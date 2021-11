Ruotsissa koronavirustilanne on nyt parempi kuin monissa maissa. Valtionepidemiologi Tegnell kuitenkin muistuttaa, että aiemmatkin aallot iskivät Ruotsiin myöhemmin kuin muihin.

Tukholma

Ympäri Eurooppaa puhutaan nyt koronaepidemian neljännestä aallosta. Tartuntatapaukset ovat jälleen kasvussa, ja sairaalapaikat täyttyvät.

Tilanne on pahentunut nopeasti esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa, joka kertoi maanantaina koronatoimien tiukentamisesta. Myös Saksassa keskustellaan uusista rajoituksista.

Sekä Saksassa että Itävallassa uusien toimien tavoitteena on kannustaa ihmisiä ottamaan rokotus. Euroopassa tartuntatapauksien nousussa on pitkälti kyse rokottamattomien tartunnoista.

Samalla kun tartuntatapaukset nousevat Euroopassa paikoin vauhdikkaastikin, Ruotsissa uusien tapausten määrä nousee toistaiseksi maltillisesti.

Myös sairaalahoidossa ja tehohoidossa on Ruotsissa vähemmän koronapotilaita kuin suuressa osassa Euroopan maita.

Ruotsissa on tehohoidossa 32 covid-potilasta, kun esimerkiksi Suomessa tehohoitopotilaita oli sunnuntaina 31.

Muilla osastoilla koronapotilaita on sekä Suomessa että Ruotsissa nyt noin 240.

Suomen lukemat ovat suhteessa suurempia, koska Ruotsin asukasluku on noin kaksi kertaa niin suuri kuin Suomen.

Norjassa puolestaan asuu hieman vähemmän ihmisiä kuin Suomessa, mutta tehohoidossa potilaita on 49.

Datapalvelu Our World in Datan keräämissä tiedoissa Ruotsi erottuu tällä hetkellä selkeästi muista.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan tartuntatapaukset ovat Ruotsissakin kasvusuunnassa, mutta kasvu tapahtuu huomattavasti hitaammin kuin aiempien aaltojen aikana.

Se on rokotusten ansiota, Tegnell sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikon torstaina. Ruotsissa noin 82 prosenttia yli 18-vuotiaista on saanut täyden rokotussarjan. Koko väestön luku Ruotsissa on tosin vain noin 68 prosenttia, kun Suomessa luku on noin 70. Valtaosa osa tartunnan saaneista on Ruotsissakin rokottamattomia.

Yksi syy Ruotsin alhaisille tartuntalukemille on se, että Ruotsissa testataan vähemmän ihmisiä kuin vaikkapa Saksassa tai Tanskassa, joissa tartuntaluvut ovat nousseet voimakkaasti.

Silti Ruotsi nousee esiin tehohoitopotilaiden pienemmän määrän suhteen. Tegnell kuitenkin sanoi lehdistötilaisuudessa, että koronaviruksen aiemmat aallot ovat vaikuttaneet Ruotsiin vasta muita myöhemmin.

”Se pitää muistaa”, Tegnell sanoi.

Tegnell mukaan pandemia ei ole ohi. Hän muistutti ihmisiä etäisyyden pitämisestä ja kannusti ihmisiä pysymään kotona, jos heillä ilmenee oireita.

Maanantai-iltapäivällä Ruotsissakin tuli merkki tilanteen pahenemisesta, kun Etelä-Ruotsin Blekingen lääni kertoi siirtävänsä sairaalat valmiustilaan koronapotilaiden kasvavan määrän takia.

Tukholmassa juhlittiin syyskuun lopussa koronarajoitusten loppumista.

Ruotsi luopui syyskuun lopussa kaikista rajoituksista. Maassa ei myöskään ole käytössä koronapassia, kuten vaikkapa Suomessa ja Saksassa.

Koronapassin käytössä edelläkävijänä toiminut Tanska luopui niin ikään rajoituksista jo aiemmin syyskuussa, mutta nyt koronaviruksen neljäs aalto on osunut voimakkaasti myös Tanskaan. Tartuntatautiviranomaiset varoittavat, että sairaalat voivat ylikuormittua tulevina kuukausina.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kannusti viikonloppuna kaikkia rokottamattomia ottamaan rokotuksen. Hän varoitti, että taudilla saattaa jälleen olla vakavia vaikutuksia yhteiskuntaan. Frederiksen sanoi hallituksen odottavan terveysviranomaisten esityksiä mahdollisista uusista rajoituksista.

Koronapassin ottaminen takaisin käyttöön on mahdollista, sillä Tanskan terveysviraston johtaja Søren Brostrøm sanoi hiljattain pitävänsä koronapassin käyttöönottoa tässä tilanteessa hyvänä ideana.