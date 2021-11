Samassa vankilassa kuoli yli sata ihmistä mellakassa syyskuussa.

Etelä-Amerikassa Ecuadorin suurimmassa kaupungissa Guayaquilissa on puhjennut uudelleen vankilamellakka, kertoi maan presidentin edustaja Carlos Jijón lauantai-iltana paikallista aikaa.

Jijón sanoi, että eri osastoilla olevat vangit olivat hyökänneet toistensa kimppuun.

Samassa vankilassa oli aiemmin lauantaina ollut vankilamellakka, jossa kuoli ainakin 68 ihmistä ja 25 loukkaantui. Tuolloin poliisi sai lopetettua useita tunteja kestäneet väkivaltaisuudet, jossa vangit käyttivät aseinaan ampuma-aseita, räjähteitä ja viidakkoveitsiä.

Ensimmäisen mellakan syynä kerrotaan The Guardianin mukaan olleen valtataistelu, joka alkoi yhden jengijohtajan vapauttamisen seurauksena.

”Muiden selliosastojen vangit halusivat alistaa muita, mennä sisään ja teurastaa heidät”, sanoo Guayasin provinssin kuvernööri Pablo Arosemena.

Maan presidentti Guillermo Lasso syytti Twitterissä tuomareita siitä, etteivät he olleet antaneet hallinnolle riittävästi keinoja taistellakseen vankilaväkivaltaa vastaan. Tuomarit olivat rajoittaneet vankiloihin julistettua hätätilaa 60 vuorokauteen. Hätätilan avulla hallinto sai käyttöönsä lisärahoitusta ja armeijan apua vankilaväkivallan torjumiseen.

”Valtion perusvelvollisuus on turvata kansalaistensa elämä ilman syrjintää. Se on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Valitettavasti tuo tehtävä on nyt mahdotonta oikeudellisten päätösten takia, mitkä asettavat liioiteltuja rajoituksia turvallisuusjoukkojen koordinoinnin suhteen, jotta ihmishenkiä voitaisiin suojella. He [tuomarit] eivät anna meidän puolustaa elämää”, Lasso twiittasi.

Ecuadorin vankilamellakoissa on tapettu tänä vuonna jo yli 300 vankia. Maan vankiloissa tuhannet vangit ovat yhteyksissä huumejengeihin, joiden yhteenotot yltyvät usein vankilamellakoiksi.

Samassa Guayaquilissa sijaitsevassa vankilassa kuoli yli sata ihmistä mellakassa syyskuussa. Vankila on suunniteltu runsaalle 5 000 vangille, mutta sinne on ahdettu tuhansia vankeja enemmän.