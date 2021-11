Hallinnon aikeet edellyttää rokotustodistusta tai viikoittaisia koronatestejä kaikilta yli sadan hengen yritysten työntekijöiltä on kohdannut runsaasti vastustusta.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on pyrkinyt parantamaan maan rokotuskattavuutta tiukoilla säännöillä.

Yhdysvalloissa liittovaltion valitustuomioistuin pyytää keskushallinnolta lisäselvityksiä yrityksille kaavailtujen koronavaatimusten laillisuudesta. Asiasta kertovat uutistoimistot ja yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Hallinto ilmoitti torstaina uusista yrityksille suunnatuista säännöistä, joiden tarkoituksena on parantaa maan rokotuskattavuutta. Niiden mukaan yli sadan työntekijän työpaikkojen tulisi vaatia koronarokotustodistusta tai viikoittaisia koronatestejä työntekijöiltään.

Uuden säännön on määrä tulla voimaan 4. tammikuuta 2022.

Tuomioistuimen mukaan valitukset antavat aihetta uskoa, että uusissa vaatimuksissa on perustuslaillisia ongelmia. The New York Timesin mukaan päätöksestä ei kuitenkaan selviä, millaisia nämä ongelmat ovat.

Valitustuomioistuin odottaa Bidenin hallinnon vastauksia maanantaiksi.

Rokotusvaatimukset ovat herättäneet laajaa vastustusta. The New York Timesin mukaan useat yritykset, uskonnolliset ryhmät, edunvalvontajärjestöt ja republikaanien johtamat osavaltiot katsovat, että hallinto oli ylittänyt toimivaltansa.

Muun muassa Texasin, Mississipin, Etelä-Carolinan ja Utahin osavaltiot ovat tehneet asiasta valituksia.

Vajaa 60 prosenttia yhdysvaltalaisista on saanut tähän mennessä täyden koronarokotussarjan.