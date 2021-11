Keskonen painoi syntyessään vain 420 grammaa. 16 kuukautta vanha poika voi nyt lääkärien mukaan hyvin, vaikka tarvitsee yhä lisähappea.

Alabamassa Yhdysvalloissa on kirjattu onnellinen maailmanennätys.

Amerikkalaispoika Curtis Means syntyi vain 21 viikon ja yhden päivän ikäisenä. Means painoi syntyessään 420 grammaa eli noin kymmenesosan tavanomaisesta. Tavallisesti raskausaika on noin 40 viikkoa.

Guinnessin maailman­ennätys­kirjaamo on luokitellut Meansin maailman nuorimpana syntyneeksi keskoseksi, joka on jäänyt eloon. Means on nyt 16 kuukauden ikäinen.

Meansin äiti synnytti kaksoset, joista sisar ei jäänyt henkiin vaan kuoli päivä syntymänsä jälkeen.

Means joutui käymään kovan taistelun selviytyäkseen.

Hänet irrotettiin hengityskoneesta vasta kolmen kuukauden jälkeen, ja sairaalasta hän pääsi vasta 275 päivän kuluttua.

Edelleenkin Means tarvitsee lisähappea ja letkuravintoa, mutta lääkärit kertovat pojan voivan hyvin.

”Tulen muistamaan ikuisesti sen hetken, kun sain tuotua Curtisin viimein kotiin ja yllätettyä sisarukset”, äiti Michelle Butler kertoi Britannian yleisradion BBC:n mukaan.

Meansia hoitanut lääkäri Brian Sims oli hämmästynyt siitä, että poika selvisi elossa.

”Olen tehnyt tätä työtä lähes 20 vuotta, enkä ole koskaan nähnyt samanikäistä ja yhtä vahvaa vauvaa. Curtisissa on jotain erityistä”, Sims kertoi Guinnessille.

”Tilastot kertovat, että tämän ikäiset vauvat eivät selviydy. Äiti kuitenkin kysyi minulta, emmekö voisi antaa vauvoille mahdollisuutta.”

Means rikkoi päivällä nuorimpana syntyneiden ennätyksen vain kuukausi edellisen ennätyksen jälkeen. Tätä edeltävä ennätys 21 viikkoa ja viisi päivää oli 34 vuoden takaa.