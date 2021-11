”Meiltä loppuivat edellytykset yhteistyön jatkamiseksi”, sanoo Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson.

Kehitys- ja lähetystyötä tekevä Suomen Lähetysseura lopettaa rahoituksen palestiinalais­järjestö DCIP:ltä, kertoi uutistoimisto Reuters perjantaina. DCIP on lasten oikeuksia puolustava kansalaisjärjestö.

Lähetysseura teki päätöksensä jo lokakuun lopussa. Syynä on se, että Israelin puolustusministeriö julisti kuusi Länsirannalla toimivaa järjestöä terroristijärjestöiksi. Listalla on myös DCIP, joka on lyhenne englannin sanoista Defence for Children International – Palestine.

”Meiltä loppuivat edellytykset yhteistyön jatkamiseksi”, sanoi Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson HS:lle perjantai-iltana.

Lähetysseura on luterilaisen kirkon alainen lähetys- ja kehitysjärjestö, jolla on noin 25 miljoonan euron vuosibudjetti ja toimintaa 30 maassa. Lähetysseura on tukenut DCIP:n työtä vuodesta 2015 lähtien noin 30 000 eurolla vuodessa.

Israelin mukaan DCIP:llä on kytköksiä palestiinalais­järjestö PFLP:hen, jonka Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat määritelleet terroristijärjestöksi.

Israel ei ole esittänyt näyttöä väitteidensä tueksi.

”Tässähän on nyt Israelin valtion julistuksesta kysymys”, Steffansson arvioi.

”Meillä ei ole tietoa, minkä näytön varassa he [israelilaiset] ovat. Valtion julistus on kuitenkin aika vahva asia.”

” ”Tällainen julistus voi vaikuttaa esimerkiksi pankkiyhteyksiin.”

Steffanssonin mukaan Lähetysseuran muut hankkeet saattaisivat vaikeutua, jos tukea DCIP:lle jatkettaisiin.

”Tällainen julistus voi vaikuttaa esimerkiksi pankkiyhteyksiin. Pankithan ovat velvoitettuja seuraamaan järjestöjen yhteyksiä ja rahaliikennettä.”

Lähetysseura tekee yhteistyötä kaikkiaan 5–6 järjestön kanssa Israelissa ja palestiinalais­alueilla.

”Jatkamme työtä monien muiden toimijoiden kanssa. Siihen sisältyy rauhankasvatusta, nuorten johtajuuskoulutusta, syrjäytymis­vaarassa olevien lasten tukemista sekä nais- ja nuorisotyötä.”

Entä mikä olisi edellytys purkaa päätös DCIP:n osalta?

”Edellytyksenä on, että voimme toimia julkisesti ja avoimesti, muun muassa tiedottaa ja lähettää tukea ilman esteitä.”