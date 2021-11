Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump oli vaatinut Yhdysvaltain kansallisarkistoa julistamaan noin 700 sivua presidentinhallinnon asiakirjoja salaisiksi. Trump aikoo valittaa päätöksestä.

Yhdysvaltain liittovaltion tuomari kumosi tiistaina maan edellisen presidentin Donald Trumpin vaatimuksen satojen presidentinhallinnon asiakirjojen salaamisesta. Asiakirjat liittyvät kongressin valtaukseen tammikuussa.

Ainakin sadat Trumpin kannattajat tunkeutuivat tammikuun 6. päivänä Yhdysvaltain kongressirakennukseen aikomuksenaan estää presidentti Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen. Viisi ihmistä kuoli valtauksen yhteydessä tai sen seurauksena.

Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Asiakirjoja on noin 700 sivua. Kyse on esimerkiksi puhelutiedoista, videomateriaalista ja aikatauluista. Joukossa on kolme sivua Trumpin silloisen kansliapäällikön käsinkirjoittamia paperilappusia.

Kun valta vaihtui Yhdysvalloissa, Trumpin hallinnon asiakirjat luovutettiin Yhdysvaltain kansallisarkistoon. Trump yrittää oikeusteitse estää asiakirjojen luovuttamisen senaatin tutkimuskomission käyttöön.

Tuomari Tanya Chutkan kumosi Trumpin argumentit, joissa hän vetosi muun muassa yksityisyyteen.

”Presidentit eivät ole kuninkaita, eikä kantaja ole presidentti”, Chutkan kirjoittaa 39-sivuisessa päätöksessään.

Sillä hän viittasi siihen, että edellisen presidentin Trumpin toiveet eivät voi ylittää nykyisen presidentin Bidenin päätöksiä. Biden ei ole suostunut puuttumaan edustajainhuoneen tietopyyntöön asiakirjojen luovutuksesta. Edustajainhuone haluaa lisätietoa siitä, usuttiko Trump kannattajiaan estämään vaalituloksen vahvistamista.

Presidentin etuoikeudet ovat olemassa tasavaltaa eivätkä ketään ihmistä varten, Chutkan kirjoittaa. Siksi Yhdysvaltain edustajainhuoneen tarve saada tietoa kansakunnan käyttöön on tärkeämpi kuin Trumpin toive yksityisyydestä.

Chutkan perusteli päätöstä myös sillä, että asiakirjajulkisuus on itseisarvo. Hän ei lähtenyt arvioimaan asiakirjojen salaisuutta yksitellen tai arvuuttelemaan, mitkä ovat Bidenin hallinnon tarkoitusperät niiden suhteen.

Trumpin asianajajat ovat ilmoittaneet valittavansa päätöksestä.