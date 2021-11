Kriisiytyneiden suhteiden aikana johtajilla pitäisi olla toimivat välit, jotta ei synny vahinkosotia eikä ympäristö pilaannu mököttämisen vuoksi, kirjoittaa HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja Mari Manninen.

Luultavasti kiinalaiset ymmärtävät parhaiten, kuinka tärkeä kahden suurvallan johtajan Joe Bidenin ja Xi Jinpingin tuleva tapaaminen on.

Pari viikkoa sitten Kiinan valtio kehotti kansalaisiaan hankkimaan hätävaraa keittiön kaappeihin. Syntyi hetken paniikki, sillä moni kiinalainen säikähti sodan olevan syttymässä Taiwanista.

Säikähdys kertoo siitä, kuinka Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet ovat kärjistyneet – tavalliset kiinalaiset ovat tuosta vain valmiita uskomaan maiden konfliktiin.

Oikeasti Kiinan valtio halusi hätävaravaroituksellaan valmistaa kansalaisiaan mahdollisiin korona-ajan sulkuihin.

Suurvaltojen suhteet ovat monin tavoin solmussa, mutta Taiwanin ympärille kietoutuva sanojen ja sapeleiden kiihtynyt viuhunta on suurin syy olla kiitollinen ensi yönä Suomen aikaa pidettävästä kokouksesta.

Se on Bidenin ja Xin ensimmäinen kunnon tapaaminen, vaikka se järjestetäänkin videoyhteydellä. Xi ei ole poistunut korona-aikaan Kiinasta. Bidenin presidenttiaikana johtajat ovat aiemmin puhuneet kaksi kertaa puhelimessa.

Tapaamisesta tuskin tulee mitään isoja päätöksiä, mutta kokous itsessään on hyvä merkki. Se ennakoi lisääntyvää yhteydenpitoa muidenkin Kiinan ja Yhdysvaltain päättäjien välillä.

Olisi todella tärkeää, että kiistelevien – ja ydinaseellisten – suurvaltojen päättäjillä olisi toimivat yhteydet. Kyse on jonkinlaisen luottamuksen luomisesta tilanteeseen, jossa kaksi suurvaltaa kilpailee kiivaasti ja vihoittelee toisiaan kohtaan.

Päättäjien täytyy pystyä tarvittaessa soittamaan ja sanomaan, että sori, se oli vahinkolaukaus, eihän jatketa pidemmälle. Tai kysymään toisiltaan, että mitä ihmettä tämä lausunto tarkoitti, uhkasitteko meitä oikeasti?

Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet ovat olleet yhteydenpidonkin kannalta huonolla tolalla presidentti Donald Trumpin ajoista alkaen.

Taiwanin tilanne on esimerkki tilanteesta, jossa osapuolet eivät halua sotaa, mutta tapahtumien kiihtyessä voidaan vahinkolaukausten tai jonkin muun ikävän kierteen kautta joutua vahingossa sotaan.

Miksi tilanne sitten koko ajan kiristyy?

Taiwan on sisäpoliittisesti erittäin merkittävä asia molemmille suurvalloille. Kumpikaan johtaja ei voi antaa periksi, jotta ei näyttäisi heikoilta omiensa silmissä.

Taiwan on käytännössä itsenäinen valtio, mutta Kiinan mielestä se on osa Kiinaa. Yhdysvallat puolestaan aseistaa ja tukee Taiwania Kiinan uhkaa vastaan.

Viime aikoina tilanne on kärjistynyt, koska Kiina on lähettänyt jatkuvasti isoja määriä sotilaskoneita Taiwanin lähistölle. Yhdysvallat puolestaan on lisännyt näyttävästi tukeaan Taiwanille, mikä on lisännyt Kiinan lentojen määrää. Kierre on valmis.

Vaikka Kiina käyttäytyy uhkaavasti, se tuskin ainakaan lähivuosina haluaa sotaa Taiwanista. Xi tietää, että mahdollisesti Yhdysvaltoja vastaan käytävissä taisteluissa Kiina ainakin menettäisi paljon sotilaitaan. Kiinan kansa tuskin sitä kestäisi.

Yhdysvallat ei takuulla halua joutua tilanteeseen, jossa se joutuu valitsemaan, lähteekö se puolustamaan Taiwania Kiinaa vastaan. Kiina pystyy tuhoamaan lähialueille tulevia Yhdysvaltain lentotukialuksia, eivätkä hävittäjätkään ole Kiinan puolustukselta turvassa.

Tapaamisen asialistaa ei ole julkistettu. Taiwanista puhutaan varmasti, mutta on eri asia kerrotaanko jälkeenpäin, että siitä puhuttiin.

Puhuttavaa johtajilla riittää, sillä kiistojen aiheet ovat syvät ja lukuisat.

Maiden välillä on kauppasota ja sen mukaiset tullit. Ne rankaisevat toistensa yrityksiä eri tavoin. Yhdysvallat epäilee Kiinaa tuon tuosta erilaisesta vakoilusta, puhumattakaan ihmisoikeusrikkomuksista erityisesti Xinjiangissa.

Yhdysvallat on saanut yllättyä viime aikoina useampaan kertaan Kiinan asevoimien kehityksestä: Kiina näyttää huomattavasti lisäävän ydinaseitaan, ja Yhdysvaltain mukaan se myös testaa vaikeasti torjuttavaa yliääniohjusta.

Yhdysvallat puolestaan juuri syvensi huomattavasti liittolaisuuttaan ja sotilaallista yhteistyötä Australian kanssa, minkä johdosta Australia saa Kiinan harmiksi ydinsukellusveneitä.

Maiden kilpailu on siis kaupallista ja sotilaallista, eikä jännitys ole ihan heti ratkeamassa.

Kyse on pohjimmiltaan siitä, että Kiina haluaa nousta yhtä mahtavaksi suurvallaksi kuin Yhdysvallat, ja Yhdysvallat haluaa tämän estää.

Kyse on myös kahden erilaisen ideologian taistelusta, demokraattisen kansanvallan ja puoluejohtoisen autoritaarisuuden. Vaikka Yhdysvaltain hehkuttamat ihmisoikeudet usein jäävätkin sen kaupallisten tai valtapoliittisten etujen jalkoihin, Yhdysvalloissa oikeasti uskotaan niihin.

Ristiriidat Kiinan ja Yhdysvaltain välillä ovat siis ratkaisemattomia. Riitoja voidaan silti liennyttää, ja jo tältä tapaamiselta yhdysvaltalainen media odottaa pieniä tekoja.

Ehkä Kiina lupaa kunnioittaa paremmin tekijänoikeuksia ja Yhdysvallat laskee joitain kiinalaisten tuotteiden tullimaksuja. Ehkä maat helpottavat viisumien myöntöä toistensa kansalaisille. Voisivatko maat jatkaa keskusteluja esimerkiksi Pohjois-Korean tai Afganistanin aiheuttamista turvallisuusuhista?

Jos kauppasota lähtisi lientymään, monet yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset yritykset huokaisivat helpotuksesta, ja olisi sillä myönteistä vaikutusta muuhunkin maailmaan.

Kiinalla ja Yhdysvalloilla on nyt mitä ilmeisemmin yhteinen halu luoda uusia suhteiden säikeitä. Siitä oli hieno osoitus niiden yhteinen, yllättävä ilmastojulistus viime viikolla.

Koko maapallon selviämisen kannalta on olennaista, että suurvallat pystyvät tekemään yhteistyötä ympäristöasioissa. Olisi kamalaa, jos maailma tuhoutuisi, koska suurvaltajohtajat mököttävät toisilleen.

