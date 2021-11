Dontae Sharpe sai vuonna 1995 elinkautisen tuomion murhasta, jota ei ollut tehnyt.

Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinan osavaltion kuvernööri on armahtanut miehen, joka istui vankilassa 24 vuoden ajan murhasta, jota ei ollut tehnyt, kertovat uutistoimisto AP ja yleisradioyhtiö BBC.

Dontae Sharpe tuomittiin elinkautiseen vuonna 1995 hänen ollessaan 19-vuotias. Sharpea syytettiin huumekaupan yhteydessä tapahtuneesta murhasta.

Sharpe on koko ajan kiistänyt syyllisyytensä ja vaatinut uutta oikeudenkäyntiä useita kertoja. Pyynnöt uusintakäsittelystä on evätty kerta toisensa jälkeen, kunnes Pohjois-Carolinan osavaltion oikeuslääkäri otti asiaan kantaa vuonna 2019. Hän totesi tuolloin, että teoria, jonka mukaan Sharpe olisi ampunut 33-vuotiaan miehen, oli käytännössä mahdoton.

Oikeuslääkärin lausunnon jälkeen tuomari määräsi syyttäjän esittämään lisätodisteita. Sharpe vapautettiin vankilasta elokuussa 2019 sen jälkeen, kun osavaltion syyttäjä oli päättänyt olla jatkamatta tapauksen käsittelyä.

Tuomio perustui pitkälti 15-vuotiaan tytön antamaan todistajanlausuntoon. Tyttö kertoi nähneensä Harpen tappavan miehen, mutta perui lausuntonsa myöhemmin sanoen, ettei hän ollut paikalla ampumishetkellä. Myöhemmin tyttö on kertonut väitteensä perustuneen siihen, mitä rikostutkijat olivat hänelle kertoneet.

Mustien amerikkalaisten kansalaisoikeuksia ajava NAACP-järjestö oli vaatinut Sharpen vapauttamista vuosien ajan ja pyytänyt kuvernööriä tekemään armahduspäätöksen.

Armahduksen myötä Sharpen on mahdollista hakea osavaltiolta 750 000 dollarin korvausta väärästä tuomiosta.

”Herra Sharpe ja muut väärin tuomitut ansaitsevat sen, että epäoikeudenmukaisuus tunnustetaan täysin ja julkisesti”, kuvernöörin perjantaisessa lausunnossa sanotaan.

Pohjois-Carolinassa on järjestetty viime viikkoina useita mielenosoituksia, joissa on vaadittu Sharpen armahtamista.

Sharpe kertoi kuvernöörin päätöksen julkistamisen jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa olleensa epäuskoinen, kun kuuli armahduksesta asianajajaltaan.

”Vapauteni on epätäydellinen niin kauan, kun on ihmisiä, jotka joutuvat vankilaan vääryydellä. Vankiloissa on yhä väärin tuomittuja ihmisiä ja ihmisiä, jotka odottavat armahdusta”, Sharpe sanoi.