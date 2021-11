Clare Farrell oli perustamassa Elokapinaa Britanniassa. Hänen mielestään liikkeen taktiikka toimii, vaikka se suututtaa ihmisiä.

Clare Farrell on yksi Extinction Rebellion -liikkeen kymmenestä perustajäsenestä. Hänet kuvattiin tiistaina Lontoossa.

Lontoo

Keltahiuksinen ja keltatakkinen nainen nousee Lontoon King’s Crossin metroaseman portaista ulkoilmaan. Niin hän on itseään kuvannut tapaamista sovittaessa. On tiistai ja Lontoossa paistaa aurinko. Hän tervehtii hymyillen.

Kuvauspaikkaa pohdittaessa hän mainitsee lähellä sijaitsevan keskustan kadun, josta kaikki alkoi kolmisen vuotta sitten.

”Silloin suljimme kadun aina vain kymmeneksi minuutiksi kerrallaan. Sekin tuntui silloin jännittävältä.”

Nainen on Clare Farrell, 38, yksi Extinction Rebellion -liikkeen eli XR:n noin kymmenestä perustajasta. Ympäristöaktivistien liikkeen Suomen-haara on opittu tuntemaan nimellä Elokapina.

Ensimmäisten tiesulkujen aikaan liikkeen nimi oli vielä Rising Up, ja aiheena olivat Lontoon ilmansaasteet. Opit siirtyivät vuonna 2018 perustettuun Elokapinaan: väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta, jossa pidätetyksi tuleminen on osa huomioon tähtäävää taktiikkaa.

”Henkilökohtainen uhrautuminen on kuulunut periaatteisiin alusta pitäen.”

Farrell itse oli liikkeen alkuaikoina kaksi viikkoa syömälakossa vedotakseen työväenpuolueeseen Heathrow’n lentokentän laajennuksen pysäyttämiseksi.

Oikeuteen hän on joutunut yksityislentokoneen tiellä istumisesta ja ilmastoskeptisen ajatushautomon seinien maalaamisesta. Molemmissa tapauksissa hän on jäänyt paikalle kantamaan seuraukset.

”Tilivelvollisuus on meille tärkeää. Me emme heittele maalia ympäriinsä ja juokse pois.”

Oikeudelle hän perusteli tekojaan ilmastokriisin vakavuudella ja brittihallituksen toimien riittämättömyydellä.

”Iso tarina tässä on se, että ihmiskunta tuhoaa tietoisesti omaa sivilisaatiotaan. En aina käsitä, miksi mediankin on välillä vaikea ymmärtää sitä.”

Clare Farrell johtaa Elokapinan luovaa tiimiä. Hänen taustansa on muotisuunnittelussa, mutta hän on alusta asti pitänyt kiinni siitä, että Elokapina ei yritä myydä ainuttakaan t-paitaa tai muutakaan sen logolla varustettua tuotetta.

Hän selvisi molemmilla kerroilla pienillä sakoilla. Kokemus oli hänen mukaansa silti pysäyttävä.

”Tällä hetkellä oikeastaan kaikki ilmastokriisiä pahentava toiminta on täysin laillista. Ei ole laitonta sijoittaa fossiilisiin polttoaineisiin, eikä valtioille ole laitonta rikkoa Pariisin sopimusta. Ei ole laitonta, vaikka yrityksellä ei olisi minkäänlaisia ilmastotavoitteita. Meidät kuitenkin tuomitaan tällaisista hyvin pienistä teoista.”

Farrellin mukaan liikkeen jäseniä yhdistää kokemus siitä, että kaikkea muuta on jo kokeiltu.

”Oikeudessa kanssani oli vanhempi mies, jolta tuomari kysyi, kuinka kauan hän on yrittänyt edistää ilmastoasioita. Hän mietti hetken ja vastasi, että 41 vuotta.”

Olemme sopineet tekevämme haastattelun, jossa Farrell kertoo, miten liike sai alkunsa ja mitkä ovat sen ajatukset loppusuoralle kaartavasta Glasgow’n ilmastokokouksesta.

