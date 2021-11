Šekovići/Papraća/Memići/Sarajevo

Sydän reistailee. Eläkeläinen Zlatko Savinović saa siksi polttaa vain yhden savukkeen viikossa, ja merkkipäivä on juuri tänään.

Kahvilan kaikki muut asiakkaat käryttävät sätkää ketjussa, joten entinen lentokoneinsinööri Savinović saa vedettyä passiivisia henkosia omansa jälkeenkin.

”Bosnia voisi olla kaunis ja iloinen maa ilman ’auttajia’”, hän sanoo pikkuruisessa Šekovićin kaupungissa.

Ulkoilmassakin tuoksuu savu, jota tupruaa puulämmitteisistä taloista. Halkopinoja on kaikkialla. Kaduilla, kujilla, parvekkeiden täydeltä.

Pihamailla kasvaa kaaleja.

Lähes kaikki asukkaat ovat etniseltä taustaltaan serbejä. Bosnian serbitasavallan punasinivalkoiset värit toistuvat lipuissa, kukkaistutuksissa ja koristeissa.

Kaupungin keskellä on uudehko ruokakauppa, kirjasto ja sotamuistomerkki.

Eläkeläinen Zlatko Savinović työskenteli insinöörinä Jugoslavian kansalliselle Jat-lentoyhtiölle.

Bosnia ja Hertsegovinaa ravistelee poliittinen kriisi.

Maan hallinto on jo entisestään pitkälle jaettu serbien, bosniakkien ja kroaattien kesken, mutta nyt kolmihenkisen presidenttineuvoston serbijäsen Milorad Dodik haluaa, että serbit irtautuvat maan yhteisistä asevoimista, verohallinnosta, tuomarien nimittämisestä vastaavasta oikeuselimestä ja muistakin instituutioista.

Se suistaisi Bosnia ja Hertsegovinan ojaan EU-tieltä, joka on hankkeena ollut muutenkin tuskastuttavan hidas.

Milorad Dodik toimistossaan Banja Lukassa, Bosnia ja Hertsegovinassa viime torstaina.

Pahimmillaan kriisi voi johtaa uuteen konfliktiin. Kylissä pelko kalvaa monia, vaikka asiantuntijoiden mielestä tilanteen kärjistyminen yhteenotoiksi tuskin on minkään osapuolen intresseissä tai tavoitteena.

”En usko, että uusi sota on tulossa, mutta täytyy muistaa, että tässä maassa kyllä voi sattua ihmeellisiä asioita”, Savinović sanoo tulkin välityksellä. ”Meillä on valitettavasti tapana sotia joka 40. vuosi.”

Savinović sanoo tietävänsä, mitä hyvä monimuotoisuus on, sillä suvussa on kaikenlaista etnistä ja uskonnollista taustaa.

”Entisen Jugoslavian maista on tullut globalisaation likaisin versio”, hän sanoo.

”Länsimaat tukevat bosniakkia navetan rakentamisessa, mutta serbi ei saa apua huoneistonsa korjaamiseen”, hän murisee.

Serbijohtaja Dodik on maalannut kuvaa siitä, että kansainvälinen yhteisö olisi bosniakkien puolella, vaikka kansainvälistä tukea on tullut yhtä lailla Bosnian serbeille ja kroaateille. Länsi-Balkanille on laajemminkin jäänyt tilaa populistipoliitikkojen väitteille, joiden mukaan EU olisi hylännyt alueen.

Entinen Jat-lentoyhtiön insinööri Savinović arvelee, että ilmapiiri on kiristynyt, koska ihmiset tuntevat olevansa jatkuvan paineen alla.

”Kaikki on politiikkaa, eikä ihmistä kuunnella”, hän sanoo. Sellaista ei kukaan jaksa, ja monet lähtevät, kuten hänen tyttärensä, joka asuu kahden lapsensa kanssa Sveitsissä.

Lähtöä suunnittelevat myös lukiolaiset Mirjana Kostić ja Slavojka Popović. Kostić haaveilee poliisin urasta, Popović haluaa opiskella kieliä. Molempien kohteena voisi olla Serbian pääkaupunki Belgrad.

Politiikkaa he eivät seuraa, mutta he ovat varmoja, ettei pikkukaupungilla ole heille mitään annettavaa vaan tulevaisuus on muualla.

Mirjana Kostić (vas.) ja Slavojka Popović haikailevat suurempiin kuvioihin Šekovićista.

