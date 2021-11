Suuressa osassa Valko-Venäjän ja Puolan rajan tilanteesta kertovista jutuista on ollut viime aikoina Leonid Štšeglovin ottamia kuvia. Hän työskentelee Valko-Venäjän valtiolliselle uutistoimistolle Beltalle.

Valko-Venäjän valtiollinen uutistoimisto on välittänyt muun muassa tämän kuvan kansainvälisille medioille. Kuvan todenperäisyyttä ei ole voitu varmistaa.

Kuvatoimisto Lehtikuva lopettaa valtaosin Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimiston Beltan kuvien käytön Valko-Venäjän ja Puolan rajatilannetta koskevien uutisten yhteydessä. Lehtikuva kertoo, ettei kuvaustilanteiden aitoutta ja riippumattomuutta ole ollut mahdollista varmistaa.

Lehtikuva on saanut aiemmin Beltan kuvia käyttöönsä uutistoimisto AFP:n uutiskuvapalvelusta ja välittänyt niitä edelleen asiakkailleen. Suomalaismedioista muun muassa HS, Yle ja Ilta-Sanomat ovat käyttäneet AFP:n ja Lehtikuvan edelleen välittämiä Beltan kuvia.

Suuri osa siirtolaiskuvista on samasta lähteestä, sillä kuvia alueelta on ollut tarjolla rajallisesti. Lehtikuvan mukaan alueelta on alkanut tulla saataville myös AFP:n omaa kuvamateriaalia Puolan puolelta rajaa.

Valtaosan Beltan kuvista on ottanut Leonid Štšeglov, uutistoimiston kuvaosaston johtava lehtikuvaaja.

Erityisvarovaisuus Valko-Venäjän kuvatoimiston materiaalin kanssa johtuu pitkälti maan heikosta lehdistönvapaudesta. Kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön viimevuotisessa lehdistönvapauslistauksessa Valko-Venäjä oli sijalla 158. Arvioitavia maita oli 180. Valko-Venäjää paremman arvosanan saivat muun muassa Venäjä, Uzbekistan ja Turkki.

Kansainvälinen lehdistöinstituutti otti maanantaina kantaa Valko-Venäjän lehdistönvapauteen. Instituutin mukaan maan hallinto yrittää kitkeä loputkin itsenäisen lehdistön rippeet maassa.

Esimerkiksi torstaina 4. marraskuuta Valko-Venäjä sulki maassa pääsyn kahden kansalaisjärjestön, journalistiyhdistys BAJ:n ja PEN Belarusin verkkosivuille. Maanantaina 1. marraskuuta taas kaksi toimittajaa sai erilliset tuomiot ekstremismin eli ääriajattelun levittämisestä.

Käytännössä media on valtion hallinnassa, ja kansainväliselle lehdistölle jaettava kuva- ja videomateriaali on hallinnon hyväksymää, jolloin kuvavalintojen taustalla voivat olla valtion intressit.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen kertoi aiemmin HS:lle pitävänsä Valko-Venäjän toimintaa Puolan rajalla selkeänä hybridioperaationa, jossa siirtolaisia käytetään EU:ta ja Puolaa vastaan.

Tällaisessa operaatiossa kuvien merkitys saattaa olla tuoda tilanteesta tietynlaista, Valko-Venäjälle edullista kuvaa.