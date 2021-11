Osa uuden hallinnon jäsenistä on siviilejä, mutta kukaan ei edusta poliittista koalitiota, joka ennen vallan­kaappausta jakoi vallan armeijan kanssa.

Sudanissa vallan kaapannut kenraali Abdel Fattah al-Burhan on nimittänyt maahan uuden väliaikaishallinnon, jossa hän itse toimii johtajana.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP. Uusi hallinto nimitettiin torstaina.

Kolme vuosikymmentä vallassa ollut Sudanin diktaattori Omar al-Bashir syrjäytettiin keväällä 2019, jonka jälkeen valta siirtyi demokraattisiin muutoksiin tähtäävälle siirtymäajan neuvostolle saman vuoden elokuussa. Armeijan komentaja al-Burhan kuitenkin kaappasi vallan siirtymäajan hallinnolta lokakuun lopussa.

Al-Burhanin joukot pidättivät useita siviilihallinnon ministereitä vallankaappauksessa, muiden muassa pääministeri Abdalla Hamdokin. Hamdok on tiettävästi kotiarestissa.

Uusi, al-Burhanin johtama hallinto koostuu 14 jäsenestä.

Osa heistä on siviilejä, mutta kukaan ei uutistoimistojen tietojen mukaan edusta poliittista koalitiota, joka ennen vallankaappausta jakoi vallan armeijan kanssa.

Vallankaappausta ovat seuranneet lukuisat mielenosoitukset, joissa vaaditaan vallan palauttamista siviilihallinnolle.

Vallankaappausta vastustavat sudanilaiset ovat AFP:n mukaan suunnitelleet jälleen isoja mielenosoituksia viikonlopulle.

Tähän mennessä mielenosoituksissa on kuollut ainakin 14 ihmistä. Useita on myös pidätetty. Maassa on myös katkaistu internet­yhteydet.