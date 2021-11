Ministeriön mukaan republikaanipäättäjien läpiajama laki riistää äänioikeuden ikääntyneiltä ja vammaisilta sekä niiltä texasilaisilta, jotka eivät puhu englantia tai asuvat Yhdysvaltain ulkopuolella.

Yhdysvalloissa maan oikeusministeriö on haastanut Texasin oikeuteen osavaltion syyskuussa hyväksymien äänestysrajoitusten vuoksi, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Ministeriön mukaan paikallisten republikaanipäättäjien läpiajama laki riistää äänioikeuden ikääntyneiltä ja vammaisilta sekä niiltä texasilaisilta, jotka eivät puhu englantia tai asuvat Yhdysvaltain ulkopuolella.

Texasin tuore laki muun muassa estää vaalivirkailijoita lähettämästä äänestäjille postiäänestyshakemuksia ilman, että äänestäjät sitä erikseen pyytävät. Tämän lisäksi rajoituksissa esimerkiksi kielletään postiäänestyksen mainostaminen.

The New York Timesin mukaan oikeusministeriön jättämä haaste vaikuttaa keskittyvän rajoituksiin, jotka kohdistuvat siihen apuun, jota vaalivirkailijat voivat äänestäjille tarjota. Tällaisiin aputoimiin kuuluvat muun muassa käännöspalvelut.

Oikeushaasteessa ministeriö arvioi rajoitusten vaikeuttavan jo valmiiksi ”haavoittuvaisessa asemassa olevien äänestäjien” mahdollisuutta käyttää äänioikeuttaan. Ministeriön mukaan näiden ihmisten äänestyspaikalle pääsylle on jo entuudestaan rajoitteita.

Republikaanit ovat pyrkineet kiristämään äänestysoikeuksia Texasissa ja monissa muissa osavaltioissa maan edellisen presidentin Donald Trumpin vuoden takaisen vaalitappion jälkimainingeissa.

Republikaanien mukaan uusia lakeja tarvitaan vaalivilpin estämiseksi. Lakiuudistuksissa on pyritty muun muassa vaikeuttamaan postiäänestystä, joka oli koronapandemian vuoksi aiempaakin suositumpaa. Lisäksi republikaanit ovat halunneet muun muassa lyhyempiä äänestysaikoja sekä kovia sakkorangaistuksia virheitä tekeville vaalityöntekijöille.

Texasin lakiuudistuksen on kuitenkin arvioitu olevan räikeää äänestäjien estämistä. Republikaanien puuhailemia lakialoitteita kritisoivien mukaan laeilla pyritään tekemään äänestämisestä vaikeampaa muun muassa etnisten vähemmistöjen edustajille. Vähemmistöryhmiin kuuluvat äänestävät usein demokraatteja.

Ex-presidentti Trump on väittänyt vielä Valkoisesta talosta lähdettyäänkin, että menetti vaalivoiton mittavan vaalivilppivehkeilyn vuoksi. Vaalivilpistä ei kuitenkaan ole löytynyt mitään todisteita, ja ex-presidentin väitteiden paikkansapitävyys on kumottu useaan otteeseen.

Texasin demokraattipäättäjät astelivat pariin otteeseen ulos paikallisesta edustajainhuoneesta estääkseen osavaltionsa äänestystiukennuksista äänestämisen. Esimerkiksi heinäkuun puolivälissä demokraatit pakenivat osavaltiosta Washingtoniin. Pääkaupungissa texasilaispäättäjät koittivat saada kongressiedustajia äänestämään liittovaltion tasoisen äänioikeuden turvaamiseen tähtäävän lainsäädännön puolesta.

Texasin republikaanikuvernööri vaati kuitenkin demokraattien toimien jälkeen erityisistuntoja lain läpi saamiseksi ja tarpeeksi monta demokraattia saapui lopulta paikalle, että edustajainhuone oli päätösvaltainen ja asiasta voitiin äänestää.

Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland painottaa ministeriönsä tiedotteessa demokratian olevan riippuvainen siitä, että äänioikeutetut voivat jättää äänensä, ja että tuo ääni myös lasketaan.

Garland lupaa myös ministeriön tekevän kaikkensa puolustaakseen äänioikeutta, jota hän kuvailee yhteiskunnan keskeiseksi peruspilariksi.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on Texasin kanssa oikeussalissa napit vastakkain myös osavaltion tuoreeltaan hyväksymän aborttilain tiimoilta. Syyskuussa hyväksytty laki käytännössä kieltää kaikki kuudennen raskausviikon jälkeen tehdyt abortit. Tässä vaiheessa moni nainen ei edes tiedä olevansa raskaana.