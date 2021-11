Latviassakin valmistauduttu Valko-Venäjän hybridivaikuttamiseen.

Puolan ja Valko-Venäjän rajaselkkauksen odotetaan nousevan keskusteluihin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja Latvian ulkoministerin Edgars Rinkēvičsin tapaamisessa Helsingissä. HS näyttää tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä kello 13.10 alkaen.

Jännitteet Valko-Venäjän ja Puolan rajalla ovat kiristyneet, kun Puolan rajan tuntumaan on saapunut tuhansia siirtolaisia. Puola on syyttänyt Valko-Venäjää konfliktin provosoimisesta. Rajalle on siirretty yli 12 000 puolalaissotilasta.

Puolan ohella Valko-Venäjän rajanaapureissa Latviassa ja Liettuassa on huolestuttu tilanteesta. Liettuassa harkitaan hätätilanteen julistamista selkkauksen vuoksi. Liettua, Latvia ja Puola ovat kaikki päättäneet pysyttää raja-aitoja Valko-Venäjän vastaisille rajoilleen.

Euroopan unioni uskoo Valko-Venäjän toimien olevan osa hybridivaikuttamista, jolla se pyrkii hämmentämään ja rikkomaan jäsenmaiden yhtenäisyyttä. EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että unioni on asettanut pakotteita presidentti Aljaksandr Lukašenkan hallinnolle maan opposition kovakouraisesta kohtelusta.

Ennakkoon suunnitelmissa oli, että ministerit Haavisto ja Rinkēvičs keskustelisivat ”kahdenvälisistä suhteista, koronavirustilanteesta, alueellisista kysymyksistä sekä kansainvälisistä aiheista, kuten transatlanttisista suhteista ja Afganistanista”.