Farrell tunnustaa, että yhteisen kannan muodostaminen suhteessa ilmastokokoukseen ei ollut Elokapinalle helppoa. Hän ei itse ole ollut Glasgow’ssa eikä aio sinne mennäkään. Hänen mielestään YK:n ilmastokokousten anti on tähän mennessä ollut ”sydäntäsärkevän huonoa”.

”Se on jo nimessä! COP26. Tämä on 26. kokous, ja globaalit päästöt kasvavat yhä. On vaikea edes sanoa mitään niin valtavan poliittisen epäonnistumisen edessä.”

Lopulta liike julkaisi tiedotteen, jossa kokouksen kunnianhimon tasoa arvosteltiin rajusti mutta jossa ei myöskään paheksuttu Skotlantiin matkaavia liikkeen jäseniä.

Elokapinan oma tavoite kokoukselle oli, että valtiot lupaisivat lopettaa investoimisen fossiiliseen energiaan. Se oli pääteema myös Lontoon liikennettä pysäyttäneissä syksyn mielenosoituksissa.

”Sehän oli super-ei-radikaalia. Samaa ehdottaa nykyään myös [kansainvälinen energiajärjestö] IEA.”

Toive ei toteutunut. Sen sijaan isäntämaa Britannia sai kätilöityä lausuman, jossa yli 40 maata lupaa ”häivyttää pois” hiilivoiman. Tämä tapahtuisi kehittyneissä maissa 2030-luvun kuluessa ja kehittyvissä maissa vuosikymmenen myöhemmin. Esimerkiksi Kiina, Intia, Yhdysvallat ja Australia jättivät allekirjoittamatta.

Farrellia kaukaiset aikarajat turhauttavat. Ilmastoa yli 1,5 astetta lämmittävä hiilimäärä on nykytahdilla päästetty ilmaan noin kahdeksassa vuodessa.

Elokapinan symboli on tiimalasi. Se oli osittain Farrellin idea, vaikka logon piirsikin anonyyminä pysyttelevä taiteilija.

Kaukaisiin aikarajoihin liittyen Farrell on alkanut epäillä myös yhtä valtioidenvälisen ilmastokeskustelun kulmakiveä: hiilipäästöjen nettonollatavoitteita. Suomen tavoite on vuodessa 2035. Nettonolla tarkoittaa, että päästöjä on vähemmän kuin niitä esimerkiksi metsien kasvuun sitoutuu.

”Alkaa näyttää siltä, että nettonollatavoitteet ovat olleet älyllinen ansa. Niihin vedoten on voitu jatkaa ei-minkään tekemistä.”

Liikkeen perustaminen kävi varsin nopeasti.

”Ydinryhmässä oli kymmenen tai yksitoista ihmistä, ja heillä jokaisella oli takanaan oma tiiminsä.”

He hahmottelivat pääperiaatteita. Yksi niistä saattaa yllättää Suomen Elokapina-keskustelua seuranneita. ”Ei syyllistämistä tai häpeään saattamista. Ei yksilöiden osoittelua sormella.”

Elokapinan kriitikot usein toruvat liikettä nimenomaan yliampuvasta syyllistämisestä. Farrellin mielestä näissä tapauksissa kyse on lähes aina enemmän kriitikoiden omasta tunnereaktiosta edessä oleviin ilmastotietoihin kuin siitä, mitä liikkeen edustajat todella ovat sanoneet.

” ”Me emme menneet Suomeen ja kysyneet, kuka haluaisi aloittaa täällä Elokapinan.”

Alussa oli kova tahto saada jotakin tapahtumaan.

”Kaikesta ei silti oltu samaa mieltä, niin kuin ei missään liikkeissä ikinä.”

