Aiemmin osin biologisesti kuolleeksi julistetussa Thamesissa on havaittu meri­hevosia, haita, ankeriaita ja hylkeitä

Mittavan tutkimuksen Thamesista tehneellä seuralla on joen tilanteesta sekä hyviä että huonoja uutisia.

Lontoota halkovalta Thamesjoelta kuuluu hyviä uutisia. Joki julistettiin osittain biologisesti kuolleeksi vuonna 1957, mutta nyt Thamesissa on tavattu muun muassa lyhytkuono­merihevosia, ankeriaita, haita ja hylkeitä, kertoo joesta mittavan tutkimuksen tehnyt Lontoon eläintieteellinen seura.

Tutkimuksesta selvisi myös huonoja uutisia. Veden nitraattipitoisuus on kasvanut päästöjen vuoksi, ja vedenpinta on noussut. Nitraatti heikentää veden laatua ja on vahingollista eliöstölle.

Thames kärsii myös muovisaasteesta, ja sen vesi on lämmennyt ilmastonmuutoksen vuoksi.

Vastoinkäymisistä huolimatta joessa on todettu uivan harmaakoirahaita, tähtikoitahaita sekä piikkihaita. Laskennoissa havaittiin 900 kirjohyljettä ja 3 200 harmaahyljettä. Molemmat hyljekannat ovat kasvaneet vuodesta 2003 lähtien.

Vuorovedellisestä Thamesista on tavattu kaikkiaan 115 kalalajia, ja sen äärellä elää 92 lintulajia.