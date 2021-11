Mies oli kahlinnut viisivuotiaan jesiditytön polttavaan auringonpaisteeseen. Tyttö nääntyi kuoliaaksi.

Berliini

Saksalainen tuomioistuin antoi tiistaina elinkautisen vankeustuomion pitkän oikeudenkäynnin päätteeksi irakilaismiehelle jesidien kansanmurhasta.

Oikeudenkäynti on historiallinen, sillä jesidien kansanmurhasta ei ole aiemmin jaettu tuomioita.

Tuomittu on 29-vuotias irakilainen, ja hän on oikeuden mukaan toiminut Isisin riveissä Irakissa, Turkissa ja Syyriassa vuosina 2013–2019. Oikeuden asiakirjoissa hänestä käytetään nimeä Taha Al-J.

Elinkautisen lisäksi hänet tuomittiin 50 000 euron korvauksiin uhrilleen.

Taha Al-J otti oikeuden mukaan jesidivähemmistöön kuuluvan naisen ja tämän viisivuotiaan tyttären orjaksi kotiinsa Fallujaan vuoden 2015 touko–kesäkuussa. Tuolloin Isis myi jesidejä orjiksi jäsenilleen hyökättyään vähemmistöä vastaan Pohjois-Irakissa Sinjarin alueella.

Frankfurtissa viime vuoden huhtikuusta asti käydyssä oikeudenkäynnissä Isisin orjaksi otettu nainen on kertonut saksalaisen Die Zeit -lehden mukaan, että hänen viisivuotias tyttärensä roikkui käsistään ikkunan kaltereissa talon ulkopuolella paahtavassa auringonpaisteessa. Oikeuden mukaan kyseisenä aikana Fallujassa oli 50 asteen lämpötila varjossa.

Kuuluisin orjuuteen pakotetuista jesidinaisista on rauhannobelisti Nadia Murad, jonka serkun ja tämän tyttären tapauksesta on kyse Saksassa tiistaina annetussa historiallisessa tuomiossa.

Sinjarin hyökkäyksen seurauksena jesidimiehet, jotka eivät suostuneet kääntymään muslimeiksi, ammuttiin ja haudattiin joukko­hautoihin. Poikalapset siepattiin ja pakotettiin Isisin sotilaiksi. Tytöistä ja naisista tehtiin koti- ja seksiorjia.

Orjuutettuja naisia ja lapsia on ollut arvioiden mukaan yli 6 500. Tuhansia jesidejä on murhattu, tuhansia on kateissa, ja yli satatuhatta jesidiä on paennut.

Isisin tietoisena tarkoituksena oli orjuuttaa ja tuhota jesidit, kurdikansaan kuuluva uskonnollinen vähemmistö, jonka Isis oli leimannut vääräuskoisiksi.

Jesidivähemmistön naisia ja lapsia pakeni kotiseutunsa väkivaltaisuuksia kohti Syyrian rajaa vuoden 2014 elokuussa.

Kansanmurhasyytteen todisteiden kerääminen ja koko oikeusprosessi on poikkeuksellinen tapaus. Uhrin avustajiin kuuluvat amerikkalainen ihmisoikeusjuristi Amal Clooney ja kaksi muuta asianajajaa.

Jesidien oikeuksia ajavan kansalaisjärjestön sekä Clooneyn kerrotaan vaikuttaneen siihen, että murhatun lapsen äiti saatiin oikeuteen todistajaksi.

Nainen on kertonut oikeudessa, että hän ja hänen tyttärensä eivät saaneet juoda samaa vettä kuin Isis-perheen jäsenet, vaan he joivat likaista vettä. He eivät saaneet tarpeeksi ruokaa, ja heitä lyötiin. Nainen on joutunut toistuvien raiskausten uhriksi.

Nainen ja lapsi pakotettiin rukoilemaan viisi kertaa päivässä, vastoin omaa uskontoaan. Häntä ja hänen tytärtään lyötiin, jos he eivät kumartuneet tarpeeksi rukousten aikana.

Lokakuun lopussa saksalainen oikeus langetti kymmenen vuoden vankeustuomion 30-vuotiaalle saksalaisnaiselle, joka on nyt tuomitun miehen entinen puoliso. Nainen oli myös paikalla viisivuotiaan kuolemaan johtaneiden tapahtumien aikaan.

Saksassa Isisin riveistä palanneiden tuomioita on annettu tätä ennen jo viisi. Saksassa myös terroristijärjestön jäsenyys on kriminalisoitu.

Taha Al-J pidätettiin Kreikassa vuoden 2019 toukokuussa hänen hakiessaan pakolaisasemaa oikealla nimellään. Tämän jälkeen hänet luovutettiin Saksan viranomaisille.

