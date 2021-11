Darko Desic ehti olla myös karkuteillä 29 vuotta vankilasta karattuaan. Hänen tapauksensa on nostanut Australian tiukan kansalaisuuspolitiikan jälleen keskusteluun.

64-vuotias Darko Desic antautui poliisille Australiassa 29 vuotta kestäneen karkureissun jälkeen ja nyt häntä uhkaa karkotus maahan, jota ei ole enää olemassa. Asiasta kertoo The Guardian.

”Uskoakseni te olette etsineet minua”, Desic sanoi Dee Whyn poliisiaseman päivystäjälle syyskuussa.

Desic, joka tunnetaan myös Dougie-nimellä, oli elättänyt itseään lähes 30 vuoden ajan tekemällä erilaisia hanttihommia Australian Sydneyssä. Hänellä ei ollut mitään virallisia asiakirjoja, kuten passia tai terveydenhuoltoon tarvittavaa korttia, joten kun hänen hampaansa vaurioituivat, hän veti ne pois itse pihdeillä.

Hänen ystävänsä yritti puhua häntä ympäri ja keksiä apusuunnitelmaa viimeiseen asti.

”Sanoin hänelle ’Dougie, olet 64-vuotta, meidän pitää keksiä sinulle selviytymis­suunnitelma’. Mutta hän vastasi: Kaveri, olen tehnyt rikoksen, joten otan siitä vastuun”, Desicin ystävä sanoi.

”Ainoa asia, mitä voin tehdä nyt on olla rehellinen. Antaudun poliisille, mutten halua kenenkään joutuvan ongelmiin vain sen takia, että he tunsivat minut”, Desic sanoi ystävälleen.

Desic pakeni vankilasta vuonna 1992, missä hän kärsi kolmen vuoden mittaista rangaistusta kannabiksen kasvattamisesta. Vankilassa hän ehti virua 19 kuukautta . Paon taustalla oli Desicin pelko siitä, että hänet karkotettaisiin synnyinmaahansa Jugoslaviaan.

Antautumisen jälkeen Desicin tuomioon lisättiin kaksi kuukautta vankeusrangaistusta.

Karkottaminen on jälleen Desicin tarinan keskiössä. Australian rajaviranomaiset ovat ilmoittaneet, että hänen viisuminsa perutaan vankila-ajan jälkeen ja hänet kuljetetaan suoraan vankilasta säilöönottokeskukseen. Tämän jälkeen hänet poistetaan Australiasta.

Ongelmana kuitenkin on, että Desicin kotimaata ei ole enää olemassa, eikä hänellä ole minkään maan kansalaisuutta. Yksi mahdollisuus on, että hänet karkotettaisiin Kroatiaan, jonka alueella hän syntyi ennen Jugoslavian hajoamista.

Desicin tilanne on nostanut Australian tiukan ja salaperäisyyteen nojaavan maahanmuutto- ja kansalaisuuspolitiikan keskustelun keskiöön. Maan sisäministeriön tiedottaja sanoi The Guardianille, että muiden maiden kansalaisten pitää täyttää neljä vaatimusta, ennen kuin he voivat jäädä maahan.

Vaatimukset koskevat henkilöllisyyttä, terveyttä, turvallisuutta ja luonteenlaatua. Erityisesti jälkimmäinen vaatimus on saanut osakseen runsasta kritiikkiä, sillä sen on nähty olevan epämääräinen ja liian löysästi muotoiltu.

Australian hallitus on esimerkiksi pyrkinyt karkottamaan maasta miehen, joka kuului lailliseen moottoripyöräkerhoon. Miestä ei koskaan syytetty mistään rikoksestaan. Tuomioistuin kuitenkin esti kyseisen karkotuksen, mutta huolta aiheuttaa uusi lakiesitys, joka antaisi hallitukselle oikeuden käyttää salaista todistusaineistoa.

Uusi laki kohdistuisi erityisesti maahanmuuttajien karkotuksiin ja kansalaisuudettomien ihmisten määräämättömän pitkiin kiinniottoihin. Lakia on kritisoitu, sillä sen pelätään luovan "huolestuttavan salaperäisen hallinnon” sekä vaarantavan ihmisten oikeusturvan.

Jos Desiciä ei voida karkottaa, hänellä on edessään Uuden Etelä-Walesin yliopiston tutkijan Sangeetha Pillain mukaan päättymätön säilöönotto.

Vastaavanlaisesta tapauksesta on jo ennakkoratkaisu Australiassa. Al-Kateb -oikeusjutussa korkein oikeus katsoi, että kansalaisuudetonta ihmistä saa pitää säilöönotettuna loputtomasti.

”Jos et koskaan pääse mihinkään, pysyt loputtomasti säilöönotettuna”, Pillai sanoo.

Desicin asianajaja ja hänen taustajoukkonsa ovat päättäneet vedota harvoin käytettyyn kuninkaalliseen armonanto-oikeuteen.

”Kukaan ei saa mitään sillä, että 64-vuotias mies istuu sellissä huolehtien siitä, mitä tapahtuu, jos hänet vapautetaan. Tämä mies on elänyt lainkuuliaista elämää 30 vuoden ajan ja vaikka hän ei väitä olevansa täydellinen, on hän elänyt hyvän elämän. Hän on tehnyt töitä ja myötävaikuttanut, hän on auttanut yhteisönsä ihmisiä”, Desicin asianajaja Paul McGirr sanoi.

”Ja kaiken tämän jälkeen Australia aikoo tiputtaa hänet paikkaan, jota hän ei tunne, jossa hän ei ole ollut yli kolmeen vuosikymmeneen. Se on törkeän epäreilua ja epäinhimillistä. Se ei ole se Australia, jossa kasvoin.”

Kyseinen oikeus on periaatteessa Uuden Etelä-Walesin kuvernöörin käytössä, mutta sitä voidaan hallinnon asiakirjan mukaan käyttää ”ainoastaan harvinaisissa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa, missä se on tarpeen yleisen edun takia”.

Desicin puolesta tehty vetoomus on tällä hetkellä osavaltion oikeusministerin pöydällä.