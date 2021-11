Etiopia on kiihdyttänyt etnisten tigraylaisten pidätyksiä viime aikoina.

Ainakin 16 YK:n paikallistyöntekijää on pidätetty Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa. Etiopia syyttää heitä terrorismista mutta ei kuitenkaan kerro, mistä heitä tarkalleen syytetään.

Kaikki pidätetyt ovat tigraylaisia eli kotoisin Tigrayn maakunnasta, josta Etiopian vuoden kestänyt yhä paheneva konflikti on alkanut.

Etiopia on viime aikoina kiihdyttänyt etnisten tigraylaisten valvontaa ja pidätyksiä. Lokakuussa Etiopia karkotti seitsemän YK:n työntekijää ja syytti heitä perusteitta konfliktin mittasuhteiden liioittelusta.

YK vaatii pidätettyjen välitöntä vapauttamista ja on ollut asiassa yhteydessä Etiopian ulkoministeriöön.

Asiasta kertovat muun muassa sanomalehdet The Guardian ja The New York Times.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty kertoo, että Tigrayn TPLF-kapinallisjoukot ovat raiskanneet naisia Amharan maakunnassa.

Amnesty julkaisi keskiviikkona tutkimuksen, jossa haastateltiin 16:ta samassa kylässä asunutta naista. Raiskatuista 14 kertoi joutuneensa joukkoraiskauksen uhriksi elokuussa.

”Todistajalausunnot kertoivat TPLF:n taistelijoiden halveksittavista teoista, jotka ovat sotarikoksia ja mahdollisesti rikoksia ihmisyyttä vastaan”, sanoi Amnestyn pääsihteeri Agnes Callamard uutiskanava Al Jazeeralle.

Etiopian konflikti alkoi noin vuosi sitten. Tigrayn maakunnan kapinallistaistelijat vaativat itsenäisyyttä. Kapinallistaistelijat ovat edenneet lähelle pääkaupunkia Addis Abebaa.

Tuhansia ihmisiä on kuollut ja tuhansia vangittu. Molempien osapuolien joukkoja epäillään vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Toimittajia ei ole päästetty konfliktialueelle.