Syksyn värit sinnittelevät vielä korkeilla rinteillä, kun tie kiemurtaa laaksoon ja Papraćan kylään.

Ylvästä maisemaa hallitsee joen rannalla sijaitseva jykevä ortodoksikristitty munkkiluostari, luostaria vähintään yhtä jyhkeä munkki Nikolaj Jović.

Ortodoksikristitty munkkiluostari sijaitsee Papraćan kylässä joen rannalla ylväässä maisemassa.

Ortodoksimunkki Nikolaj Jović.

Bosniassa kansanryhmät jakautuvat käytännössä uskontojen mukaan. Serbit ovat pääasiassa ortodoksikristittyjä, kroaatit katolilaisia ja bosniakit muslimeja. Erityisesti kaupungeissa ihmiset ovat kuitenkin maallistuneita, eikä uskonnolla sinänsä ole merkitystä arkielämässä.

Serbinationalistisen hengenmiehen suusta tulee kovaa tekstiä ja paljon.

”Balkanin alue oli paratiisi, kunnes länsimaat tulivat tänne sähläämään. Kaikki olisi mainiosti, jos vain länsimaat, etenkin Amerikka, jättäisivät meidät rauhaan”, munkki julistaa kovalla äänellä ja elehtii vilkkaasti sanojensa tueksi.

Välillä hän kaivaa kirkonkellojen kuminaa soivan kännykkänsä kaapunsa etutaskusta ja elehtii myös puhelimessa.

”Täytyy pian lähteä tervehtimään sairasta kyläläistä”, hän sanoo.

Ennen munkkiutta muun muassa tarjoilijana ja pelloilla työskennellyt Jović ei usko poliittisen jännityksen äityvän avoimeksi konfliktiksi, eikä hän pidä huippupoliitikkojen touhuista.

”Pellet voisivat panna omat lapsensa nyrkkeilykehään ja antaa näiden mäiskiä toisiaan. Tavalliset ihmiset saisivat elää rauhassa”, Nikolaj neuvoo.

”Ja jos tulee sota, tappakoot minut, en minä mitään pelkää.”

Munkki Nikolaj Jović luostarissa Papraćassa.

Tuntuvasti kiristyneessä ilmapiirissä yksittäinen välikohtaus tai Serbitasavallan vetäytyminen valtiotason instituutiosta voisi leimahtaa suunnittelemattomasti laajemmaksi yhteenotoksi, arvioi Sarajevossa asuva diplomaatti, joka ei asemansa takia halua julki nimeään tai kansallisuuttaan.

Nykyinen kriisi ei ole puhjennut yhtäkkiä, vaan se on jatkoa pitkään kestäneelle etnonationalistiselle politiikalle ja retoriikalle. Esimerkiksi Dodik on uhannut hajottaa maan jo yli vuosikymmenen ajan, mikä on saattanut viivästyttää reagoimista kriisiin tällä kertaa.

Vuonna 1995 solmittu Daytonin rauhansopimus merkitsi kolme ja puoli vuotta kestäneen sodan päättymistä Bosnian serbien, kroaattien ja bosniakkien välillä.

Bosnian sota oli yksi Jugoslavian hajoamissodista ja pahin sota Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Sodassa kuoli noin satatuhatta ihmistä, ja kaksi miljoonaa pakeni kodeistaan. Maa jaettiin etnisten jakolinjojen mukaan kahteen autonomiseen osaan, serbit Serbitasavaltaan ja bosniakit sekä kroaatit Bosnia-Hertsegovinan federaatioon.

Näiden osien väliset rajat ovat näkymättömät.

Papraćan jälkeen tie jatkuu Federaation puolelle Memićin bosniakkikylään, jossa on noin 1 500 asukasta, lähes kaikki bosniakkeja. Tasangolla sijaitsevassa kylässä on yksi pääkatu, koulu, muutama kauppa ja kaksi moskeijaa.

Senada Habeš on opettaja lähikylän koulussa serbitasavallan puolella, missä hänellä on yhdeksän bosniakkioppilasta. Koulun johto koostuu yksinomaan serbeistä, mutta Habeš ei ole kokenut minkäänlaista syrjintää taustansa vuoksi. Hän pitää työyhteisöä hyvänä.

Siksi hän suhtautuu rennosti uhkakuviin, joita sekä kotimaassa että ulkomailla maalaillaan.

”Poliitikot ajavat vain omia etujaan. En edes äänestänyt viime vaaleissa”, Habeš sanoo.

Sitä edellisissä vaaleissa hän äänesti, sai ehdokkaansa läpi ja pettyi karvaasti.

