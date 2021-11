Euroopan unioni harkitsee valkovenäläistä Belavia-lentoyhtiötä kohtaan pakotteita. Saksalaislehti Bildin lähteiden mukaan Valko-Venäjän operaatiossa olisivat ratkaisevassa osassa turkkilaisyhtiö Turkish Airlines ja venäläinen lentoyhtiö Aeroflot.

Tuhansia siirtolaisia on tällä hetkellä jumissa Puolan ja Valko-Venäjän rajalla. Valko-Venäjää on syytetty siirtolaisten kuljettamisesta ja avustamisesta rajalle, Puolaa taas laittomista pakkokäännytyksistä sekä turvapaikka­hakemusten epäämisestä.

Tarkkoja tietoja operaatiosta ja tulijoista on saatavilla heikosti, sillä median ja avustusjärjestöjen toimintaa alueella on paikoin estetty.

Tämä kaikki siirtolaisten kuljetuksista ja alkuperästä tiedetään nyt.

Mistä Valko-Venäjän rajalla olevat siirtolaiset ovat tulleet?

Suurin osa rajalle kuljetetuista ihmisistä on mediatietojen mukaan kotoisin Irakista. Britannian yleisradion BBC:n mukaan mukana on myös ihmisiä muualta Lähi-idästä, etenkin Syyriasta, sekä Länsi- ja Keski-Afrikan valtioista, kuten Kamerunista, Kongon tasavallasta ja Sierra Leonesta.

Tulijoiden kotimaista ei ole varmaa tietoa esimerkiksi sen vuoksi, että Irakistakin lähtijöitä kierrätetään Valko-Venäjälle paljolti toisten maiden kautta. Irak keskeytti EU:n painostuksen vuoksi suorat lennot Bagdadista Minskiin elokuussa.

Saksalaismedioiden DW:n ja Bildin mukaan Irakin Erbilistä ja Sulaimaniyyasta matkustetaan edelleen Minskiin. Lennot kuitenkin kulkevat esimerkiksi Arabiemiraattien Dubain ja Ras Al-Khaiman, Syyrian Damaskoksen sekä Turkin Istanbulin ja Antalyan kautta.

Bildin mukaan Minskin lentokentän kuluvan talven lentoaikataulu sisältää huomattavasti enemmän Lähi-idän lentoja kuin edellisvuosina. Talven 2019–2020 lentoaikataulussa Lähi-itään oli 17 lentoa viikossa, kun taas viime viikolla alkaneeseen talviaikatauluun lentoja samalle alueelle on merkitty 57.

Bildin mukaan esimerkiksi monia Turkista ja Arabiemiraateista lähteviä lentoja ei pysty varaamaan lentoyhtiöiden sivuilta normaalin varausjärjestelmän kautta.

Saksalaislehti Bildin mukaan siirtolaisia kuljetetaan Minskiin myös Istanbulin kautta Turkish Airlinesin lentokoneilla. Kuvassa yhtiön koneita Istanbulin lentokentällä maaliskuussa 2020.

Minkä maiden yhtiöt kuljettavat siirtolaisia?

Valko-Venäjän kansallisen lentoyhtiön Belavian on väitetty olevan maan lennätysoperaation keskiössä. Tällä hetkellä Euroopan unioni harkitsee yhtiötä kohtaan pakotteita, kertoo uutistoimisto Reuters.

Bildin mukaan operaatiossa olisivat keskeisessä roolissa myös turkkilainen lentoyhtiö Turkish Airlines ja venäläinen lentoyhtiö Aeroflot. Molemmat yhtiöt ovat noin puoliksi kotivaltioidensa omistuksessa.

Asiasta puhui Bildille esimerkiksi Saksan liittovaltion poliisiliiton päällikkö Heiko Teggatz.

”Aeroflot ja Turkish Airlines ovat päärooleissa salakuljetuksessa”, Teggatz väitti.

