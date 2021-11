Italia on Euroopan ainoa maa, jossa työ­paikalle ei pääse ilman korona­passia – Näin ”vihreä passi” toimii

Italiassa on edelleen meneillään poikkeustila, jonka avulla maan hallitus voi säätää lakeja ohi parlamentin.

Koronapassin käyttöönottoa myös työpaikoilla on viime viikkoina väläytelty monissa Euroopan maissa.

Italia on toistaiseksi ainoa, jossa työpaikalle ei ole asiaa ilman ”vihreää passia”. Ranskassa passi on pakollinen terveyden­huollon työntekijöille.

Esimerkiksi Saksassa teollisuusliittoa johtava Siegfried Russwurm vaati tällä viikolla jopa rokotus­pakkoa päivähoidossa, kouluissa ja hoitoaloilla työskenteleville. Muille työpaikoille hän esitti koronapasseja.

Suomessa passia on näkyvästi kannattanut viimeksi Elinkeinoelämän keskusliitto, joka kertoi torstaina vaativansa koronapassin käyttöönottoa työpaikoillakin.

Italian laki pakollisesta koronapassista työpaikoilla on Euroopassa poikkeuksellisen voimakas rajoitustoimi. Passin käyttöönotto on useissa maissa törmännyt lakiin, tai sen valmistelu on ollut työlästä.

Suomessa asiantuntijat ovat arvioineet, että työntekijöiden pakkorokottaminen Italian tapaan törmäisi perustuslakiin.

Italiassa pääministeri Mario Draghin johtama virkamieshallitus yksinkertaisesti ilmoitti syyskuussa säätäneensä uuden lain, joka tuli voimaan lokakuun puolivälissä. Siitä lähtien työpaikalle päästäkseen on täytynyt näyttää koronapassia.

Ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin kertoi lokakuussa Ylelle, että Italian hallitsemistapa mahdollistaa suoraviivaisen ja nopean päätöksenteon.

Maassa on yhä meneillään poikkeustila. Sen johdosta hallitus voi säätää asetuksia, jotka normaalisti kuuluisivat parlamentille.

”Se on teknokraattinen [asiantuntijoiden] hallitsemistapa, jossa laki, demokratia ja jopa perusoikeudet on pantu toissijaiseen asemaan suhteessa asiantuntijavetoiseen päätöksen­tekoon”, Scheinin sanoi.

Hän piti Ylen haastattelussa virkamies­hallituksen etuna sitä, että päätöksenteko on nopeaa, tehokasta ja parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuvaa.

”Italia on tärkeä laboratorio, joka antaa tosiasiapohjaista tietoa siitä, mitkä toimet purevat.”

Mellakkapoliisit hajottivat koronapassia vastustavan mielenosoituksen Tirestessä 18. lokakuuta.

Käytännössä Italian koronapassi toimii siten, että työntekijä näyttää työpaikalle saapuessaan passia.

Työntekijän on myös mahdollista työskennellä ilman rokotusta, jos hän ei pysty terveydellisistä syistä sitä ottamaan. Tällöin koronapassista säädetty laki ohjeistaa hankkimaan tarvittavan lääkärintodistuksen.

Helpoiten passin tarkastus onnistuu näyttämällä EU:n koronatodistuksen qr-koodia esimerkiksi kulun­valvonta­järjestelmään.

Jos koronapassia ei käytetä, siitä saattaa koitua rangaistuksia niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Passin käytöstä kieltäytyvät työntekijät eivät lain mukaan ole oikeutettuja saamaan palkkaa.

Lisäksi työntekijälle voidaan määrätä 600–1 500 euron sakkorangaistus.

Jos työnantaja laiminlyö koronapassin tarkastamista, sille lankeaa maksettavaksi 400–1 000 euron suuruinen sakko.

Italia on yksi pahiten koronaviruksesta kärsineistä valtioista. Virus on aiheuttanut maassa yli 130 000 ihmisen kuoleman. Euroopassa enemmän kuolemia on ollut vain Britanniassa ja Venäjällä.

Italiassa kaksi rokoteannosta oli saanut torstaihin mennessä 71,8 prosenttia maan väestöstä.

Passi on kohdannut Italiassa myös vastustusta. Mielipidemittausten mukaan useimmat italialaiset kannattavat koronapassia, mutta osan mielestä vaatimus loukkaa työntekijöiden oikeuksia.

Suomen ulkoministeriön mukaan Italian poikkeustila on voimassa ainakin joulukuun loppuun saakka.

Työpaikkojen lisäksi koronapassia vaaditaan Italiassa muun muassa ravintoloissa, pitkän matkan junissa, yleisötilaisuuksissa, museoissa, näyttelyissä, kulttuurikohteissa, uimahalleissa ja kylpylöissä.