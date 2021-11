Kustantaja William Nygaard yritettiin ampua kotiovellaan vuonna 1993. Motiiviksi epäillään Nygaardin julkaisemaa teosta, josta Iran langetti tappokäskyn vuonna 1989.

Norja syyttää iranilaista diplomaattia osallisuudesta kustantaja William Nygaardin salamurhayritykseen vuonna 1993, kertoo Norjan yleisradio NRK.

Iranin Norjan-suurlähetystö kiistää epäilyt.

Nygaardia ammuttiin kolmesti hänen kotiovellaan Oslossa vuoden 1993 lokakuussa. Nygaard haavoittui vakavasti ja oli kuukausia sairaalahoidossa. Hän oli saanut tappouhkauksia jo vuonna 1989.

Murhayrityksen epäillään liittyvän Nygaardin kustantamon Aschehougin julkaisemaan norjankieliseen käännökseen kirjailija Salman Rushdien teoksesta Saatanalliset säkeet (1988). Iranin hengelliset johtajat antoivat vuonna 1989 alkaen useita tappomääräyksiä kirjan levittämiseen osallistuneista, koska katsoivat teoksen pilkkaavan Jumalaa.

Kirjailija Salman Rushdie Ranskan Strasbourgissa keväällä 1997.

Osallisuudesta syytetty diplomaatti työskenteli Iranin Oslon-lähetystössä korkeassa asemassa ensimmäisenä lähetystösihteerinä.

Norjan yleisradio NRK kertoi torstaina, että murhayrityksestä on nostettu syytteet myös libanonilaiselle miehelle. NRK:n Libanonista tavoittama mies kiistää syyllisyytensä.

NRK:n mukaan osallisuudesta epäilty iranilainen diplomaatti saapui Norjaan vuonna 1989. Hänellä oli taustaa Iranin vallankumouskaartissa. Poliisi epäilee hänen hankkiutuneen yhteyksiin Oslon alamaailman kanssa.

NRK:n mukaan on epäselvää, miten epäillyn uskotaan tarkalleen liittyvän murhaan. Epäillyllä ainakin näyttää olevan alibi, sillä 11.10.1993, eli samana päivänä kun Nygaardia ammuttiin, Iranin suurlähetystö tiedotti miehen poistuneen maasta muutamia päiviä aiemmin. Miehen nimi todella oli lokakuun 7. päivän lentotiedoissa.

Epäilty jatkoi sittemmin diplomaatin uraansa. Nykyään hän työskentelee Iranissa.

NRK:n mukaan epäillylle iranilaisdiplomaatille ei ole aiemmin kerrottu, että häntä syytetään Nygaardin salamurhasta, eikä epäiltyjä ole julkisesti nimetty. Syytteet nostettiin vuonna 2018 muutamia päiviä ennen kuin tapaus vanheni. Syytteet eivät Norjan lain mukaan vanhene niin kauan kuin tapaus on tutkinnassa.

Tapauksessa ei ole uusia fyysisiä todisteita, kuten dna:ta. Epäilyt perustuvat kuulusteluiden ja muiden todisteiden uuteen arviointiin.

Yksi poliisin avaintodistajista on NRK:n mukaan mies, joka vuokrasi epäillylle Iranin lähetystötyöntekijälle asunnon Nygaardia vastapäätä puoleksi vuodeksi.

Iranin hengellinen johtaja ajatolla Ruhollah Khomeini julisti vuoden 1989 helmikuussa fatwan eli uskonnollisen julistuksen, jonka mukaan jokainen Saatanallisten säkeiden levittämiseen osallistunut pitää tappaa.

Rushdie yritettiin murhata Lontoossa pommilla, ja hänet asetettiin ympärivuorokautiseen suojeluun. Nykyään hän asuu Yhdysvalloissa.

Ajatolla Khomeinin seuraaja, Iranin nykyinen hengellinen johtaja Ali Khamenei, on uudistanut tappokäskyn useasti, viimeksi vuonna 2005. Myös Iranin vallankumouskaarti on ilmoittanut tappokäskyn olevan voimassa. Rushdien murhaamisesta on luvattu miljoonapalkkio vuonna 2016.

Teoksen japanilainen kääntäjä Hitoshi Igarashi puukotettiin kuoliaaksi vuoden 1991 heinäkuussa.