Teggatz sanoi pelkäävänsä myös, että EU:n on erittäin vaikeaa määrätä pakotteita näille lentoyhtiöille. Valkovenäläiseltä Belavialta EU kielsi EU-maiden lentokenttien käytön kesäkuussa maan ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Turkish Airlinesilla ja Aeroflotilla on kuitenkin niin tärkeä rooli EU:n lentoliikenteessä, että tiukkoja pakotteita tai rajoituksia niitä kohtaan pidetään epätodennäköisenä.

Syyrian Damaskoksesta tulevia lentoja liikennöi Cham Wings -lentoyhtiö, jonka Bildin mukaan omistaa pääosin yksi diktaattori Bashar al-Assadin serkuista.

Valkovenäläisen Belavia-yhtiön lentokone Domodedovon lentokentällä Moskovan lähettyvillä 28. toukokuuta.

Miksi rajalla olijat ovat lähteneet kotimaastaan?

BBC:n syyskuussa julkaisemassa artikkelissa siirtolaisten lähtösyiksi on kerrottu esimerkiksi kotimaan poliittinen epävakaus, asevelvollisuuteen liittyvät pelot ja töiden puute.

Irak, josta suurin osa siirtolaisista väitetysti tulee, on äärijärjestö Isisin vastaisen sodan jäljiltä runneltu maa. Korruptio ja eri väestönryhmien väliset jännitteet ovat yleisiä ja väkivaltaiset iskut eri puolilla maata arkipäivää.

Osa irakilaisista Eurooppaan pyrkijöistä on kurdeja. Brittilehti The Guardianin artikkelissa kerrotaan esimerkiksi kurdiryhmästä, jonka kotiseudulla lähellä Turkin rajaa on usein kurdiryhmien välisiä taisteluita ja Turkin iskuja PKK-järjestöä vastaan. Myös HS:n haastattelemien irakilaissiirtolaisten joukossa oli kurdeja.

Muut irakilaiset kertoivat esimerkiksi mielenosoituksista, joihin osallistuneita jälkeenpäin tapettiin.

Ovatko rajalle kuljetetut saaneet hakea turvapaikkaa?

Kansainvälisen lain mukaan kansainvälistä suojelua hakevilla on oikeus turvapaikkaprosessiin, vaikka raja olisi ylitetty laittomasti. Lisäksi ihmisten lähettäminen takaisin paikkaan, jossa heidän turvallisuutensa on uhattuna, on laitonta. Rajalla on myös kuollut useita siirtolaisia.

Lokakuun puolessavälissä Puolan parlamentti hyväksyi BBC:n mukaan lain, joka antaa rajavartijoille oikeuden karkottaa rajan laittomasti ylittäneitä siirtolaisia saman tien ja hylätä turvapaikkahakemuksia ilman tutkintaa.

Liettua, jonka rajalle on myös kuljetettu runsaasti siirtolaisia, ei BBC:n lokakuisten tietojen mukaan ollut myöntänyt vielä yhtäkään turvapaikkaa irakilaisille tai syyrialaisille.

Millaisia muita tahoja siirtolaisten kuljettamisessa on mukana?

Saksalaismedia DW:n artikkelissa kerrotaan, että Valko-Venäjän lähetystö Irakin Erbilissä on ulkoistanut Eurooppaan haluavien ihmisten viisumihakemuksia useissa eri maissa sijaitseville muille Valko-Venäjän lähetystöille sekä ulkomaalaisille matkatoimistoille.

Monet matkatoimistot mainostavat verkkosivuillaan, että irakilaiset ja syyrialaiset tarvitsevat Valko-Venäjälle matkustaessaan viisumitarran, jonka Valko-Venäjän lähetystöt myöntävät. Irakilaisten kerrotaan saavan tarran varmasti vain Valko-Venäjän Turkin Ankarassa sijaitsevasta lähetystöstä.

DW:n ohella myös BBC:n jutussa kerrotaan, miten eri matkatoimistot ja salakuljettajatahot mainostavat matkoja Valko-Venäjälle. Vinkkejä jaetaan niiden mukaan Whatsapp- ja Facebook-ryhmissä.