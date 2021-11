Washington

Yhdysvaltain politiikassa on yksi asia, josta on tapana olla yhtä mieltä: maan infrastruktuurin parantamiseen on saatava lisää rahaa.

Entinen presidentti, republikaani Donald Trump lupasi jo vuoden 2016 vaalikampanjassaan biljoonan eli tuhat miljardia dollaria infrastruktuuriin. Kun lupaus ei täyttynyt, hän toisti sen vuoden 2020 vaalikampanjassa.

Maanantaina Trumpin seuraaja, demokraatti Joe Biden tekee lupauksesta totta. Presidentti allekirjoittaa kongressin jo hyväksymän yli biljoonan dollarin infrastruktuuripaketin laiksi.

Tiet, sillat, laajakaista­yhteydet ja vesijohdot ovat politiikan peruskauraa, joka ei yleensä herätä suuria tunteita. Kaikkien on helppo kannattaa kuoppaisten teiden korjaamista ja nopeampia nettiyhteyksiä.

Tällä kertaa kuiva infrastruktuurivääntö on kuitenkin johtanut jopa tappouhkauksiin.

Joe Biden kertoi infrastruktuuriuudistuksesta Baltimoren satamassa keskiviikkona 10. marraskuuta.

Maanantaina hyväksyttävä laki on Yhdysvaltain nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä harvinainen saavutus: sen puolesta äänestettiin yli puoluerajojen. Lakia kannatti 19 republikaanisenaattoria ja 13 puolueen kongressiedustajaa.

Trumpilta ei heru kiitosta puoluetovereille, jotka auttoivat tekemään hänen vaalilupauksestaan totta. Useiden amerikkalais­medioiden tietojen mukaan Trump ryöpytti lain puolesta äänestäneitä republikaaneja puolueen illallisilla maanantaina. Hänen mielestään heidän olisi syytä hävetä.

”Rakastan kaikkia edustajainhuoneen republikaaneja”, Trump sanoi The Washington Postin haastatteleman lähteen mukaan.

”Tai no, en rakasta teitä kaikkia. En rakasta niitä kolmeatoista, jotka äänestivät Bidenin infrastruktuuri­suunnitelman puolesta.”

Teistä ja silloista viis. Tärkeintä on, ettei vastapuoli saa poliittista voittoa.

Trumpin kiihkeimmät tukijat kongressissa ovat lyöneet lisää vettä kiukaalle. Salaliittojen levittämisestä tunnettu kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene kutsui lain puolesta äänestäneitä puoluetovereitaan pettureiksi ja julkaisi heidän puhelinnumeronsa.

Osa edustajainhuoneen republikaaneista on vaatinut, että infrastruktuurin puolesta äänestäneiltä puoluetovereilta pitää viedä valiokuntien puheenjohtajuudet ja muut merkkitehtävät. Tätä mieltä on myös Trumpin entinen kansliapäällikkö Mark Meadows.

”Nämä ihmiset äänestivät Joe Bidenin puolesta”, Meadows sanoi Trumpin entisen avustajan, syytteessä olevan Steve Bannonin War Room -podcastissa.

Pahempaa petosta ei joidenkin silmissä voi olla.

Useat kongressi­edustajat ovat käyttäneet edustajain­huoneen salissa asti lausetta ”Let’s go, Brandon”. Se on koodikieltä ja tarkoittaa suomeksi, että ”Haista vittu, Joe Biden”.

Vielä pari vuotta sitten samat republikaanit paheksuivat demokraattiedustaja Rashida Tlaibia, joka kutsui Trumpia kusipääksi.

Yhdysvaltain poliittinen ilmapiiri on yhä tulenarka ja päivänpolitiikan pinnan alla kytee.

Infrastruktruuri­paketin puolesta äänestäneet republikaanit ovat kertoneet tappouhkausten vyörystä.

”Toivon, että kuolet. Toivon, että koko vitun perheesi kuolee”, sanoi Michiganin republikaaniedustajaa Fred Uptonia uhannut mies The Detroit Newsin julkaisemassa ääniviestissä.

Upton kertoi lehdelle, että uhkausten määrä on ennennäkemätön. Kaikki siitä hyvästä, että hän kannatti lakia, joka tuo Michiganiin kymmenen miljardia dollaria liittovaltion rahaa.

Väkivaltafantasiat eivät ole vain kansalaisten ongelma.

Äärioikeiston kanssa veljeillyt republikaani­edustaja Paul Gosar jakoi Twitter-tilillään ja Instagramissa animaation, jossa Gosaria esittänyt hahmo tappoi vasemmistolaisen demokraattiedustajan Alexandria Ocasio-Cortezin piirroshahmon ja uhkasi Bidenin hahmoa.

Videosta nousi meteli ja se poistettiin sosiaalisesta mediasta, mutta Gosar ei pahoitellut julkaisua, eikä puolueen johto ole häntä siitä moittinut.

Lähes joka viides amerikkalainen on sitä mieltä, että ”isänmaallisten amerikkalaisten on kenties turvauduttava väkivaltaan maan pelastamiseksi, koska asiat ovat niin pahasti sivuraiteella”. Republikaanien kannattajista näin ajattelee lähes kolmannes. Luvut ovat peräisin yhdysvaltalaisten asenteita tutkivan PRRI-tutkimuslaitoksen uudesta raportista.

Kongressin väkivaltainen valtaus tammikuussa osoitti, että asenteet voivat johtaa myös tekoihin.

Tapahtumia selvitetään vielä pitkään niin kongressissa kuin tuomioistuimissa. Trump pyrkii salaamaan asiakirjat, joiden odotetaan kertovan lisää yksityiskohtia hänen teoistaan ennen valtausta ja sen aikana.

Mielipiteitään Trump ei salaa.

Perjantaina ABC-kanavan toimittaja Jonathan Karl julkaisi pätkän kirjaansa varten tekemästä Trumpin haastattelusta. Siinä Trump puolustaa kannattajiaan, jotka vaativat Trumpin varapresidenttiä Mike Penceä hirteen.

”No, ihmiset olivat vihaisia”, Trump sanoo.

”He sanoivat, että hirttäkää Mike Pence”, Karl yrittää sanoa väliin.

”Sehän on maalaisjärkeä, Jon. Se on maalaisjärkeä, että olisi suojeltava... Jos tietää, että vaalitulos on väärennetty, miten voi äänestää sen puolesta kongressissa?”

Vaalitulos ei ollut väärennetty.

Kolmen vuoden kuluttua Trump ja Pence saattavat kilpailla toisiaan vastaan republikaanien presidenttiehdokkuudesta. Demokraatit taas toivovat voittavansa äänestäjät puolelleen talouspolitiikalla.

Se voi olla liikaa toivottu maassa, jossa infrastruktuurin parantaminenkin voi olla väärin, jos sen tekee väärän puolueen presidentti.