Ulkomaat | Japani

Kaksi kuolemaan­tuomittua haastaa Japanin oikeuteen käytännöstä, jonka mukaan vangeille ilmoitetaan ajan­kohta vain pari tuntia ennen teloitusta

Vankien mukaan käytäntö on epäinhimillinen. Japani on yksi harvoista kehittyneistä valtioista, joissa on edelleen käytössä kuolemanrangaistus.

Japanin vankiloissa on tällä hetkellä yli sata kuolemaantuomittua vankia. Kuvassa Kosugen vankila Tokiossa.

Japanissa kaksi kuolemaantuomittua vankia haastaa maan hallituksen oikeuteen, uutistoimistot Reuters ja AFP kertoivat perjantaina. Haaste koskee käytäntöä, jonka mukaan kuolemaantuomitut vangit saavat tietää teloituksensa ajankohdasta vain tunteja ennen sen täytäntöönpanoa. Vankien mukaan käytäntö on epäinhimillinen. He vaativat käytännön muutosta ja korvauksia sen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä. Japani on yksi harvoista kehittyneistä valtioista, joissa on edelleen käytössä kuolemanrangaistus. Teloitus toteutetaan hirttämällä yleensä kauan sen jälkeen, kun tuomio on annettu. Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat pitkään kritisoineet sitä, että vangeille ei kerrota teloituksen ajankohtaa ennen kuin muutamaa tuntia ennen sen toimeenpanoa. Järjestöjen mukaan käytäntö aiheuttaa stressiä vangeille. Torstaina tiettävästi ensimmäistä kertaa kaksi kuolemaantuomittua vankia nosti kanteen asiasta käräjäoikeudessa Osakassa. Heidän mukaansa käytäntö on laiton, sillä siinä ei anneta vangeille aikaa tavata asianajajaansa tai esittää valitusta. Reuters kertoo, että asianajajan mukaan vangit hakevat korvauksia 22 miljoonaa Japanin jeniä (noin 182 000 euroa). ”Kuolemaantuomitut vangit elävät joka päivä pelossa, että päivä jää heidän viimeisekseen. Se on äärimmäisen epäinhimillistä”, asianajaja Yutaka Ueda sanoi Reutersin mukaan. Hänen mukaansa nykyinen käytäntö ei pohjaa voimassa olevaan lakiin ja on täten rikoslain vastainen. Uedan mukaan hallitus on todennut, että käytännön tarkoitus on itse asiassa ehkäistä vankien kärsimystä ennen teloitusta, mutta hänen mukaansa selitys ei ole riittävä. Jos vangeille ilmoitettaisiin teloitus­ajankohdasta hyvissä ajoin, ehtisivät he hänen mukaansa valmistautua henkisesti. AFP:n mukaan ennen vuotta 1975 käytäntö oli erilainen, ja vangeille ilmoitettiin teloituksen ajankohdasta aiemmin. Japanissa yli 100 vankia odottaa tällä hetkellä teloitusta. Yhtäkään vankia ei ole kuitenkaan teloitettu kahteen vuoteen. Mielipidekyselyjen mukaan enemmistö japanilaisista kannattaa kuolemanrangaistusta, joka annetaan usein rangaistukseksi vakavista murhista.