Hänen aviomiehensä on imaami Amel Habeš. Yhdessä Habešit esittelevät komean moskeijan, joka rakennettiin lahjoitusvaroin edellisessä sodassa tuhotun tilalle. Ekaluokkalainen Jahja-poika hyppelee kokolattiamaton kuvioiden välillä.

Senada (vas.), Jahja ja Amel Habeš. Senada Habeš on opettaja lähikylän koulussa, Amel Habeš toimii imaamina. He suhtautuvat rennosti uhkakuviin, joita sekä kotimaassa että ulkomailla maalaillaan.

Memićissä on kaksi moskeijaa ja yksi pääkatu. Tasangolla sijaitsevassa kylässä asuu noin 1 500 ihmistä, lähes kaikki bosniakkeja.

”Koko kylä vedettiin maan tasalle”, imaami sanoo. Kroaattijoukot hyökkäsivät hänen kotiinsa Keski-Bosniassa, kun hän oli 12-vuotias, eikä hän halua, että oma poika joutuisi kokemaan samoja kauheuksia.

”Ääripuheet ovat äänten kalastelua, niillä yritetään saada ihmiset vihaamaan toisiaan. Eikä Eurooppa antaisi sodan syttyä, jos tilanne menisi pahaksi”, imaami uskoo.

Myös diplomaattilähde Sarajevosta muistuttaa, että pelkojen lietsominen on perinteisesti kasvattanut etnonationalististen johtajien suosiota vaaleissa.

Ilmassa on ollut merkkejä Bosniaan pääserbipuolueen SNSD:n ja sitä johtavan Dodikin henkilökohtaisen kannatuksen horjumisesta. Ensi vuonna Bosniassa on vaalit, ja Dodik pyrkinee pitämään jännitteitä yllä siihen asti kannatuksen kasvattamiseksi.

Imaami Amel Habeš on vaimonsa kanssa samaa mieltä siitä, etteivät nykypoliitikot vie maata oikeaan suuntaan. ”Tarvittaisiin uusia ja nuoria voimia tilalle.”

Bosnian suurin ongelma on hänen mielestään kuitenkin kituva talous. Keskiansio on alle 500 euroa kuukaudessa, ja surkeilla tuloilla kituuttaminen rasittaa, vaikka hintataso onkin Suomeen verrattuna matala.

Daytonin rauhansopimuksen toimeenpanolla on myös lähes humoristisia puolia, jotka näkyvät esimerkiksi Sarajevossa.

Kun osa Sarajevosta oli määrätty Federaation ja osa Serbitasavallan puolelle, Bosnian serbiviranomaiset alkoivat kutsua puoltaan Sarajevosta Serbi-Sarajevoksi. Tuomioistuin määräsi myöhemmin nimen muutettavaksi, ja alueesta tuli itäinen vanhakaupunki. Niminikkareiden homma ei mennyt täysin nappiin, sillä alue ei ole idässä, se ei ole vanha eikä se ole kaupunki.

Dobrinjan kaupunginosassa Sarajevossa on kahvila, jonka halki Federaation ja Serbitasavallan raja kulkee. Yhdellä puolella pöytää istutaan bosniakkien ja kroaattien valtakunnassa, toisella serbien. Kahvilanomistaja ei halua antaa haastattelua.

Kadut noudattavat samaa mallia: yhdellä puolella katua numerokyltit ovat Serbitasavallan sinisiä, toisella Federaation vihreitä. Talojen seinissä on yhä luotien jälkiä sodan jäljiltä.

Ajatushautomo European Stability Instituten analyytikko Adnan Ćerimagić katsoo, että Bosnia ja Hertsegovinan monietninen luonne on saatu pelastettua.

”Joka neljäs bosnialainen asuu kunnassa, jossa hänen oma etninen ryhmänsä ei ole enemmistönä”, hän sanoo.

Hän toteaa myös, että esimerkiksi Kyproksen ja Pohjois-Irlannin tilanteeseen verrattuna Bosniassa ei ole konkreettisia rajoja.

”Ihmiset, tavarat ja palvelut liikkuvat täysin vapaasti.”

”Rajakahvilan” vakioasiakas Gordana Okuka ulkoiluttaa Noah-koiraansa, joka nuuhkii täysin vapaasti rajan molemmin puolin. Okuka ei edes ajattele rajaa tai asukkaiden etnistä taustaa.

”Täällä kaikki ovat vain ihmisiä.”