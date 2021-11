Kapinalliset torjuivat väitteet, joiden mukaan ne valmistautuisivat valtaamaan pääkaupungin ja aloittamaan verilöylyn.

Kymmenettuhannet ihmiset kokoontuivat sunnuntaina Etiopian pääkaupunkiin Addis Abebaan osoittamaan mieltään hallinnon tueksi ja Tigrayn kapinallisliikettä vastaan.

Hallitus on julistanut hätätilan ja pyrki mielenosoituksella kokoamaan kansan tukea kapinallisia vastaan. Kapinalliset ovat viime viikkoina vallanneet uusia alueita ja kaupunkeja eivätkä ole sulkeneet pois myöskään etenemistä kohti pääkaupunkia.

Tigrayn kansan vapautusrintama TPLF ja Oromon vapautusarmeija OLA torjuivat väitteet, että ne valmistautuisivat valtaamaan pääkaupungin ja aloittamaan siellä verilöylyn.

”Väitteet, että Addis Abeban asukkaat olisivat meitä vastaan, ovat liioiteltuja”, sanoi TPLF:n edustaja Getachew Reda uutistoimisto AFP:lle.

”Addis on sulatusuuni. Siellä asuu kaikenlaisia ihmisiä eri ryhmistä. Väite, että Addiksessa tulisi verilöyly, jos me menemme sinne, on täysin naurettava”, Reda sanoi.

