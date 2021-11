Maailman vanhimmat merivoimat valjastettiin apuun, kun lähes koko kansa hankki ripeästi suojan koronavirusta vastaan.

Porto

Portugalilainen lääkäri António Sarmento arveli saavansa piikin olkapäähän rutiinin­omaisesti hoitohuoneessa työpaikallaan.

Siksi oli yllätys, että Porton yliopistollisessa São Joãon keskussairaalassa häntä odottivat terveysministeri Marta Temido ja iso joukko tiedotusvälineiden edustajia.

Sarmentosta, nyt 66-vuotiaasta ylilääkäristä ja professorista, tuli Portugalin ensimmäinen covid-19-tautia vastaan rokotettu. Tapahtumaa todisti käytännössä koko kansakunta.

”Hetken mietin, astelenko eteenpäin vai peräydynkö. Julkinen huomio häkellytti melkoisesti”, valkotakkinen lääkäri muistelee ja nauraa hersyvästi suojamaskinsa takana.

Tämä tapahtui viime joulukuussa. Sen jälkeen miltei kaikki portugalilaiset ovat seuranneet Sarmentoa.

Lokakuun alussa Portugalista tuli maailman ensimmäinen valtio, jossa 85 prosenttia väestöstä oli saanut täydet rokotesarjat covid-19-tautia vastaan. Rajapyykin ylitys merkitsee, että väestö on mahdollisesti saavuttanut laumasuojan myös ärhäkästi tarttuvaa viruksen deltamuunnosta vastaan.

Nyt rokotuskattavuus lähestyy jo 90:tä prosenttia. Vertailun vuoksi: Suomessa täysi rokotesuoja on täpärästi yli 70 prosentilla väestöstä.

Ylilääkäri Sarmento varmistaa erikseen kansanterveyslaitoksen pääjohtajalta Graça Freitasilta, kuinka moni rokoteohjelmaan otetuista eli 12-vuotiaista ja sitä vanhemmista kansalaisista on täysin rokotettu.

”Noin 96–97 prosenttia.”

Professori Sarmento on luvannut kertoa HS:lle, miten 10,7 miljoonan asukkaan EU-maa pääsi huippulukuun.

Tapaamme yli 6 000 henkeä työllistävässä, sokkeloisessa sairaalassa. Se on kuin kaupunki maan kakkoskaupungissa, kuten tavataan sanoa.

Täällä todettiin Portugalin ensimmäiset kaksi koronatartuntaa helmikuussa 2020. Kun uutiset Kiinassa puhjenneesta tuntemattomasta epidemiasta levisivät kansainvälisesti, Sarmento ja työtoverit aavistivat, että pian hekin hoitaisivat tartunnan saaneita.

Covid-19-tautiin on sairastunut yli miljoona portugalilaista, joista 18 000 on kuollut.

”Pandemian pahin hetki oli aivan alku. Emme tienneet yhtään, millainen tauti oli vastassa”, Sarmento sanoo.

Ja parasta, toistaiseksi, on nykyhetki.

”Vakavien ja kuolemaan johtavien koronatapausten määrä on aivan selvästi pienentynyt sitä mukaa kuin rokotus­kattavuus on kasvanut. Sairaala­henkilö­kunnan arki on selvästi helpottunut.”

Ylilääkäri António Sarmento kertoo sairaalan arjen vähitellen helpottuneen.

Eurobarometrin kyselyn mukaan portugalilaiset ovat EU:n rokotemyönteisin kansa. Luja luottamus juontuu lähihistoriasta, Sarmento sanoo.

”Meidän osastomme potilaista puolet on lapsia. Aloitin työt täällä vuonna 1985. Silloin ei kulunut päivääkään, ettei osastolle tullut esimerkiksi hinkuyskään sairastuneita lapsia. Meillä oli valtavasti aivokalvontulehduksia. Teholla hoidimme vuosittain jäykkä­kouristus­potilaita, eikä lavantautikaan ollut tuolloin harvinainen.”

Kun kansallinen rokotusohjelma ja logistinen verkosto ulottuivat syrjäseuduillekin, portugalilaiset huomasivat, miten ennalta ehkäistävät tartuntataudit ja niistä johtuvat kuolemantapaukset vähenivät nopeasti. Rokotusten ottamisesta tehtiin mahdollisimman vaivatonta.

”Nuoren polven lääkärit ja hoitajat eivät ole onnekseen nähneet vaikkapa tuhkarokon vakavia jälkitauteja, jotka olivat meille 1980-luvulla rutiinia.”

Portugalin kulttuuriin kuuluu ylilääkärin mielestä luottamus muihin ihmisiin ja virkavaltaan. Sulkuaikojen tiukkoja ulkonaliikkumiskieltoja tai osin vielä voimassa olevaa maskipakkoa vastaan ei ole liiemmin kapinoitu.

Kun kansanjoukkojen koronarokotukset alkoivat, hallitus värväsi niitä johtamaan armeijan. Keulahahmoksi nimitettiin merivoimien vara-amiraali Henrique Gouveia e Melo.

Merivoimien vara-amiraali Henrique Gouveia e Melo on ollut koronarokotusten keulahahmo.

”Pandemian voi rinnastaa vaikkapa luonnonkatastrofiin. Merivoimat sovelsivat kriisitilanteen oppeja ja logistiikkaa, jotta rokotukset etenisivät rivakasti”, ylilääkäri kertoo.

Portugalin merivoimat ovat maailman vanhimmat, 1100-luvulla perustetut. Ne nauttivat arvostusta, vaikka asevelvollisuutta ei enää ole.

