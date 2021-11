Yhdysvaltain ja Kiinan presidenttien on määrä pitää etä­huippu­kokous maanantaina

Taiwanin turvallisuustilanne, ihmisoikeudet ja kauppa ovat presidentti Joe Bidenin päällimmäisiä huolia.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Kiinan presidentti Xi Jinping pitävät maanantaina odotetun huippukokouksen, joka toteutetaan videoyhteydellä. Valkoinen talo vahvisti tiedon perjantaina.

Kokous on määrä järjestää maanantai-iltana Yhdysvaltain itärannikon aikaa.

”Johtajat keskustelevat, kuinka keskinäistä kilpailutilannetta hallitaan vastuullisesti”, muotoili Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Samalla etsitään yhteistyön tapoja siellä, missä etumme ovat yhteiset.”

Asialistalle odotetaan Taiwanin turvallisuustilannetta, ihmisoikeuksia ja kauppaa, jotka ovat Yhdysvaltain päällimmäiset huolet.

Kiinan ilmavoimien koneita on lentänyt Taiwanin lähettyvillä syksyn aikana jopa ennätysmääriä.

Yhdysvalloilla ja Kiinalla on riittänyt erimielisyyksiä, ja välit tulehtuivat Bidenin edeltäjän Donald Trumpin kaudella entisestään. Biden on pääsääntöisesti jatkanut Trumpin tiukkaa Kiina-linjaa. Yhdysvallat on määritellyt Kiinan nousun keskeisimmäksi kansainväliseksi haasteekseen.

Kuluneella viikolla maat ilmoittivat kuitenkin yllättäen Glasgow’n ilmastokokouksessa yhteisistä toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lue lisää: Kiinalta ja Yhdys­valloilta yllättävä julistus ilmasto­kokouksessa: Yhteinen hanke ilmasto­toimien tehostamiseksi

Xi varoitti torstaina, ettei vastakkainasettelu saa johtaa kylmän sodan aikaisiin asetelmiin Kaakkois-Aasiassa ja Tyynenmeren alueella.

Xi ja Biden ovat keskustelleet kahdesti puhelimitse. Kahden kesken he eivät ole presidentteinä tavanneet. He ovat kuitenkin tuttuja ajoilta, jolloin Biden oli Barack Obaman varapresidentti.

Etäkokoukseen päädyttiin, sillä Xi ei ole koronapandemian aikana matkustanut ulkomaille.