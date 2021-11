Kiina on rakentanut autio­maahan amerikkalais­kohteita esittäviä maali­tauluja

Taklamakanin aavikkoa on käytetty ballististen ohjusten testauspaikkana.

Kiina on rakentanut aavikolle Xinjiangissa maalitauluja, jotka esittävät yhdysvaltalaisia sota-aluksia, kuten lentotukialuksia, paljastuu satelliittikuvista.

Uutistoimisto Reutersin mukaan maalitaulut kertovat Kiinan haluista kehittää iskukykyään Yhdysvaltojen lentotukialuksia vastaan.

Kiina on suhtautunut vastenmielisyydellä Yhdysvaltojen sota-aluksiin lähialueillaan. Maiden välit ovat heikentyneet Taiwanin tilanteen vuoksi. Kiina on uhitellut kapinallisena maakuntanaan pitävää Taiwania sotilaallisesti. Yhdysvallat on puolestaan tukenut Taiwania sotilaallisesti.

Satelliittikuvassa Xinjiangin maakunnasta Ruoqiangissa näkyy lentotukialuksen muotoinen maalitaulu.

Lentotukialuksen lisäksi aavikolle on rakennettu maalitauluiksi ainakin kaksi Arleigh Burke -luokan amerikkalaishävittäjän mallia. Taklamakanin aavikkoa on käytetty ballististen ohjusten testauspaikkana.

Kiina on kehittänyt myös omia lentotukialuksiaan. Lentotukialukset ovat merkittävä sotilaallinen voima, jos valtio aikoo toimia kaukana omilta rajoiltaan.