Donald Trump yrittää oikeus­teitse estää asiakirjojen luovuttamisen senaatin tutkimus­komission käyttöön.

Yhdysvaltain liittovaltion valitustuomioistuin on suostunut Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin pyyntöön salata satoja sivuja asiakirjoja tammikuisen kongressivaltauksen ajalta.

Ainakin väliaikaisesti. Tuomioistuin keskeytti väliaikaisesti asia­kirjojen luovuttamisprosessin Yhdysvaltain kansallisarkistosta senaatin tutkimuskomission käyttöön.

Tiistaina maan liittovaltion tuomari oli kumonnut Trumpin vaatimuksen satojen presidentin­hallinnon asiakirjojen salaamisesta. Trumpin asianajajat ilmoittivat tuolloin valittavansa päätöksestä.

Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja uutistoimisto AFP.

Valitustuomioistuin määräsi asiaa käsiteltävän marraskuun lopulla.

Asiakirjoja on noin 700 sivua. Kyse on esimerkiksi puhelutiedoista, videomateriaalista ja aikatauluista. Joukossa on kolme sivua Trumpin silloisen kansliapäällikön käsinkirjoittamia paperilappusia.

Kun valta vaihtui Yhdysvalloissa, Trumpin hallinnon asiakirjat luovutettiin Yhdysvaltain kansallis­arkistoon. Trump yrittää oikeus­teitse estää asiakirjojen luovuttamisen senaatin tutkimus­komission käyttöön.

Kansallisarkiston oli yhdysvaltalaisen CNN:n mukaan määrä alkaa luovuttaa asiakirjoja senaatille ensi viikolla.