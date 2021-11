Puolassa julistettiin rajalle hätätila syyskuussa, myös Liettuassa harkitaan hätätilan julistamista. Siirtolaisten ihmisoikeustilanne rajoilla on vakava.

Liettuan sisäministeri Agnė Bilotaitė kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan maanantaina, että Liettua harkitsee hätätilan julistamista Valko-Venäjän raja-alueelle. Myös Puola julisti hätätilan Valko-Venäjän-rajalleen syyskuussa.

Bilotaitė myös sanoi, että maa siirtää joukkoja rajalle sen varalta, että maahan saapuu suuri määrä siirtolaisia. Hän ei kuitenkaan kertonut, kuinka paljon joukkoja rajalle lähtee.

Myös Puolan sisäministeri Mariusz Kaminski sanoi, että maan hallinto on nyt lisännyt poliiseja ja sotilaita raja-alueelle. Yhteensä Puolan rajasotilaita on rajalla yli 12 000. Puola on syyttänyt Valko-Venäjän rajasotilaita konfliktin provosoimisesta.

Puolan viranomaisten tiedottaja Stanisław Żaryn sanoi, että suuri joukko siirtolaisia on matkalla Puolan rajalle valkovenäläisten kanssa. Myös Valko-Venäjän rajavartijat ilmoittivat lausunnossaan, että suuri joukko siirtolaisia liikkuu valtatietä pitkin kohti Puolan rajaa.

”Uudet tiedot osoittavat, että ryhmä on aseistettujen valkovenäläisten tiukassa valvonnassa. Nämä päättävät, mihin suuntaan ryhmä kulkee”, sanoi Żaryn.

Valko-Venäjän vastaisilla rajoilla on ollut jännitteitä jo kuukausia, sillä sekä Liettua että Puola ovat syyttäneet Valko-Venäjää siirtolaisten lähettämisestä rajalle.

Myös Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa siitä, että tämä on järjestänyt suuren määrän siirtolaisia maansa EU-rajoille. Tulijat ovat pääosin Lähi-idästä.

EU uskoo Valko-Venäjän toimien olevan osa hybridivaikuttamista, jolla se pyrkii hämmentämään ja rikkomaan EU:n yhtenäisyyttä. EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että EU on asettanut pakotteita Lukašenkan hallinnolle maan opposition raa'asta kohtelusta.

Liettua, Latvia ja Puola ovat kaikki päättäneet pysyttää raja-aitoja Valko-Venäjän vastaisille rajoilleen.

Siirtolaisten tilanne Valko-Venäjän ja EU:n rajoilla on vaikea ja hengenvaarallinen. Puolan vastaisella rajalla ihmisiä on kuollut hypotermiaan ja uupumukseen.

Lue lisää: Ihmisiä paleltunut kuoliaaksi EU-rajalla Puolassa – viran­omaiset eivät päästä tarkkailijoita paikalle

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kuvaa siirtolaisten kohtaloa EU-rajalla ”äärimmäisen karuksi” ja kuolemia ”šokeeraaviksi”. Puolalaislehti Gazeta Wyborczan mukaan alueella on tähän mennessä kuollut ainakin 10 siirtolaista, seitsemän heistä Puolan puolella rajaa.

EU on syyttänyt Valko-Venäjää siirtolaisten hyväksikäyttämisestä politiikassa. Nato kutsui uutistoimisto AFP:n mukaan taktiikkaa ”mahdottomaksi hyväksyä”.

Siirtolaiset raportoivat usein, että Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat heidät ylittämään rajan ja sitten Puolan viranomaiset työnsivät heidät takaisin Valko-Venäjän alueelle.