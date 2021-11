Jotain on pielessä, kun ilmastohuippukokouksessa ei päästä sopuun edes fossiilisten polttoaineiden tuista luopumisesta, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Sara Vainio.

Glasgow

”Tunnelma on todella hyvä, ihan erilainen kuin ennen!”

”Todellinen tekemisen meininki!”

Glasgow’n ilmastohuippukokouksessa on ollut puheiden perusteella erinomainen tunnelma.

Täysistunnossa perjantaina ministerit kiittelivät toisiaan ja isäntämaa Britanniaa vuolaasti keskustelujen mukavasta hengestä. Täysin öljyyn perustuvaa ökytaloutta pyörittävän Saudi-Arabian energiaministeri kehuskeli, että kunhan työ saadaan päätökseen, neuvottelijat pääsevät nauttimaan kunnon aplodeista.

Myös Suomen pääneuvottelija Marjo Nummelin ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ovat kehuneet haastatteluissa ”tekemisen meininkiä”.

Mukavaa, että on mukavaa. Melkein voisi unohtaa, että päällä on kriisi, jonka hoitamisen maailma on tyrinyt lähes täydellisesti.

Onneksi nuoret ja alkuperäiskansat ovat joka aamu kokousporteilla muistuttamassa. Ja tietenkin saarivaltio Tuvalu, jonka valtiovarainministeri käytti puheenvuoronsa perjantaina toteamalla, että hänen maansa ”kirjaimellisesti uppoaa”.

Samalla kun me kokousvieraat katsomme ledinäytöiltä kiillotettua videota sademetsistä, nuo samat maisemat katoavat ennätysvauhtia kaivurien ja lieskojen alle.

Todelliset päästöt eivät edelleenkään laske.

Glasgow’n yleispäätös­tekstissä todetaan, että vaikka kaikki maat toteuttaisivat lupaamansa päästövähennykset, maailman yhteenlaskettu kasvihuone­kaasupäästöjen taso tulee olemaan 13,7 prosenttia korkeampi vuonna 2030 kuin se oli vuonna 2010.

Ilmastokokouksen virallisella asialistalla roikkui jälleen kuuden vuoden takaisen Pariisin sopimuksen yksityiskohtia, joista ei ole saatu aikaan sopua edellisillä yrityksillä.

Sillä välin kriisi on ehtinyt edetä uudelle tasolle. Globaalin etelän maat eivät saapuneet Glasgow’hun hinkkaamaan päästömarkkinoiden sääntöjä vaan suoraan sanoen anelemaan rahaa hirmumyrskyiltä suojautumiseen ja tuhojen korjaamiseen.

Silti kokouksen yleispäätökseen ei ole kahdessa viikossa saatu aikaiseksi edes kunnollista kirjausta siitä, että fossiilisista polttoaineista tai niiden tuista luovutaan.

Ei ole kiva pilata tunnelmaa, mutta tämä ei riitä.