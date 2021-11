Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan hänellä ei ole osaa tai arpaa Aljaksandr Lukašenkan hallinnon hybridioperaatiossa. Lukašenkan hallinto on jo kuukausia järjestellyt siirtolaisvirtaa Valko-Venäjän naapurimaihin.

Puolalaiset sotilaat ja poliisit vartioivat rajaa Kuznican lähellä torstaina. Kuva on Puolan asevoimien välittämä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kiistää, että Venäjän hallinnolla olisi mitään tekemistä Valko-Venäjän aiheuttamassa hybridioperaatiossa Puolan ja Valko-Venäjän rajalla.

Valko-Venäjä on viime kuukausina järjestellyt useista Lähi-Idän maista siirtolaisia lentoteitse pääkaupunki Minskiin, josta siirtolaiset on autettu naapurimaiden rajoille ja raja-aitojen läpi. Viime aikoina tilanne on eskaloitunut Valko-Venäjän ja Puolan rajalla.

Lauantaina Vladimir Putin kommentoi tilannetta Venäjän valtiontelevision Vesti-uutisille.

”Haluan painottaa, että Venäjällä ei ole yhtään mitään tekemistä tämän kanssa”, Putin sanoi.

Putin sanoi keskustelleensa tilanteesta sekä Valko-Venäjän presidentiksi julistautuneen Aljaksandr Lukašenkan että Saksan liittokansleri Angela Merkelin kanssa. Putinin mukaan asia ei kuulu Venäjälle, ja Lukašenkan ja Merkelin tulisi puhua keskenään.

Putin viittasi Saksaan ja Merkeliin, koska suurin osa Valko-Venäjältä pois pyrkivistä siirtolaisista haluaa suunnata Saksaan.

”Meidän ei pidä unohtaa mistä nämä siirtolaiskriisit ovat alkaneet. Valko-Venäjäkö nämä ongelmat käynnisti? Ei, vaan nämä ovat seurauksia, jotka länsimaat ovat luoneet itse”, Putin sanoi.

Vladimir Putin on Lukašenkan keskeisin tukija. Maat tiivistivät marraskuun alussa valtioliittoaan ja hyväksyivät muiden muassa yhteisen sotilasopin.

Perjantaina maiden asevoimien laskuvarjojääkärit järjestivät yhteisen sotaharjoituksen perjantaina lähellä Puolan rajaa. Puola on tuonut rajalle noin 15 000 sotilasta, rajavartijaa ja poliisia.

Valko-Venäjän Aljaksandr Lukašenka ja Venäjän Vladimir Putin syyskuussa.

Putinin mukaan siirtolaiskriisille on taloudellisia, poliittisia ja sotilaallisia syitä. Sotilaallisista syistä Putin listasi länsivaltojen sotilasoperaatiot Irakissa ja Afganistanissa. Taloudellisista syistä Putin mainitsi ”hyvin korkeat” sosiaalituet joita siirtolaiset väitetysti saavat esimerkiksi Saksassa. Tästä syystä Valko-Venäjän käyttäminen kulkureittinä ei ollut Putinin mielestä ollenkaan yllättävää.

”Valko-Venäjälle, kuten Aljaksandr Grigorievitš Lukašenka minulle selitti, on viisumivapaa pääsy näistä lähtömaista”, Putin sanoi.

Todellisuudessa useat Puolan rajalta tavatut kansallisuudet tarvitsevat viisumin Valko-Venäjälle. Esimerkiksi Irakia, Syyriaa ja Afganistania ei löydy Valko-Venäjän omien turismisivujen listalta, jossa kerrotaan maat joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia 30 päivän oleskeluun Valko-Venäjällä.

Putin sanoi myös olevansa pahoillaan rajalle juuttuneiden siirtolaisten lasten puolesta ja syytti Puolaa siirtolaisten kaltoin kohtelusta.

”Puolalaiset rajavartijat ja asevoimien edustajat hakkaavat näitä mahdollisia siirtolaisia, ampuvat heidän päänsä ylitse ... tämä ei sovi niihin humanismin ideaaleihin, joihin läntisten naapureidemme politiikka perustuu”, Putin puhui.

Useat rajalla haastatellut siirtolaiset ovat kertoneet väkivallasta. Esimerkiksi HS:n perjantaina Puolan puolella rajaa haastattelema syyrialainen Youssef kertoi, että Valko-Venäjän puolella valkovenäläinen sotilas potkaisi häntä kasvoihin.

Puolan rajan tuntumaan on leiriytynyt noin 1 500 siirtolaista, sanoi Puolan sisäministeri Mariusz Kamiński puolalaiselle radiokanava RMF:lle lauantaina.

RMF:aa lainaava uutistoimisto Reuters kertoo, että sisäministeri Kamiński tapaa tulevalla viikolla Yhdysvaltojen kansallisen tiedustelujohtaja Avril Hainesin tilanteesta keskustellakseen.

Britannian puolustusministeriö kertoi perjantaina lähettäneensä pienen, noin kymmenen ihmisen sotilastiimin tutustumaan Puolan rajantilanteeseen. Ministeriön mukaan tiimin tarkoituksena on tukea Puolaa, kertoo esimerkiksi The Guardian -lehti.

Puolan rajavartiosto kertoi lauantaina aamupäivästä Twitterissä, että Valko-Venäjän sotilaat olivat lauantain vastaisena yönä ryhtyneet rikkomaan raja-aitaa. Rajavartiosto väitti myös, että valkovenäläiset sotilaat antavat siirtolaisten käyttöön kyynelkaasua jota siirtolaiset käyttävät Puolan viranomaisia vastaan.