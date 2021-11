”Emme tarvitse enempää tyhjiä lupauksia”, sanoi tilaisuudessa puhunut ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Tuhannet nuoret osallistuivat perjantaina Glasgow’ssa järjestettyyn mielen­osoitukseen, joka kritisoi käynnissä olevan YK:n ilmastokokouksen saavutuksien riittämättömyyttä. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Fridays for future -liikkeen protestissa nuoret vaativat maailman vaikutusvaltaisimpia päättäjiä turvaamaan planeetan ja nuorten tulevaisuuden. Järjestäjien arvion mukaan George Squaren aukiolle kokoontui noin 25 000 ihmistä, kertoo The New York Times.

Tilaisuudessa puhunut Greta Thunberg sanoi BBC:n mukaan ilmastokokouksen olevan ”globaali viherpesufestivaali”. Hän kuvasi kokousta epäonnistumiseksi ja PR-tempuksi.

”Emme tarvitse enempää tyhjiä lupauksia. Emme halua sitoumuksia, jotka ovat täynnä porsaanreikiä”, Thunberg sanoi.

Thunbergin mukaan johtajat eivät tee tarpeeksi, vaan vaikuttavat pyrkivän vallitsevan tilanteen säilyttämiseen.

Ugandalainen ilmastoaktivisti Vanessa Nakate kiinnitti puheessaan huomiota ilmastonmuutokseen liittyvään globaaliin epäoikeuden­mukaisuuteen ja siihen, miten Afrikan maat kärsivät epäsuhtaisen paljon ilmaston kuumenemisesta.

”Elämme kriisiä, elämme katastrofia, joka tapahtuu joka päivä.”

Maailman johtajiksi pukeutuneet ilmastoaktivistit asettuivat pöydän ääreen Glasgow’ssa perjantaina järjestetyssä performanssissa.

Ilmastojärjestöt ja -aktivistit ovat olleet tyytymättömiä Glasgow’ssa tähän mennessä luvattuihin päästö­vähennyksiin.

Kritiikki kohdistuu siihen, että sovitut tavoitteet ovat osittain vapaaehtoisia, niihin ei ole saatu mukaan suurimpia saastuttaja­­maita ja asetetut tavoiteajat ovat vuosi­kymmenien päässä.

Australia, Intia, Yhdysvallat ja Kiina eivät ole sitoutuneet kokouksessa syntyneeseen sopimukseen kivihiilen energia­käytöstä luopumisesta, Reuters kertoo. Sopimuksessa on mukana 77 valtiota, joista vauraimmat lupaavat lopettaa kivihiilen käytön 2030-luvun aikana ja alemman tulotason maat 2040-luvun aikana.

Ilmastokokouksen puheenjohtaja Alok Sharma kirjoitti torstaina julkaistussa muistiossa, että maiden edustajien tulisi kiristää tahtia ja pyrkiä kohti kunnian­himoisempia sitoumuksia neuvotteluissa.

”Ei ole mahdollista, että suurta määrä ratkaisemattomia asioita käsitellään yhä kokouksen toisella viikolla”, Sharma sanoi.

Lokakuun viimeisenä päivänä avattu kokous päättyy 12. marraskuuta.