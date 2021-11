Suomesta pääsee taas matkustamaan Yhdys­valtoihin, Floridassa ja New Yorkissa korona­tilanne on Suomea parempi

Rokotusten myötä Yhdysvaltoihin repesi kuilu: koronavirukseen kuollaan enemmän alueilla, jotka äänestivät Trumpia.

Perheenjäsenet halasivat toisiaan British Airwaysin lennon saavuttua John F. Kennedyn kansainväliselle lentoasemalle New Yorkiin 8. marraskuuta.

Washington

Yhdysvaltain rajat aukesivat maanantaina suomalaisille matkailijoille lähes 20 kuukauden tauon jälkeen, kun Yhdysvallat poisti kymmeniin maihin kohdistuneet jyrkät matkustusrajoitukset. Maahantuloon vaaditaan turisteilta nyt kaksi koronarokotusta ja kolmen vuorokauden sisään otettu koronatesti.

"Tämä on monumentaalinen päivä”, Yhdysvaltain matkailujärjestön puheenjohtaja Roger Dow sanoi The New York Timesille.

Matkustaminen avautuu tilanteessa, joka muistuttaa rajojen sulkemisen aikaa maaliskuussa 2020: koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on Euroopassa suurempi kuin Yhdysvalloissa.

Euroopassa ilmaantuvuusluku on 464, Yhdysvalloissa 309 ja Suomessa 161. llmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohti.

Muuten tilannetta ei voi verrata pandemian alkuaikoihin. Virus leviää ennen kaikkea rokottamattomien keskuudessa, eikä Yhdysvaltoihin ole asiaa ilman rokotuksia.

The New York Timesin mukaan rokottamattomilla todetaan Yhdysvalloissa nyt kuusi kertaa niin paljon koronavirustartuntoja kuin rokotetuilla. Kuolemia on rokottamattomien keskuudessa 12 kertaa niin paljon kuin rokotukset ottaneilla.

Yhdysvallat koki loppukesästä jyrkän tartunta-aallon. Syyskuun puolivälistä alkaen tartunnat ovat vähentyneet, mutta viime viikkoina vähentyminen on tasaantunut eikä keskikesän hyvään tilanteeseen ole palattu.

Koronakuolemat olivat Yhdysvalloissa pienimmillään heinäkuussa, jolloin virus tappoi maassa alle 300 ihmistä päivässä. Elokuusta alkaen koronakuolemia on kuitenkin todettu jatkuvasti vähintään tuhat päivässä ja pahimmillaan yli kaksi tuhatta.

Tällä hetkellä viruksen aiheuttama sairaus vie noin 1 200 henkeä päivässä.

Matkailijaa ovat vastassa erilaiset koronatoimet riippuen siitä, mihin päin Yhdysvaltoja matkustaa. Esimerkiksi pääkaupunki Washingtonissa on voimassa maskipakko sisätiloissa. Maskia vaaditaan myös esimerkiksi Yhdysvaltain sisäisillä lennoilla, lentokentillä ja rautatieasemilla.

Suomesta tuttua koko valtakunnan yhteistä koronapassia ei tunneta, mutta ravintolat ja tapahtumat voivat vaativat todistusta rokotuksen ottamisesta. Sen lisäksi mukana on hyvä olla henkilötodistus.

Myös koronatilanne vaihtelee Yhdysvalloissa huomattavasti eri puolilla maata. Suomalaisten suosikkikohteessa New Yorkissa tartuntoja todetaan tällä hetkellä asukaslukuun suhteutettuna vähemmän kuin Helsingissä.

Yhdysvalloissa ilmaantuvuutta seurataan päiväkohtaisista keskiarvoista. New Yorkissa on viikon aikana todettu päivittäin keskimäärin 11 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Pääkaupunki Washingtonissa näin mitattuja tartuntoja todetaan 12 päivässä. Helsingissä vastaava luku on 19.

Suomessa tämä päivittäinen ilmaantuvuusluku on 14 ja koko Yhdysvalloissa 22. Floridassa, toisessa suomalaisten lempikohteessa, päivittäinen keskiarvo on seitsemän tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti eli puolet Suomen vastaavasta.

Yhdysvaltain rokotuskattavuus on Suomea pienempi. Molemmat rokotukset on tautivirasto CDC:n mukaan ottanut 68,3 prosenttia yli 12-vuotiaista, kun Suomessa vastaava osuus on 79,9 prosenttia.

Viime viikolla Yhdysvallat aloitti myös 5–11-vuotiaiden lasten rokottamisen.

Koronavirustoimet rokotuksista maskeihin ovat Yhdysvalloissa vahvasti politisoituneet. Republikaanien kannattajat suhtautuvat rokotteisiin epäluuloisemmin kuin demokraattien kannattajat.

Jakautumisen seuraukset näkyvät koronatilastoissa, The New York Times kertoo. Piirikunnissa, joissa entinen presidentti, republikaani Donald Trump sai vähintään 60 prosenttia äänistä, koronakuolleisuus on tänä vuonna ollut yli kolminkertainen verrattuna piirikuntiin, joissa demokraatti Joe Biden sai vähintään 60 prosenttia äänistä.

Presidentti Biden pyrkii lisäämään rokotuskattavuutta pakolla. Jos Biden saa tahtonsa läpi, vähintään sata henkeä työllistävien työnantajien on tammikuusta alkaen vaadittava työntekijöiltään joko rokotuksia tai viikoittaista testaamista. Lisäksi rokottamattomien työntekijöiden on 5. joulukuuta alkaen käytettävä töissä maskia.

Jos työntekijä valitsee testaamisen, hän voi joutua maksamaan siitä koituvat kustannukset itse.

Säännöt ulottuisivat Valkoisen talon arvion mukaan 84 miljoonaan yhdysvaltalaiseen. Lisäksi rokotuksia vaaditaan 17 miljoonalta terveydenhoitoalan työntekijältä, joiden työnantajat saavat korvauksia julkisista sairausvakuutuksista.

Vaatimuksia vastaan on nostettu useita oikeusjuttuja, ja lopulta niiden voimaantulo ratkaistaan tuomioistuimissa.

”Taistelemme tätä ennennäkemätöntä vallan väärinkäyttöä vastaan, ja pyrimme pysäyttämään tämän vaatimuksen ennen kuin se aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa osavaltiollemme ja sen taloudelle”, Georgian osavaltionsyyttäjä Chris Carr sanoi perjantaina, kun Georgia haastoi liittovaltion rokotepakosta oikeuteen.

Viikonloppuna rokotevaatimus koki takaiskun, kun liittovaltion tuomioistuin väliaikaisesti pysäytti sen voimaantulon.

Monet työnantajat ovat silti jo määränneet omia rokotepakkojaan. Esimerkiksi Google, McDonald’s ja Netflix vaativat rokotuksia vähintään osalta työntekijöistään.

Julkisista työnantajista esimerkiksi New Yorkin kaupunki vaati kaikkia työntekijöitään ottamaan vähintään yhden rokotuksen marraskuun alkuun mennessä. Protesteista huolimatta lähes 98 prosenttia työntekijöistä noudatti määräystä takarajaan mennessä.