Liettua on rakentanut ensimmäisen osuuden Valko-Venäjän rajalle nousevasta muurista

Muurin tarkoituksena on pysäyttää Valko-Venäjän kautta saapuvien pakolaisten matkanteko.

Liettua on rakentanut ensimmäiset osat Valko-Venäjän rajalle nousevasta muurista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Muurilla on tarkoitus pysäyttää Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle saapuvien siirtolaisten matkanteko. Valko-Venäjä on lennättänyt pääkaupunki Minskiin siirtolaisia muun muassa Iranista, Irakista ja Afrikan maista sekä ohjannut heidät rajojensa yli EU-alueelle Liettuan, Latvian ja Puolan rajojen kautta.

Kyse on hybridivaikuttamisesta, jonka avulla Valko-Venäjä pyrkii hämmentämään ja rikkomaan EU:n yhtenäisyyttä.

Myös Puola ja Latvia ovat pystyttämässä Valko-Venäjän-vastaiselle rajalleen muureja.

EU-maiden johtajat keskustelivat Valko-Venäjän toiminnasta lokakuussa Eurooppa-neuvoston kokouksessa. EU-johtajien mukaan unioni ei hyväksy sitä, että EU:n ulkopuoliset maat käyttävät siirtolaisia poliittisiin tarkoituksiin.

Valko-Venäjä on kiistänyt hybridi­vaikuttamisen. Maan presidentti Aljaksandr Lukašenka on kuitenkin ilmoittanut, että Valko-Venäjä päästää turvapaikanhakijoita EU:n rajoille vastauksena unionin sille määräämiin pakotteisiin.

Kaikki kolme Valko-Venäjän kanssa rajan jakavaa EU-maata ovat sittemmin ilmoittaneet asentavansa rajoilleen piikkilankaa estääkseen siirtolaisten saapumisen.

Liettuaan saapui tänä vuonna Valko-Venäjältä yli 4 000 pakolaista ennen elokuun alkua, jonka jälkeen maa alkoi käännyttää heitä takaisin.

Liettuan rajavartiolaitoksen mukaan yli 5 600 siirtolaista on pyrkinyt maahan elokuun alun jälkeen. Heistä 2 300 yritti päästä Liettuaan lokakuussa.

Siirtolaisten tilanne EU:n ulkorajoilla on huono. YK on vaatinut välittömiä toimenpiteitä ihmishenkien pelastamiseksi ja kärsimyksen välttämiseksi rajalla.

Liettua aloitti viime viikolla rajalleen nousevan muurin ensimmäisten osien rakentamisen.

Muuri koostuu 3,4 metriä korkeasta teräsaidasta, jonka päälle asennetaan noin 0,6 metriä paksu kerros piikkilankaa. Muurin viereen tulee lisäksi noin kolme metriä korkeita kasoja piikkilankaa, ja muuria aiotaan valvoa kameroiden avulla.

”Täysin ylitsepääsemättömän esteen rakentaminen on luultavasti mahdotonta, joten uskon, että tämäkin este on ylitettävissä. Mutta siinä kestäisi kauan, joten me ehtisimme reagoimaan", sanoi Etelä-Liettuan ylirajavartija Virgilijus Raugale.

Liettuan hallitus on osoittanut muurin rakentamiseen 152 miljoonaa euroa. Viisisataa kilometriä pitkän muurin on määrä valmistua vuoden 2022 syyskuuhun mennessä.