Tapaukset sattuivat eteläisessä Aswanin kaupungissa, kun voimakas myrsky ajoi eläimet ihmisten koteihin ja kaupungin kaduille.

Egyptissä kolme ihmistä on kuollut ja noin 450 loukkaantunut skorpionien pistojen takia, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Maan eteläosassa sijaitsevan Aswanin kaupungin alueella perjantaina riehunut voimakas myrsky ajoi skorpioneja ihmisten koteihin ja kaupungin kaduille. Alueella sijaitseviin kyliin on maan terveysministeriön mukaan jaettu ylimääräisiä vastamyrkkyannoksia.

Lisäksi lääkäreitä on määrätty pistojen hoitoon koronavirusrokotteiden antamisen sijaan. Alueella asuvia ihmisiä on kehotettu pysyttelemään kodeissaan ja välttämään paikkoja, joissa on paljon puita.

Egyptissä elää muun muassa erittäin myrkyllisiä Androctonus-suvun skorpioneja, joiden myrkky voi tappaa ihmisen alle tunnissa. Kaikista noin 1 500 skorpionilajista vain noin 25:n myrkky on riittävän vaarallista tappamaan ihmisen.

Skorpionin pistokset myös erittäin harvinaisia, sillä niitä on vuosittain arviolta noin 1,2 miljoonaa. Kuolemaan johtavia pistoksia arvioidaan olevan 3 250 vuosittain.