lääke otetaan viiden päivän sisällä oireiden alkamisesta.

Molnupiravir-lääke hidastaa taudin etenemistä heikentämällä viruksen monistautumiskykyä.

Britannia kertoi lokakuussa tilanneensa Merckiltä 480 000 annosta molnupiraviria.

Lääke on parhaillaan Yhdysvaltojen ja EU:n lääkevirastojen arvioitavana.