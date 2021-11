Elokuun puolivälissä maailma seurasi tiiviisti Afganistania. Samaan aikaan vakavia ihmisoikeusrikoksia tapahtui myös Etiopian sisällissodassa, selviää ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tällä viikolla julkaisemasta selvityksestä. Siinä naiset ja terveysalan ammattilaiset kertoivat Tigrayn kapinallisten käyttämästä seksuaalisesta väkivallasta Amharan maakunnassa.

Tigrayn kansan vapautusrintaman (TPLF) taistelijat valtasivat Pohjois-Etiopian Amharassa sijaitsevan Nefas Mewchan kylän 12. elokuuta. Yhdeksän päivää kestäneen valloituksen aikana he raiskasivat kylässä yli 70 naista ja tyttöä, ilmoittavat paikallisviranomaiset.

Uhreista 16 antoi ihmisoikeusjärjestölle haastattelun videopuhelun yhteydellä.

”Mutta moni ei halua puhua aiheeseen liittyvän stigman vuoksi”, kertoo selvityksien tekoon osallistunut tutkija Fisseha Tekle HS:lle Kenian Nairobista.

Tigrayn kansan vapautusrintaman ja Etiopian hallituksen väliset jännitteet kärjistyivät sodaksi vuosi sitten marraskuussa. Raiskauksista tuli osa sotaa heti sen ensi päivistä lähtien.

Ensimmäisten kahden kuukauden aikana sotarikokset pysyivät pääosin piilossa, mutta jo tämän vuoden tammikuussa julkisuuteen nousi vakavia syytöksiä seksuaalisesta väkivallasta Pohjois-Etiopiassa sijaitsevassa Tigrayssa.

Elokuussa Amnesty International julkaisi laajan selvityksen, jonka perusteella Etiopian armeija käytti raiskauksia systemaattisesti ”sota-aseena” aiheuttaakseen pitkäkestoisia henkisiä ja fyysisiä kärsimyksiä naisille ja tytöille Tigrayssa. Sisällissota on laajentunut sittemmin Tigraysta sen eteläpuolella sijaitsevaan Amharaan, ja samalla myös seksuaalinen väkivalta on levinnyt uusille alueille, Tekle kertoo.

”Raiskauksia tapahtuu myös rauhan aikana. Nykyisessä tilanteessa kamalaa on se, että ne on yhdistetty osaksi konfliktia. Kyse ei ole vain yksilöistä, jotka yrittävät tyydyttää seksuaalisia halujaan, vaan väkivallasta on tullut yksi sodan ominaispiirteistä.”

Nainen osallistui Tigrayn konfliktin uhrien muistotilaisuuteen Addis Abebassa 3. marraskuuta.

Etiopiasta on tällä hetkellä vaikea kerätä luotettavaa ja puolueetonta tietoa. Elokuussa ja marraskuussa julkaistujen raporttien perusteella seksuaalirikoksiin ovat syyllistyneet sekä hallituksen joukot että kapinalliset. Raportit eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoiset, Tekle huomauttaa.

Elokuussa julkaistua selvitystä varten oli haastateltu 63:a seksuaalisen väkivallan uhria sekä paikallisia terveysalan työntekijöitä ja järjestötyöntekijöitä. Lausunnot osoittivat, että Etiopian ja Eritrean armeijan joukot olivat raiskanneet naisia ja tyttöjä useilla Tigrayn paikkakunnilla sodan eri vaiheissa.

Tuore raportti on suppeampi, eikä sen perusteella voi siksi varmistaa, että Tigrayn kapinalliset olisivat syyllistyneet raiskauksiin yhtä systemaattisesti. Tekotavat ovat silti samanlaisia.

Sekä Amharassa että Tigrayssa taistelijat joukkoraiskasivat naisia ja ottivat heitä seksiorjiksi. Usein väkivaltaiset taistelijat varastivat raiskauksen jälkeen uhrien kotoa ruokaa, rahaa ja koruja. Monet naiset kertoivat halventavasta kohtelusta ja siitä, että heidät oli raiskattu lastensa edessä.

”En tiedä, tajusivatko he, että olin raskaana. En tiedä, tajusivatko he, että olen ihminen”, yksi viime vuoden marraskuussa raiskattu nainen kuvaili.

Teklen mukaan Etiopiassa nyt tapahtuvien julmuuksien juuret yltävät syvälle historiaan. Hallituksen ja Tigrayn joukot kuuluvat eri etnisiin ryhmiin, joiden välisiä erimielisyyksiä vahvistavat vuosien saatossa koetut vääryydet.

”Etiopian sodan eri osapuolet eivät taistele ainoastaan vastakkaisia aseryhmiä vastaan, vaan etnisiä ryhmiä vastaan”, Tekle sanoo. ”Myös raiskausten motiivi on etninen.”

Naiset ovat kertoneet raiskaajien kutsuneen heitä etnisillä haukkumanimillä. Esimerkiksi Tigrayn taistelijat kutsuivat amhara-naisia ”aaseiksi”.

Taistelijat oikeuttavat raiskauksia myös kostolla.

”Valtion puolustusvoimat raiskasivat vaimoni, nyt me voimme raiskata sinut miten haluamme”, sanoi neljän Tigrayn kapinallisen ryhmän johtaja yhdelle amhara-naiselle ennen kuin ryhmä raiskasi tämän.

Ihmiset muistivat Tigrayn konfliktin uhreja Addis Abebassa, kaupungin järjestämässä muistotilaisuudessa.

Seksuaalista väkivaltaa on käytetty sodankäynnin välineenä myös aiemmin. Esimerkiksi Ruandassa raiskattiin kansanmurhan aikana vuonna 1994 jopa 250 000 naista. Samoihin aikoihin Euroopassa serbit raiskasivat systemaattisesti musliminaisia osana Bosnian sodan etnisiä puhdistuksia.

Molemmilla alueilla tekojen jättämää traumaa ja tulehtuneita välejä on yritetty parantaa pitkillä oikeus- ja sovitusprosesseilla. Teklen mukaan rauha edellyttää myös Etiopiassa historiallisten vääryyksien sovittamista.

”Etiopian tulevaisuus riippuu hallituksen kyvystä kantaa vastuunsa”, Tekle sanoo.

Toistaiseksi yksikään ryhmä ei ole myöntänyt syyllisyyttään Etiopian sotarikoksiin. Hallitus on aloittanut oikeustoimia joitain seksuaalirikoksiin syyllistyneitä sotilaita vastaan. ”Mutta syytettyjen määrä ei tunnu vastaavan tapahtuneiden ihmisoikeusrikosten määrää”, Tekle toteaa.

Samalla raiskausten uhrit jäävät ilman hoitoa. Iskut ovat tuhonneet sairaaloita ja terveyskeskuksia, eikä hallitus päästä avustajia monille konfliktialueille.

”Emme ole nähneet uhrien saavan minkäänlaista psykologista tukea tapahtuneen jälkeen”, Tekle sanoo.

Teklen mukaan on mahdotonta arvioida, miten sota päättyy. Yksi asia on kuitenkin varmaa.

“Mitä enemmän julmuuksia tämän konfliktin aikana vielä tehdään, sitä vaikeampaa sen lopettaminen on.”