Kun Farrellilta yrittää tentata lisää Elokapinan sisäisistä erimielisyyksistä ja niiden ratkomisesta, vastauksia ei ole helppo ymmärtää. Farrell painottaa, että liikkeellä ei ole keskitettyä johtoa ja että sen toiminta perustuu melko itsenäisesti toimiviin yksiköihin. Mallia he kutsuvat holokratiaksi.

Sovitut arvot, kuten väkivallattomuus, ohjaavat kaikkien toimintaa.

Elokapinan tiimalasisymboli oli esillä liikkeen mielenosoituksissa elokuussa Lontoossa.

Hän näyttää Britannian Elokapinan organisaatiokaaviota. Se koostuu suuresta pallosta, jonka sisällä on pienempiä palloja. Suuri pallo edustaa piirien edustajia, jotka kokoontuvat välillä puhumaan yhteisistä asioista.

Varsinaista kansainvälistä koordinaatiota liikkeellä ei ole.

”Me emme esimerkiksi menneet Suomeen ja kysyneet, kuka haluaisi aloittaa täällä Elokapinan. Mutta kun sieltä oltiin yhteydessä meihin, me tarjosimme heille työkalujamme esimerkiksi siitä, mitä momentumiin perustuva mobilisointi tarkoittaa.”

Elokapinan jäsenet tukkivat tien öljynjalostamolle Southhamptonissa lokakuun lopussa.

Liike vaikuttaa tekevän valintojaan varsin strategisesti. Se pyrkii luomaan yhteiskuntaan ilmastosta puhumisen hetkiä silloin, kun siitä ei muuten puhuttaisi.

”Siksi meidän tämän syksyn toimintamme Lontoossa ajoittui aikaan ennen ilmastokokousta. Ilmastokokouksen aikaan asiasta puhutaan muutenkin.”

Sama ajoitus toteutui myös Suomessa.

Liikkeen yleisin kritiikki sekä Suomessa että Britanniassa kuuluu jotakuinkin näin: Tarkoituksenne on hyvä mutta keinot vääriä. Toisten arkea häiritsemällä käännätte ihmiset asiaanne vastaan.

Mitä perustaja vastaa tähän?

”Noin sanovat ovat väärässä.”

Farrellin mukaan aiemmissa yhteiskuntaa nopeasti muuttaneissa liikkeissä kansalaistottelemattomuus on nimenomaan ollut onnistumisen edellytys. Esimerkiksi hän nostaa kamppailun naisten äänioikeudesta Britanniassa.

”Onnistuneet liikkeet ovat yleensä olleet usein hyvin epäsuosittuja aina siihen asti, kunnes jotakin on tapahtunut ja ne ovat saavuttaneet tavoitteensa. Pian sen jälkeen lähes kaikki ovatkin pitäneet alkuperäistä asiaintilaa ilmiselvästi vääränä.”

Hän ei kadu liikkeen valitsemia keinoja, vaan kokee rauhanomaisen ja harkitun lainrikkomisen jopa velvollisuudekseen. ”En pystyisi elämään itseni kanssa, jos en tekisi tätä.”

Yhdestä asiasta Farrell on kuitenkin itsekriittinen, ja se liittyy liikkeen nimeen. Extinction Rebellion. Suoraan käännettynä se tarkoittaa sukupuuttokapinaa ja vie ajatukset luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Farrell vahvistaa, että liikettä perustaessa nimellä viitattiin kuudenteen sukupuuttoaaltoon ja huoleen luonnon tilasta.

”Halusimme sanoa, että vaikka ilmastokriisi ratkaistaisiin huomenna taikasauvalla, meidän pitäisi silti vielä pysäyttää tämä biodiversiteetin väheneminen, joka vaikuttaa esimerkiksi ruuantuotantoomme.”

Käytännössä asia on jäänyt taustalle, ja Suomessakin Elokapina tunnetaan ilmastoliikkeenä.

”Emme ole onnistuneet luonnon mukana pitämisessä kovin hyvin. Joskus viestiä pitää yksinkertaistaa, ja silloin jotakin putoaa pois.”