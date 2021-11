Peking

Tätä voi olla aluksi vaikea käsittää: Kiinan kommunistinen puolue todennäköisesti tulkitsee tällä viikolla puolueen 100-vuotista historiaa uusiksi – ja tämä päätös muokkaa Kiinan tulevaisuutta vuosia, ehkä vuosikymmeniä.

Historiaa ei nimittäin tulkita tutkimisen ilosta, vaan maata johtavan kommunistisen puolueen ja erityisesti sen johtajan Xi Jinpingin vallan lujittamiseksi.

Historiasta taivutetaan tarina, joka tukee Xin tulevaisuuden linjauksia.

Samalla ankkuroidaan Xin jatkokausi, joka mitä todennäköisimmin julistetaan puoluekokouksessa ensi syksynä. Näin kumoutuisi aiempi käytäntö, jonka mukaan johtajat ovat vallassa vain kymmenen vuotta.

Historia tuppaa olemaan vallanpitäjien historiaa, mutta Kiinassa sen näkee tällä viikolla harvinaisen selvästi. Kun ajat ja ajan ja johtajien vaateet muuttuvat, historiankin korostukset muuttuvat.

Historiaa koskevien isojen tulkintojen teko ei ole Kiinassa mikään jokavuotinen juttu. Edellisen kerran tällainen dokumentti tehtiin vuonna 1945 Mao Zedongin aikaan ja toisen kerran vuonna 1981 Deng Xiaopingin aikaan.

Uuden paperin hyväksyntä puolueen keskuskomitean kokouksessa kertoo myös siitä, että Xin vallan vahvuus on Kiinan aiempien suurjohtajien tasolla.

Kun kommunistinen puolue on lyönyt historiantulkintansa lukkoon, siitä pidetään tiukasti kiinni. Muuta ei ole sopivaa esittää koulukirjoissa, elokuvissa tai julkisessa keskustelussa. Koululaisille ja puoluekaadereille piirretään menneisyyttä juuri näillä vedoilla.

Kuvaavaa on, että tavallisetkin kaduntallaajat osaavat sanoa haastattelussa Maon olleen selvästi enemmän oikeassa kuin väärässä. Se on perua Dengin ajoista asti voimassa olleesta historiantulkinnasta, kun Deng vakautti maata Maon aiheuttamien, valtavasti ihmisiä tappaneiden kaaosten jäljiltä.

Todeksi siis tuli, että Mao teki monia virheitä, mutta oli suurimmilta osin kuitenkin hyvä johtaja. Tämä tulkinta oikeutti puolueen ja Kiinan ottamaan erilaisen linjan kuin aiemmin, mutta ei kyseen­alaistanut puolueen oikeutta hallita: olihan puolueen maalle aiemmin antama johtaja kuitenkin tehnyt enimmäkseen hyvää.

Dengin aikaista päätöstä on kuvattu jopa jonkinlaiseksi perustuslaiksi, koska se on ohjannut niin paljon Kiinan politiikkaa erityisesti talouden avautumisessa.

Kiinan-tulkitsijoilla ympäri maailman ovat pyörineet tossut innostuneissa jaloissa jo päiviä, kun he ovat veikkailleet, kuinka historia nyt esitetään tukemaan vallanjatkoa Xille ja hänen kampanjoilleen.

Useimmat arvelevat, että historian huonot hetket, kuten Maon aikainen iso nälänhätä ja Tiananmenin mielenosoitusten tukahduttaminen, 1989 kuitataan vähällä. Sen sijaan korostetaan puolueen onnistumisia.

” Xi pitää historian tulkintaa hyvin tärkeänä johtamisen välineenä.

Puolue pitää ansionaan erityisesti sitä, että Kiinaa valloittaneet ja sortaneet voimat häädettiin maasta pois sotien aikaan ja sitä että Kiina on vaurastunut nopeasti.

Kun Maon ja Dengin ajan papereissa ”korjailtiin” aiempia virheitä, keskitytäänkö nyt lähinnä ylistämään puolueen historiallisia saavutuksia?

On kiinnostavaa, kuinka Xin ajan saavutuksiksi luettavat asiat näkyvät tekstissä. Sellaisia voisivat hyvin olla Kiinan vaikutusvallan kasvu maailmassa, kiinalaisin mittarein viimeistenkin kiinalaisten nostaminen köyhyydestä ja korruptionvastainen kampanja, ehkä myös koronaviruksen vastainen kamppailu.

Xillä on monia suuria, ääneen lausuttuja tavoitteita: hän aikoo edelleen rikastuttaa Kiinaa maana ja tasata elintasoeroja. Hän haluaa Kiinasta maailman johtajan vuoteen 2050 mennessä. Hän tahtoo puolueen määräysvallan ulottuvan Kiinassa kaikkialle – mikään suuri yritys ei saa uhata puolueen valtaa, eikä kukaan julkisuuden henkilö saa ottaa liikaa valtaa nuorten mieliin.

Xin puheiden ja kirjoitusten kautta on paljastunut, että hän pitää puolueen ja valtion historian tulkintaa hyvin tärkeänä johtamisen välineenä. Hän on jo aiemmin pannut koululaiset ja kaaderit opiskelemaan entistä enemmän marxilaisuutta. Hän on myös korostanut perinteisten kiinalaisten ajattelijoiden merkitystä.

Kommunistisen puolueen keskuskomitean kokous alkaa maanantaina ja jatkuu torstaihin. Uusi historiantulkinta saatetaan julkaista jo kokouksen aikana, mutta julkaisu voi tapahtua myös huomattavasti myöhemmin.