Vara-amiraali Gouveia e Melo kertoi äskettäin medialle, että hän esiintyi tarkoituksella vain maastopuvussa ja käytti sotaisaa sanastoa ”virusvihollisen voittamisesta”.

Sairaalat ovat päästäneet tiedotusvälineitä dokumentoimaan epidemia-ajan hoitotyötä. Vuodepotilaatkin ovat kuvailleet tuntojaan medialle.

”Toivoimme, että avoimuus ehkäisee paniikkia ja samalla karu todellisuus näkyy”, ylilääkäri Sarmento kertoo.

Porton yliopistollisen São Joãon keskussairaalan infektiopalveluiden johtava sairaanhoitaja Marlene Teixeira kehuu portugalilaisten vahvaa yhteishenkeä rokottautumisessa. Henkilökunnan kuormitus helpottui, kun vakavat tautitapaukset alkoivat vähentyä.

Nytkin Sarmento ja työpari, infektio­palveluiden johtava sairaan­hoitaja Marlene Teixeira, kierrättävät osastolla. Lääke­tieteen opiskelijat tervehtivät professoria käytävällä.

”Yleistilanne on rauhallinen. Hoidamme teholla viittä koronapotilasta”, ylihoitaja Teixeira kertoo.

Koronateho-osaston sinipukuinen hoitohenkilökunta on tarkastamassa hengityskoneeseen kytkettyä, nukutettua naista. Yksi potilaista istuu valveilla happiviikset kasvoillaan.

Hoitoon päätyy myös täysin rokotettuja ihmisiä, ylihoitaja kertoo. He ovat pääosin iäkkäitä ja muita vakavia sairauksia potevia. Ylilääkäri Sarmento muistuttaa, ettei mitään infektiotautia vastaan ole toistaiseksi kehitetty sataprosenttisesti suojaavaa rokotetta.

”Yhteiskunta ei voi pysyä kiinni loputtomiin, joten ihmiskontakteissa ei vältytä tartunnoilta.”

Porton yliopistollisen keskussairaalan teho-osastolla oli torstaina rauhallista. Hoidettavana oli viisi koronapotilasta. Portugali koki alkuvuonna pandemian synkimmät tartunta- ja kuolinluvut, kun ilmaantuvuus kasvoi maailman suurimmaksi.

Muraalitaiteilija Alexandre Farto eli Vhils kaiversi työryhmänsä kanssa kymmenen henkilökuntaan kuuluvan muotokuvat Porton yliopistollisen keskussairaalan pääovien viereen. Kuuluisa teos on omistettu kaikille pandemian aikana etulinjaan joutuneille.

Ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelijat Miguel Correia, 17, ja Henrique Pereira, 18, kiiruhtavat sairaalassa pidetyltä luennolta. Uutiset hoitohenkilökunnan syvästä uupumuksesta eivät ole säikyttäneet heitä ammatinvalinnassa.

”Pandemia sysäsi äärimmäiselle koetukselle. Meillä on vahva motivaatio auttaa”, fuksipaitainen Pereira vakuuttaa.

Lääketieteen fuksit Miguel Correia (vas.) ja Henrique Pereira eivät tunne ketään, joka olisi kieltäytynyt koronarokotuksesta. He arvioivat, että nuoret halusivat myös takaisin vapauden tavata toisiaan baareissa.

Nuorukaiset eivät tunne ketään rokotevastaista ihmistä. ”Rokotuspaikalla tahti oli nopeaa kuin teollisuuden tuotantolinjalla”, Correia rinnastaa.

”Halusimme saada takaisin myös vapauden seurustella ja käydä baareissa”, hän perustelee nuorten rokotusintoa.

Informaatikot Isabel Sousa (vas.) ja Claudia Sousa epäröivät alkuun rokotusten mahdollisia riskejä. Nyt ystävykset kantavat huolta maskipakon hölläämisestä. He ottivat Porton kadulla maskit pois vain kuvauksen ajaksi. ”On virhe, että diskoissa luovuttiin maskeista, kun ilmaantuvuus kasvaa taas”, Claudia Sousa sanoo.

Maskipakko jatkuu muun muassa joukko­liikenteessä, ravintoloissa ja ostos­keskuksissa. Kaduilla maskeja ei enää edellytetä, mutta Porton vanhassa keskustassa moni turvautuu niihin yhä.

Artesaani Maria Sousa, 57, pitää rokottautumista kansalaisvelvollisuutena, jotta terveydenhuoltojärjestelmä ei murtuisi ja vanhuksia suojellaan.

”Portugali on edelleen köyhä maa. Olemme kamppailleet lujasti ilmaisen, tasa-arvoisen terveydenhuollon puolesta.”

Artesaani ja saippuakauppias Maria Sousa kiittää hallituksen päätöstä uskoa koronarokotusten vetäminen armeijalle. ”Portugalin väestörakenne on iäkäs, ja suhteet isovanhempiin ovat perinteisesti läheiset. Tämäkin kannusti rokottautumaan. Nyt maa on saatu auki ja matkailijat uskaltavat palata.”

Hän myy saippuoita käsityöläismarkkinoilla, sinivalkoisista koristekaakeleista tunnettua Carmon kirkkoa vastapäätä.

Sousa rinnastaa koronasulut ”sotatilaan”. Vilkas matkailukaupunki Porto autioitui, ja pääkaupunkiseudulla Lissabonissa sairaanhoito oli luhistumaisillaan. Sousan mielestä osoittautui olennaiseksi, että sotilasjohtaja kutsuttiin vastaamaan rokotusjärjestelyistä.

”Taidamme olla myös hiukan luulosairasta väkeä, mikä kannusti piikitykseen”, Sousa sanoo silmät tuikkien.